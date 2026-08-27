Satışlarını 117 milyara düşürdü kâr hedefini 15 milyara çıkardı

Altı aylık bilançolara göre elektrik sektöründeki 10 şirket satışını %8’in üzerinde büyüttü. Enerjisa, 117 milyar TL gelirle liderliğini korurken, borsanın yeni firması Masfen Enerji satışını ikiye katladı. Peki gelirdeki artış her zaman sağlıklı büyümenin garantisi anlamına gelir mi?

Elektrik sektörünün ilk yarı verileri, firmalar arası performans farkını gösteriyor. Enerjisa, 117 milyar TL’yi aşan satış hacmiyle pazarda ağırlığını hissettirirken, Ahlatcı Doğalgaz 32,7 milyar TL ile onu izliyor. Geçtiğimiz ay borsaya gelen Masfen Enerji’nin satışlarını %100 artırması ise dikkat çekiyor. Artan cirolar cazip görünümleriyle kimi yatırımcıyı heyecanlandırıyor olabilir. Ancak sadece satış büyümesine bakarak yatırım kararı almak yanıltıcı sonuçlar doğurabilir. Büyümenin artan maliyetlerle mi yoksa kârlı yatırımlarla mı finanse edildiği, göz ardı edilmemesi gereken bir ayrıntı.

Ciro artışıyla geldi

Satışlarını %100 artırarak 2,53 milyar TL’ye çıkaran Masfen Enerji, büyüme oranıyla ilk sırada yer aldı. Gelir artışının yanında kârını da %107 yükselterek 1,05 milyar TL’ye taşıdı. Büyüme yönelimini koruyan firma, Romanya’daki 25 milyon euro tutarındaki enerji depolama tesisi yatırımıyla pazardaki konumunu güçlendirmek istiyor. Çates Elektrik satışını %36 artırıp 4,67 milyar TL’ye çıkarmasına rağmen yılın ilk yarısını zararla kapattı. Gelirdeki artışa karşılık 262,4 milyon TL dönem zararı yazmasında üretim santralindeki planlı bakım çalışmalarının etkili olduğunu açıkladı. Gelir tablosunda ise %67 artış ile 5,47 milyar TL’ye çıkan maliyet kalemi zararda belirleyici oldu.

Ağırlığını koruyor

Sektörün en büyük satış hacmine sahip şirketi Enerjisa, satışlarını %7 düşürse de 117,08 milyar TL ile pazardaki ağırlığını koruyor. Firma, enfl asyon beklentilerindeki yükselişin finansal gelirleri destekleyeceğini öngörürken yıl sonu faaliyet geliri tahminini 80-85 milyar TL bandına çekti. Baz aldığı kâr hedefini de iyileşen tahsilat performansı ile 13-15 milyar TL’ye çıkardı.

ZEYNEP'E SOR

FAALİYET KÂRI MI, NET KÂR MI?

Faaliyet kârı; gerçek performans, sürdürülebilirlik, başarı, karşılaştırma kolaylığı. Finansman körlüğü, fırsat kaybı, nakit sapması, sonuç sorunu. Net kâr; nihai kazanç, temettü kaynağı, büyüme gücü, genel gösterge, cazibe. Makyajlama riski, sürdürülebilirlik sorunu, enflasyon yanılması.

Tarsus’taki cam hattını haziranda devreye aldı. Küresel çapta kapasitesi %17 büyüdü

Şişecam’ın Tarsus’ta biten yatırımı ile birlikte kapasitesi ne kadar arttı? ● Ümit Bulut

Ümit, Şişecam’ın Tarsus’ta 25 milyon euro yatırımla hayata geçirdiği yeni kaplamalı cam hattı projesi haziranda tamamlanarak devreye alındı. Tesis, şirketin brüt üretim kapasitesine yıllık 7 milyon metrekarelik önemli bir ek katkı sağlayacak. Söz konusu yatırımla birlikte Şişecam’ın Türkiye’deki toplam kaplamalı cam kapasitesi 21 milyon metrekareye yükselirken, global çaptaki üretim kapasitesi de %17 artarak 48,1 milyon metrekareye ulaştı. Ürün hacmini genişleten yatırım, rekabetçi konumunu güçlendirerek kârlılığına destek olması beklenmeli.

