Satışları güçlü artanlar yatırımcının odağında

Büyüme gayrimenkul ve ulaştırma üzerinden yürüyor. Altı aylık bilançosunda Emlak Konut satışlarını %389 artırarak 47,5 milyar TL’ye taşıdı. Halk GMYO da 5,7 milyar TL’ye çıkarak dikkat çekti. Faiz indirim beklentileri sektörü canlı tutarken, Ziraat GMYO da yükselişini sürdürdü. Ulaştırmada ise Pegasus %41 ve TAV Havalimanları da %35 gelir artışıyla öne çıktı. Görünen o ki gayrimenkul gündemde kalmaya devam ederken, ulaştırma da dinamizmini koruyor. Gelir büyümesini sürdüren sektörlerden biri de teknoloji. Datagate ve Despec Bilgisayar satışlarını %50 seviyelerinde artırırken, Pasifik Teknoloji ve ATP Yazılım üç haneli büyüme kaydetti. Netaş Telekom da satışını 5,5 milyar TL’ye yükseltti. Sektördeki bu güçlü ivme, yatırımcı ilgisinin teknolojiye yönelmesini hızlandırıyor.

Sürpriz çıkış yapanlar

Baz etkisiyle gerçekleşen sürprizler de yok değil.. İnveo Yatırım Holding gelirini 6,3 milyar TL’ye çıkarırken, İş Girişim’deki olağanüstü artış öne çıktı. Grainturk Holding ve Etiler Gıda da güçlü büyüme kaydederek listede dikkat çeken firmalar arasında yer aldı. Bu tür şirketler, yatırımcıya sundukları hikâyelerle tercih edilme şanslarını artırıyor.

Enerji ve sanayi dengesi

Enerji ve sanayi tarafında istikrarlı artışlar göze çarpıyor. Kalyon Güneş ve Tatlıpınar Enerji çift haneli büyüme kaydederken, Bagfaş güçlü sıçrama yaptı. BMS Birleşik Metal de satışlarını 1 milyar TL’nin üzerine taşıdı. Enerjide sürdürülebilirlik, sanayide ise verimlilik vurgusu öne çıkıyor.

ZEYNEP'E SOR

FİYAT/KAZANÇ MI, PEG Mİ?

Fiyat/Kazanç; basitlik, karşılaştırma, piyasa algısı, ucuzluk göstergesi, yaygınlık. Büyümeyi görmeme, yanıltıcılık, dönemsellik, sektörel farklılık. PEG; büyümeyi yansıtma, geleceğe odaklı, ucuzlukta hassasiyet, uzun vadeli. Tahmine dayalı, güvenilirlik riski, yorum zorluğu, veri eksikliği riski.

İlk yarıda büyümeyi sürdürdü. Veriler yıl sonunda da hedefi tutturma ihtimalini destekliyor

Türk Telekom’un ilk yarı bilançosunu nasıl buluyorsunuz? Büyüme sürer mi? / Burhan Sandıkçı

Burhan, Türk Telekom yılın ilk yarısında satış gelirlerini %16 artırarak yaklaşık 98,8 milyar TL’ye çıkardı. Brüt kâr %35, esas faaliyet kârı %79 artarken, net kâr da %29 büyüme sergiledi. Şirketin faaliyet kârındaki güçlü artış, operasyonel verimliliğini artırdığını gösteriyor. Bu performansın ardından Türk Telekom, yıl sonu gelir artışı beklentisini %10’a, FAVÖK marjını da %41’e revize etti. Yatırım harcamalarının ciroya oranını da hafif yukarı yönlü güncelledi. Şirketin mobil ve fiber yatırımlarını genişletmesi, uzun vadeli gelir tabanını destekliyor. Veriler yıl genelinde hedefl erin üzerinde kalma ihtimalini güçlendiriyor.

Kayyım heyeti genel kurulu toplamak için yetkilendirildi. Amaç yönetim kurulunun seçilmesi

Işıklar Enerji Holding’e neden kayyım atandığını öğrenebilir miyim? / Ünsal Boyraz

Ünsal, şirketlere kayyım atamaları, yönetsel işleyişin tıkanması ya da sorunlu olması durumlarında gündeme gelebilmektedir. Işıklar Enerji Holding’de de ortaklar arasındaki sorunlar yargı yoluyla aşılmaya çalışılıyor. Şirket son olarak 10 Temmuz günü yaptığı açıklamada, mahkemenin şirkete üç kişilik bir kayyım heyeti atadığını duyurdu. Kayyımlar, firmanın yönetim kurulu üyelerini seçmek üzere genel kurulu toplamakla görevli olacaklar. Bu amaçla da gerekli hazırlıkları yapmak üzere yetkilendirildiler. Ayrıca kayyım heyeti bu süre zarfında yönetim kurulunun yetkilerini de kullanacak. Kararları ise üçlü müşterek imza ile alacak.

