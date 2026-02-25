Satışlar vitrini süslüyor FAVÖK gerçeği söylüyor

Sadece mal satmak şirketleri ayakta tutmaya yetmez. O satıştan güçlü miktarlarda FAVÖK üretildiği ölçüde elde edilen gelir anlamlı bir hâl alır. Maliyetlerin ve enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde gelirden ziyade, kârlılık daha fazla anlam ifade eder. Geçen beş yılda kimi sanayi şirketlerinin sistematik kârlılıklarıyla öne çıktıkları görülüyor. Satışlarının neredeyse yarısını doğrudan operasyonel kâra çevirip kasalarına indirmeyi başaran 26 firma, ciro illüzyonunu adeta yerle bir edip, FAVÖK’ün gücünü hatırlatıyor. Peki bu performans fiyatlara ne ölçüde yansıyor?

Marj ortalaması yüksekler

Park Elektrik, son beş yılda ortalama 66,46 FAVÖK marjıyla listenin ilk sırasında yer alıyor. 2025 yıl sonu bilançosunu 10 Mart günü duyuracak firma, dokuz aylık dönemde gelirini %15, esas faaliyet kârını %40 geriletti. Fiyat, son bir yılda yatay bir seyir izlerken en yüksek seviyesini eylülde 29,10 TL ile test etti. Yukarı atakları her defasında satışla karşılaştı. Hisseye yönelik fonların ilgisi gözlenmiyor.

İkinci sırada yer alan Yaprak Süt’ün son beş yıldaki FAVÖK ortalaması 52,81 seviyesinde. Düzenli kâr payı ödemesinde bulunan şirket, %2.000 bedelsiz sermaye artırımına gidiyor. Ocak 2025’te en yüksek 942,10 TL’ye kadar çıkan fiyat, marttan itibaren sert bir düşüş yaşadı. Sonrasında ise günümüze kadar oluşturduğu taban seviyede dalgalı hareket etti.

Marj ortalaması düşük

Türk Prysmian Kablo listenin son sırasında yer alıyor. Son beş yılda ortalama 3 FAVÖK marjına sahip. En yüksek seviyesini Kasım 2021’de 86,58 TL ile test ederken, arada geçen zaman diliminde bir daha zirvesine ulaşamadı. Ocak ayındaki atağıysa 70,95 TL’ye kadar sürdü. Ardından gelen satışlarla karşılaşarak tekrar yönünü aşağı çevirdi.

ZEYNEP'E SOR

TEKİL Mİ, DAĞILIM MI?

Tekil; odak gücü, yüksek getiri, tam hakimiyet, düşük masraf, hızlı karar. Yıkım riski, aşırı stres, yanlış ısrar, fırsat kaybı, kırılgan yapı.

Dağılım; risk kalkanı, düşük stres, denge unsuru, fırsat çeşitliliği, süreklilik. Ortalama getiri, takip zorluğu, masraf yükü, odak kaybı, yanılgı riski.

Yeni anlaşmalar olumlu olsa da gelir ve kârlılık zayıf duruyor. Şirketin büyüdüğü gözlenmeli

SDT Uzay ve Savunma yıla iyi başladı, iyi iş aldı yine de fiyat çıkmadı, neden? / Umut Seyhan

Umut, tek tek açıklanan işlerden ziyade toplama bakmak gerekiyor. SDT Uzay son olarak şubatta 897 bin dolarlık yeni bir iş aldı. Ancak yatırımcılar daha ziyade bilançodaki bozulmaya odaklanmış görünüyor. Dokuz aylık bilançosunda satışların geçen yıla kıyasla %26 azalarak 1,4 milyar TL’ye inmiş görünüyor. Veriler gösteriyor ki yeni sipariş olsa da bunlar ciro kaybını telafi etmeye henüz yeterli olmamış. Öte yandan dokuz aylık dönem kârının %93 eriyerek 4,9 milyon TL’ye düşmesi hisseyi eziyor. Finansal borçların %129 artması da riski büyüten unsurlar arasında. Yeni anlaşmalar iyi olsa da zayıf tablo fiyatı sınırlıyor. Ciro ve kârlılık büyümeli.

Maliyet gerekçesiyle üretimden çekiliyor. Fabrikayı ilişkili tarafa satıyor. Ticaret yapacak

Gündoğdu Gıda’nın fabrikasını neden sattığını ve bundan sonra ne yapacağını öğrenebilir miyim? / Eyüp Okumuş

Eyüp, tarım ve hayvancılık sektöründe artan üretim maliyetleri ve hammadde sorunlarını gerekçe gösteren Gündoğdu Gıda, gıda üretim faaliyetlerini sonlandırma kararı verdi. Firma, Manisa’daki fabrikasını ilişkili taraf GND Süt’e satacağını duyurdu. Faaliyeti için önemli bir işlem olması sebebiyle yapılacak genel kurula katılıp ret ve muhalefet şerhi koyanlar ayrılma hakkını kullanabilecek. Şirket ise bundan sonra daha esnek bir ticaret modeline yönelmeyi düşünüyor. Elde edilecek yaklaşık 408 milyon TL’yi gıda veya gübre hammadde ticaretinde işletme sermayesi olarak değerlendireceğini ifade ediyor. Firma, üretimden ticarete dönüyor.

