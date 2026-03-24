Satışları kısmen yavaşladı sattıkları hisse 18’e geriledi

BIST 30 Endeksi’nde 11-18 Mart takas verileri, yabancı yatırımcının satış yöneliminde ufak bir frenleme olsa da savunma stratejisinden vazgeçmediğini gösteriyor. Bir önceki haft a 21 hissede satış tuşuna basan yabancılar, sayıyı 18’e düşürürken bir nebze yavaşladılar.

Borsada yabancıların satışlarında yavaşlama olsa da henüz durulmuş değil. Bir önceki haftaya göre sattıkları hisse sayısı 21’den 18’e düştü. Bu durum bir kısmının mola verdiğini gösteren cılız bir bekle gör sinyali. Bununla birlikte direksiyonda hala satıcıların ağırlığı var. Petkim ve Tüpraş gibi sınırlı sayıdaki hissede alım yönünde işlem yaparken; Ülker, Migros ve Akbank’ta paylarını azaltmaya devam ediyorlar. Satış çemberini daraltmış olsalar da, BIST 30’da ağırlıklı olarak taktiksel bir geri çekilme ve pozisyon küçültme işlemleri söz konusu.

Yabancının aldığı hisseler

Petkim, 11-18 Mart takas verilerinde yabancının en fazla alım yaptığı hisse konumunda bulunuyor. Bir önceki hafta satıcılı olunan hissede bu defa alıma dönerken paylarını 2,21 puan artırdılar. Ağustos 2024’ten bu yana düşen bir eğilim sergileyen hisse, martın ilk günlerinden bu yana yükselişiyle dikkat çekiyor. Şirket yıllık bilançosundaysa zararını artırarak 10,2 milyar TL’ye yükseltti. Yabancılar bir önceki hafta alım yaptığı Tüpraş’ta geçtiğimiz hafta pozisyonlarını sürdürdü. Dört gün boyunca alım tarafında durarak paylarını 1,20 puan artırarak %38,21’e çıkardılar. Hisse, uzun vadede yükselen bir eğilim sergiliyor. Yatırım fonlarının da ilgi gösterdiği Tüpraş’a yönelik ilgide devamlılık gözleniyor. Pozisyon alan fon sayısı 166’dan 178’e çıktı.

En fazla sattıkları hisse

Ülker Bisküvi’de paylarını 1,81 puan düşüren yabancıların sahip olduğu oran %73,72’ye indi. Bir önceki hafta da satış ağırlıklı işlemler gözlenirken artan ivme dikkat çekiyor. Hissenin fiyatı 13 Şubat günü test ettiği 141,70 TL’nin ardından satışlarla birlikte geriledi. Şimdilerde 107 TL bölgesinde piyasaya yönelen alıcılarla birlikte fiyat dengelendi.

SAKLAMA ÜCRETİ Mİ, UZUN GETİRİ Mİ?

Saklama ücreti; güvenli depo, sigorta güvencesi, hukuki zemin, hizmet konforu. Getiri erimesi, sabit gider, pasif kayıp, alt limit, karmaşık tarife. Uzun getiri; bileşik kazanç, vergi avantajı, piyasa telafisi, düşük stres. Nakit kısıtı, zaman riski, fırsat maliyeti, enflasyon, belirsizlik.

Kasasında yatırımcılara doğrudan dağıtabileceği geniş bir nakit havuzu bulunmuyor

Hedef Holding iki yıldır temettü yerine bedelsiz veriyor. Neden temettü ödemiyor? ● Arda Keleş

Arda, geçtiğimiz yılı Hedef Holding 1,55 milyar TL kârla kapattı. Bununla birlikte, bilançodaki dönen varlıklar kaleminin 58,6 milyon TL seviyesinde kalması şirketin likidite durumunu özetliyor. Kârlılığı güçlü olsa da, hissedara doğrudan dağıtabileceği geniş bir nakit havuzu bulunmuyor. Yönetim, kasadan nakit çıkışı gerektiren temettü dağıtımına kıyasla mevcut parayı operasyonlarında tutmayı tercih ediyor. Bu çerçevede geçen yıl %400 bedelsiz sermaye artırımına gitmişti. Bu yıl da %53,89 bedelsiz kararı aldı. Şirketten nakit çıkışı olmayacak.

Gayrimenkul satışlarındaki zayıf seyir yıl sonu gelirinin düşmesinde etkili oldu

Ziraat GYO’nun gelirinin neden düştüğünü öğrenebilir miyim? ● Volkan Akgül

Volkan, Ziraat GMYO 2025 faaliyet döneminde gelirini %24 gerileterek 3,47 milyar TL’ye indirdi. Daralmanın temel sebebi, taşınmaz satış gelirlerindeki sert düşüşle alakalı. 2024’te 2,64 milyar TL seviyesinde olan satışlar 2025’te 1,08 milyar TL’ye geriledi. Satışlardaki daralmaya kıyasla, düzenli gelir kaynağı olan kira gelirleri ise güçlü bir performans sergileyerek 2,27 milyar TL’ye çıktı. Öte yandan, hasılatın yaklaşık 2,16 milyar TL’lik kısmının ilişkili kuruluşlardan gelmesi, grup içi kiralamaların önemli bir ağırlığının olduğunu gösteriyor.