YATIRIM FONLARI

BTE fonu, oyun ve teknoloji yatırımıyla %62 getiri elde etti

BV Portföy’ün yönettiği Oyun ve Teknoloji Değişken Fon (BTE), dijital oyun, e-spor, yazılım, donanım ve veri teknolojileri üreten yenilikçi şirketlere odaklanıyor. Portföyünün %61,89’u yabancı hisselerden, %13,16’sı yatırım fonlarından oluşuyor. Pazar payı sınırlı kalırken doluluk oranı %2,08 seviyesinde. Portföyünde Logo, Aselsan, Hitit Bilgisayar ve Matriks gibi yerli teknoloji şirketleri öne çıkıyor Nisandan bu yana ivmesi artan BTE, 363,7 milyon TL büyüklüğe sahip. Yılbaşından bu yana %41,53, son bir yılda ise %62,40 yükseldi. Teknoloji ve oyun sektöründeki büyüme trendiyle uyumlu stratejisi yüksek performans sergilemesinde etkili oluyor. Volatilitesi yüksek olsa da teknoloji odaklı uzun vadeli yatırım arayanlar için alternatif sunuyor. Fona hazirandan bu yanan nakit girişi gözleniyor.

TAHVİL

Korteks Mensucat, TLREF+%1 faizden tahvil ihraç etti

Korteks Mensucat, nitelikli yatırımcılara 20.08.2025 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 241.740.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%1 olarak belirlendi. 365 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 20.08.2026 olacak.

TLREF+%1 YILLIK FAİZ

20Ağustos tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,77 seviyesinde bulunuyor. Korteks Mensucat’ın çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %1 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından makul bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSKORT82621 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SASA POLYESTER

Yumurtalık’ta planladığı 25 milyar dolarlık yatırım alanı, özel endüstri bölgesi ilan edildi

Sasa, Adana Yumurtalık bölgesinde planladığı yatırım projesi için önemli bir adımı geride bıraktı. Toplam 25 milyar dolar yatırım değerine sahip olacak Petrokimya ve Rafineri Tesisleri ile Liman Projesi’nin yapılacağı alanın birinci etabı, 16 Ağustos tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile “Özel Endüstri Bölgesi” ilan edildi. Böylece proje devlet destekli yatırım statüsü kazandı. Petrokimya ve rafineri yatırımları Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltma hedefiyle öne çıkıyor. Özel Endüstri Bölgesi statüsü; yatırımcılara vergi avantajı, altyapı kolaylıkları ve bürokratik işlemlerde hız sağlıyor. Bu da projenin hem maliyetini hem de süresini olumlu etkileyecek. Ayrıca liman yatırımı ile ihracat kapasitesinin artırılması ve lojistik avantaj sağlanması planlanıyor.

TURCAS PETROL

Denizli’deki petrol arama faaliyetlerinde istenen sonuçlara ulaşılamadı. Çalışmalar sonlandırıldı

Turcas Petrol, Denizli’de bulunan alan için 2018’de aldığı petrol arama ruhsatı kapsamında yürüttüğü çalışmaları sonlandırdığını duyurdu. Şirket, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından aldığı ruhsatla başlattığı arama faaliyetlerinden beklenen sonuçları elde edemediğini belirtti. Böylece yaklaşık yedi yıllık ruhsat süreci fiilen kapanmış oldu. Olumsuz sonuçlanan fizibilite, sahadaki rezerv potansiyelinin düşük olduğunu ve yatırımın geri dönüşünün yeterli seviyeye ulaşmayacağı anlamına geliyor. Şirket, kaynaklarını verimsiz alanlarda harcamak yerine daha yüksek potansiyelli projelere yönlendirecektir. Karar, arama portföyünde küçülme anlamına gelse de, maliyet disiplininin korunması açısından rasyonel bir adım olarak değerlendirilmeli.

AKSA ENERJİ

Gana’daki doğalgaz santralinde ilk ateş verildi. Kademeli devreye girecek. İlk faz kasımda

Aksa Enerji, Gana’da 350 W kurulu güce sahip Kumasi kombine çevrim doğalgaz santralinde ilk faza ait önemli bir aşamanın tamamladığını duyurdu. Açıklamada 179 MW kapasiteli gaz türbininde ilk ateşin verildiğini belirtti. Şirket, Kasım 2025’te ilk fazın 135 MW kapasiteyle basit çevrim olarak, 2026’nın ilk çeyreğinde ise 179 MW kapasiteyle kombine çevrim olarak devreye alınmasını planlıyor. Proje, Electricity Company of Ghana ile dolar bazlı 20 yıl süreli garantili satış anlaşmasına dayanıyor. Santralinin tam kapasiteyle devreye girmesi, Aksa Enerji’nin Afrika’daki varlığını güçlendirirken döviz bazlı gelirlerini artırmasını sağlayacak. Kademeli devreye alma takvimi, hem operasyonel riskleri azaltacak hem de nakit akışının daha kontrollü yönetilmesine imkân tanıyacak.