YATIRIM FONLARI

HOA fonu, yıllık %50 performansla kategorisinde ortalama üstü

HSBC Portföy’ün idaresindeki Teknoloji Değişken Fon (HOA), büyüme noktasında zorlanan bir yapıya sahip. Şubat ayının ikinci yarısında 1,3 milyar TL büyüklükle önceki aya kıyasla hacmini bir miktar azalttı. Portföy %59,74 yabancı hisse, %15,64 yerli hisse ve %9,43 yabancı BYF’den oluşuyor. Son iki ay nakit çıkışı gözlenirken şubatta 5,9 milyon TL gibi cüzi miktarda da olsa giriş oldu. Yatırımcısının azalan ilgisinde bir değişim gözlenmiyor. Şimdilerde 3.699 yatırımcısıyla %16,94 doluluk ve %119 pazar payına sahip. Küresel teknoloji şirketlerine yatırım stratejisi izleyen HOA, tematik getiri arayan yatırımcılara hitap ediyor. Son bir yılda %49,76 getiri sağlayan HOA, dalgalı piyasada kendi kategorisinde istikrarını koruyan yapısıyla öne çıktı. Aynı sürede teknoloji fonların ortalaması %44,80’de kaldı.

TAHVİL

Gedik Yatırım, %38,02 bileşik faizle 1 milyar TL borçlandı

Gedik Yatırım, 23.02.2026 tarihinde nitelikli yatırımcılara yönelik finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 1.000.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %38, bileşik faizi ise %38,02 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faizi %37,9 düzeyinde. Bononun vade başlangıç tarihi 23.02.2026, itfa tarihi 22.02.2027 olarak açıklandı.

%38 YILLIK BASİT FAİZ

23 Şubat itibarıyla TLREF %36,89 seviyesinde bulunuyor. Gedik’in verdiği %38 basit faiz oranı, TLREF’in 1,11 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarında makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılayacak. Bono, piyasada TRFGDKM22716 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

AKSA ENERJİ

Sivas’taki depolamalı rüzgar santrali için ÇED onayı tamamlandı. Yatırım süreci başlıyor

Aksa Enerji, Türkiye genelinde 10 ilde toplam 891 MW büyüklüğe sahip depolamalı güneş ve rüzgâr projeleri ile 50 MW’lık müstakil enerji depolama tesisi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sivas’ta planlanan 25 MW kapasiteli Divriği depolamalı rüzgâr santralinin ÇED süreci olumlu tamamlandı. Diğer projelerde izin süreçlerinin planlandığı şekilde ilerlediği belirtildi. Depolamalı GES ve RES yatırımları, yenilenebilir üretimin kesintili yapısını dengeleyen yeni nesil enerji altyapısının temelini oluşturuyor. Batarya sistemleri, üretimin yoğun olduğu dönemlerde elektriğin saklanmasını sağlıyor. Talebin arttığı dönemlerde şebekeye esnek katkı sunuyor. Bu yapı, hem arz güvenliğini artırıyor hem de yenilenebilir kaynakların sistem içindeki payını artırıyor.

TÜRKER PROJE GELİŞTİRME

Kartal arazisinde süreç henüz tamamlanmadı. Tescil kesinleştiğinde ticari değeri artacak

Türker Proje, Kartal’da yer alan arazisinin imar durumuna ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı. Kadastro Müdürlüğü incelemelerinde tespit edilen parselasyon evrakı eksikliği, encümen kararlarıyla giderildiği, ilgili düzeltme yazısının kuruma ulaşmasıyla kontrol ve tescil işlemlerinin kaldığı yerden devam ettiği belirtildi. Bu çerçevede sürecin henüz tamamlanmadığı ifade edilmekte. Gayrimenkul geliştirme projelerinde imar ve parselasyon süreçleri, yatırımların hayata geçmesi için aşılması gereken zorlu süreçler olup tamamlanmasının ardından mülkiyet yapısı netleşiyor. Bu itibarla bürokratik düzeltmelerin tamamlanıp tescil sürecine ulaşılması projelerde oldukça önemli. İmar planlarının sonuçlanması, arazinin ticari değerini yükselten gelişmeler olmakta.

BESLER GIDA

Emirdağ fabrikasına GES kuruyor. Başlangıç yatırımı yapmadan faaliyet giderlerini düşürecek

Besler Gıda, Afyonkarahisar Emirdağ’daki fabrikasına GES kuruyor. Nisanda hizmete girmesi planlanan tesis, Enerji Performans Sözleşmesi modeliyle inşa edilecek. Sistem, fabrikanın yıllık elektrik tüketiminin yüzde 16’sını karşılayacak. 10 yıl boyunca işletme maliyetleri yüklenici firma tarafından üstlenilecek ve sürenin sonunda mülkiyet şirkete geçecek. Anlaşmayla başlangıç yatırımına gitmeden giderlerini azaltabilecek. Uygulanan sözleşme modeli, firmanın kasasından yüksek nakit çıkışı olmadan sürdürülebilirlik yatırımı yapmasını sağlayabilmekte. Çatı ve arazi GES yatırımları, şirketlere uzun vadeli maliyet avantajı sağlıyor. Besler açısından proje, kısa vadede hızlı nakit çıkışı yaratmazken uzun vadede giderlerinde kalıcı düşüş oluşmasını sağlayacak.