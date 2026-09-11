Satışları %22 artış sağladı kârı 9,23 milyar TL’ye çıktı

Metal ana sanayide yer alan 32 şirketten 19'u ilk yarıyı kârla tamamlarken, 13'ü zarar açıkladı. İskenderun Demir Çelik 9,23 milyar TL ve Erdemir 9,22 milyar TL kârla zirvede yer alıyor. Dikkatler ise küçülmek zorunda kalanların bu dar boğazı nasıl aşacağına çevrilmiş durumda.

Metal ana sanayi sektöründe faaliyet yürüten 32 firmanın 2026 yılı ilk yarı sonuçları, operasyonel gücün belli merkezlerde toplandığını söylüyor. Ereğli Demir Çelik’in %94,87 iştiraki konumundaki İskenderun Demir Çelik’in gerçekleştirdiği 9,23 milyar TL dönem sonu kârı, ana ortağı ile benzer bir performansı işaret ediyor. Çelik Halat ve İzmir Demir Çelik dahil 13 firma ise dönem sonunda zarar açıkladı. Kıraç Galvaniz %35,04 kâr marjıyla en verimli firmalardan biri konumunda. Borsada yatırım yaparken, firmaların esas faaliyetlerinden kâr üretip üretemediği ve maliyet yönetimindeki performansları araştırılmalı.

Zirvede yalnız kaldılar

İskenderun Demir Çelik, son bir aydır yukarı yönlü fiyat artışıyla dikkat çekiyor. Şirketin elde ettiği kâr, ana ortağı Erdemir’in 9,22 milyar TL olan tutarının da üzerinde gerçekleşirken listede üst sırada yer aldı. Satışlarını %22 artıran firma, net dönem kârını %203 oranında büyütmeyi başardı. Yatırım fonları ise şimdilerde kârlarını nakde çeviriyor. Burçelik, kârlılık oranında görünürde öne çıksa da arka planda ciddi verimlilik sorunlarıyla mücadele ediyor. Faaliyetlerden 75 milyon TL zarar ederken, operasyonel maliyetleri kısmak adına toplam 43 personelini işten çıkardı. Şirket, durdurulan faaliyet kaleminden gelen 424,8 milyon TL nakitle dönem sonunda 292,4 milyon TL kâra döndü.

Daralan çarkların bedeli

Çelik Halat, yılın ilk yarısını 516,8 milyon TL gibi hayli ağır bir zararla kapattı. Sektörün zorlanan firmalarından biri olarak öne çıkıyor. Maliyetleri yönetebilmek adına üretimde iki vardiyaya döndü ve 331 olan personel sayısını 294 kişiye düşürdü. Haziranda büyük ortak Artaş %80,43 payını devrederken, Aslan Lena Yatırım %50,43 ile en büyük hissedar oldu.

ZEYNEP'E SOR

HIZLI DALGA MI, DÜZENLİ BİRİKİM Mİ?

Hızlı dalga; hızlı kazanç, fırsat, esnek reaksiyon, düşüşten kaçınma, piyasa hakimiyeti. Yüksek risk, ağır stres, hata payı, yıpranma, artan komisyon. Düzenli birikim; dengeleme, tasarruf disiplini, konfor, düşük giriş bariyeri, bileşik güç. Yavaş büyüme, fırsat maliyeti, sabır sorunu, tekdüzelik.

İçinde yer aldığı uluslararası proje tam etiket aldı. Ticarileşmesi şirketi büyütür

Kafein'in açıkladığı Traca projesi nedir ve ne sağlamayı hedefl iyor? ● Ayaz Erel

Ayaz; TRACA’yı otonom robotik uygulamalar için yapay zekâ destekli bir haberleşme projesi olarak ifade edebiliriz. Kafein Yazılım, bu uluslararası konsorsiyumun 17 ortağından biri konumunda bulunuyor. Proje, EUREKA'nın bilgi ve iletişim teknolojileri kümesi CELTIC-NEXT tarafından Tam Etiket almaya hak kazandı. Kafein, proje kapsamında sistem analizi, yazılım geliştirme, yapay zekâ tabanlı çözümlerin geliştirilmesi faaliyetlerinde görev alıyor. Bu Ar-Ge ortaklığının getireceği ticarileşme potansiyeli, şirketi büyümesini destekleyecek.

Yurt içi pazar daralırken satışların düşmesini öngörüyor. İhracatta beklentisi var

Tofaş yılın ikinci yarısında da performansını sürdürür mü?

● Nimet Adalı

Nimet; Tofaş Oto, yılın ilk yarısında iyi bir performans sergilerken yıl sonuna dair pazar beklentisinde güncellemeye gitti. Firma, yurt içi hafif araç pazarında daralma öngörürken yurt içi en yüksek satış beklentisi olan 350 bin adedi 320 bine indirdi. İçerdeki daralma öngörüsüne karşın, en yüksek 80 bin adet olan ihracat hedefini 85 bin adede yükseltti. Üretim beklentisi en yüksek 155 bin adetle 250 milyon euro yatırım planını sabit tuttu. Vergi öncesi kâr marjı tahmini de %3-4 seviyesinde bulunuyor. İhracat beklentisi içerdeki yavaşlamayı dengeleyecek.