YATIRIM FONLARI

PAL fonu döviz cinsi araçlara yatırımla yıllık %25 kazandırırken doları geçti

Ak Portföy’ün yönetimindeki Altıncı Serbest (Döviz) Fon (PAL), düzenli ancak sınırlı yükseliş gerçekleştiriyor. Toplam 171,9 milyar TL büyüklükle önceki aya göre düşük miktarda da olsa büyüdü. Portföy dağılımı %37,87 özel sektör dış borçlanma aracı, %22,86 ters repo ve %14,84 yatırım fonu paylarından oluşuyor. Aralıktan bu yana bir ay nakit girişi yaşanırken ertesi ay çıkış gözleniyor. Martın üçüncü haftası itibariyle 1,1 milyar TL para çıkışı yaşandı. Yatırımcı sayısı ise önceki aya göre artarak 33.325’e yükseldi. Yüzde %22,11 doluluğa ve %3,28 pazar payına sahip olan PAL, döviz cinsinden borçlanma araçlarına odaklanıyor. Son bir yılda %25,28 getiri sağlarken, aynı sürede döviz fonlarının ortalaması %24,35 seviyesinde oldu. Kendi kategorisi ile paralel hareket ediyor. Dolar ise %16,91 düzeyinde kaldı.

TAHVİL

Vestel Beyaz Eşya, piyasadan %51,54 bileşik faizle 114,5 milyon TL borçlandı

Vestel Beyaz Eşya, 18.03.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 114.530.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %46, bileşik faizi %51,54 olarak belirlendi. 175 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 09.09.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %22,05 düzeyinde. 18 Mart itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Bununla birlikte VESBE’nin sunduğu %46 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 6,01 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından uygun bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFVEST92615 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Akçansa’nın fiyatı aşağı doğru geliyor. Portföyüne alan fon sayısı ise 29’a yükseldi

Akçansa’da fonlar alış ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki hisseler %18,71 ile toplamda 387 milyon lot artarak 2,45 milyona çıktı. Hisseyi portföyünde bulunduran fon sayısı 22’den 29’a yükseldi.

Hissede GMA fonu 200 bin lot ile en fazla alışı yaparken, SAS fonu 60,8 bin lot ile en fazla satışı gerçekleştirdi. Hisse hakkında bugüne kadar 11 kurum öneride bulunurken model portföyüne alan olmadı. En yüksek öneriyi Yatırım Finansman 285 TL ile verdi. Yıl içi en düşük öneri 238,60 TL ile Tera Yatırım’dan geldi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KATILIMEVİM

Çatı şirketi Londra'da yatırım bankası kuruyor. Yurt dışı sermayeyi hedefliyor

Katılımevim ana hissedarı Pusula Finansal Holding, yurt dışında etkinliğini artırmak amacıyla Londra merkezli bir yatırım bankacılığı ve kurumsal finansman şirketi kurmak için çalışmalara başladı. Hayata geçirilecek yeni yapıyla, grubun yabancı yatırımcılarla iş birliklerini geliştirmesi hedefl eniyor. Kurulacak şirket; sermaye sağlama, sendikasyon kredileri, proje finansmanı ve küresel fonları Türkiye’deki yatırımlarla buluşturma gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösterecek. Ayrıca İktisat Katılım Bankası’nın yurt dışı bağlantılarına köprü vazifesi görecek.

ASELSAN

Yeni sözleşmeler imzaladı. Güdüm ve elektro optik sistemlerle geliri ivmeleniyor

Aselsan, savunma alanında toplam tutarı 166,45 milyon doları bulan iki ayrı sözleşmeye imza attı. SSB ile güdüm sistemlerinin tedarikine yönelik 111,85 milyon dolarlık bir anlaşma sağlarken, bu kapsamdaki teslimatlar 2027 ve 2028 yıllarında yapılacağı belirtildi. Ayrıca, yurt içi bir platform üreticisiyle uluslararası pazarlara sunulmak üzere 54,6 milyon dolarlık elektro optik sistem ihracat sözleşmesi imzaladı. Aselsan, hem yerel savunma ihtiyaçlarını karşılayan hem de uluslararası pazardaki varlığını güçlendiren oldukça hacimli iş birliklerini hayata geçiriyor.

OTOKAR

Romanya’daki işinde aldığı para cezalarını yargıya taşırken tedbir kararı aldı

Otokar, Romanya devletine bağlı Romtehnica firmasına karşı açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı aldı. Romanya tarafının, yerel üretim takvimindeki ara hedefl erin zamanında tamamlanmadığı iddiasıyla Otokar’dan talep ettiği 91,8 milyon ve 230,2 milyon Rumen leyi tutarındaki para cezasını şirket yargıya taşımıştı. Mahkeme iptal davalarını birleştirilirken, yaklaşık 230 milyon Rumen leyi tutarındaki ikinci ödeme talebini dava sonuçlanana kadar durdurdu. Böylece firma, ihracat operasyonlarında karşı karşıya olduğu mali yaptırım baskısını dava sonuna kadar durdurdu.