YATIRIM FONLARI

TBV özel sektör borçlanma araçlarına yatırımla bir yılda %46 getiri sağladı

İş Portföy’ün yönettiği Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (TBV), istikrarlı yükselen bir ivme sergiliyor. Büyüklüğü ise temmuzdan bu yana benzer seviyelerde duruyor. Eylülün ilk haftasında 1,2 milyar TL hacmiyle önceki aya göre bir miktar yükseldi. Fondan mayısta 198 milyon TL gibi hayli yüksek bir miktar para çıkışı yaşanırken sonrasında çıkışların miktarı azaldı. Eylülün ikinci haftası çıkan nakit tutarı 11,2 milyon TL. Yatırımcı sayısında belirgin bir değişim olmazken sayı şimdilerde 7.833 seviyesinde. Doluluk oranı %14,35 olan fonun temel stratejisi, varlıklarını özel sektör borçlanma araçlarında değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyün %45,01’i özel sektör tahvili ve %42,21’i finansman bonosundan oluşuyor. Yıllıkta %46,00 getiri sağlayan TBV, aynı sürede %38,82 yükselen BIST 100’ü geçti.

TAHVİL

Aktif Yatırım Bankası, %38,98 bileşik faizle 1,5 milyar lira borçlandı

Aktif Yatırım Bankası, 09.09.2026 tarihinde nitelikli yatırımcılara yönelik tahvil ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 1.500.000.000 TL olan tahvilin yıllık basit faizi %39, bileşik faizi ise %38,98 olarak belirlendi. 366 gün vadeli tahvilin vadeye isabet eden faizi %39,11 itfa tarihi ise 10.09.2027 olarak açıklandı. 9 Eylül tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %36,87 seviyesinde bulunuyor. Aktif Yatırım Bankası’nın verdiği %39 basit faiz oranı, TLREF’in 2,13 puan üzerinde yer alıyor. Bankanın belirlediği oran, piyasa koşullarında makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin uzun vadeli likidite ihtiyacını karşılayacak. Tahvil, piyasada TRSAKYB92714 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Banvit’in hazirandaki atağının devamı gelmedi. Tekrar yönünü aşağı çevirdi

Banvit’de fonlar hareketsiz kalmayı tercih ediyor. Düşen fiyat karşısında portföylerde çeşitlilik niteliğindeki paylara dokunulmadı. Fonların sahip olduğu toplam miktar 29,81 bin lot seviyesinde. Hisseyi bulunduran fon sayısı ise 4 ile sınırlı. Banvit hakkında öneride bulunan herhangi bir kurum bulunmuyor. Hisseyi en fazla tutan İş Portföy’ün IJT fonu. Söz konusu fon 12.197 lota sahip. Neo Portföy’ün yönettiği fonlardan NCR 10 bin ve NHY 6 bin lota sahip. Yapı Kredi Portföy’ün YTV fonunda ise 1.611 lot var.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG

Uber ile iş birliğine giderek elektrikli araç ekosistemine dahil olmak istiyor

1000 Yatırımlar Holding, sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda Uber ile stratejik bir mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, elektrikli araç ekosistemine katkı sağlamayı ve özellikle de taksi cephesindeki modernizasyonun hızlandırılması hedefl i bir yönelim amacı dile getiriliyor. Uber'in küresel teknoloji altyapısı ile şirketin yerel operasyon gücünün birleştirilerek, yeşil ulaşımda maliyet avantajı öne çıkarılıyor. Geçtiğimiz yıl 1,7 milyar TL kâr eden şirket, bu yılın ilk yarısında esas faaliyetlerinden 72,7 milyon TL ve dönem sonunda 1,6 milyar TL zarar yazdı.

BAHADIR KİMYA

Yenileme sürecini tamamladığı fabrikasının inşasını bitirerek üretime geçti

Bahadır Kimya, Kırıkkale'de bulunan ve geçtiğimiz yıl yaşanan yangın nedeniyle yenilenen fabrikanın yapım sürecini tamamladı. Tesis için gereken makine ve teçhizat tedariki sağlanarak montaj ile test üretimleri bitirildi. Operasyonel kapasitesini eski seviyesine getirecek gelişme, üretim kaybından kaynaklanan gelir düşüşünü ortadan kaldırarak finansal toparlanmayı sağlaması bekleniyor. Firma, yılın ilk yarısında satışlarını %28 düşürerek 392,9 milyon TL’ye geriletti. Buna karşın esas faaliyet kârını %8 büyüttü. Ancak dönem sonunda 27,7 milyon TL zarar açıkladı.

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK

İnşa edilecek hastane projesi için 3,42 milyar liralık nihai anlaşmaya vardı

Birleşim Mühendislik, İstanbul'da inşa edilecek 60 bin metrekarelik hastane projesinin mekanik, elektrik ve ince işleri için 3,42 milyar TL tutarında sözleşmeyi imzaladı. Daha önce ihalesinin kazanıldığı paylaşılan projenin 14 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması planlanıyor. KDV dahil olarak anlaşılan iş, şirketin gelecek bir yıldaki ciro ve nakit akışına doğrudan katkı sağlayacak. Birleşim Mühendislik, altı aylık dönemde gelirini %54 artırırken esas faaliyet kârını %38 düşürerek 235,3 milyon TL’ye geriletti. Dönem sonunda ise zararı büyüyerek 305,4 milyon TL’ye çıktı.