Emisyonu düşüren çözelti olan AdBlue ile kendisine yeni bir gelir kanalı oluşturuyor

Efor Yatırım’ın ürettiği Blue hakkında bilgi verebilir misiniz? ● Reşit Yüksel

Reşit, Efor Yatırım’ın iştiraki Efor Gübre’nin üretimine başladığı AdBlue, dizel araçlarda azot oksit emisyonunu düşüren üre bazlı bir çözelti olarak tanımlanıyor. Sıkılaşan çevre mevzuatları, dizel yakıtın alanını ilerleyen süreçte daraltan bir yapıya sahip. Bu çerçevede ürüne yönelik talep, ürünün kullanım alanlarına bağlı olarak büyüme olasılığını gündeme getirecektir. Şirketin mevcut altyapısı ve üre tedarik avantajının yaratacağı sinerjiyle yıllık 20 milyon litre üretime ulaşmayı planlarken, pazarın potansiyeline dair ek bilgi vermedi.

YATIRIM FONLARI

MKA hisse fonu yatırımcısına faizsiz alternatifl e bir yılda %15 kazandırdı

Marmara Capital’in idaresindeki Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (MKA), Ocak 2025’ten bu yana işlem görüyor. Bu yılın ilk beş ayında yükselen bir ivme ile hareket eden fon, mayısta en yüksek 1,45 TL’ye kadar yükseldi. Sonrasında düşen eğilim gözlendi. Büyüklüğü benzer şekilde hareket ederken mayısta en yüksek 111,2 milyon TL’yi buldu. Şimdilerde hacmi 88,32 milyon TL seviyesinde. Hazirandan bu yana para çıkışının gözlendiği fondan ağustosta giden tutar 3,02 milyon TL. Yatırımcı sayısı ağustosun son haftasında 1.736 kişiye indi ve doluluk oranı %68,54 seviyesinde bulunuyor. Fonun stratejisi, katılım finans ilkelerine uygun hisse senetlerine yatırım yapmak üzerine kurulu. Portföyünün %95’i hisse senedi ve %45’i katılma hesabından oluşuyor. Son bir yılda %14,81 getiri sağlarken endeksin gerisinde kaldı.

TAHVİL

Aktif Yatırım Bankası, piyasadan %33,8 bileşik faizle 1 milyar TL borçlandı

Aktif Yatırım Bankası, 25.08.2026 tarihinde nitelikli yatırımcılara yönelik finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 1.000.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %39,50, bileşik faizi ise %33,80 olarak belirlendi. 729 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faizi %78,89 düzeyinde olurken itfa tarihi 23.08.2028 olarak açıklandı. 25 Ağustos itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %36,9 seviyesinde bulunuyor. Bankanın verdiği %39,5 basit faiz oranı, TLREF’in 2,6 puan üzerinde yer alıyor. Belirlenen oran, piyasa koşullarında makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılayacak. Bono, piyasada TRSAKYB82822 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Altınay Savunma bir yıldır dalgalı hareket ederken son bir haftada hareket arttı

Altınay Savunma’da fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %4,06 ile toplamda 1,62 milyon lot artarak 41,57 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı 61’den 68’e yükseldi. KPC fonu 2 milyon lot ile en fazla alımı yaparken, IJC 754 bin lot ile en çok satışı gerçekleştirdi. Altınay için 2026 yılı içinde öneride bulunan herhangi bir kurum bulunmuyor. Hissede güçlü alım Kuveyt Türk Portföy’ün yönettiği KPC fonundan gelirken, Tacirler’in DNK fonu 1,18 milyon ile ikinci sırada yer aldı.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ÇAĞDAŞ CAM

Yurt içi müşterisinden 105 milyon liralık sipariş alsa da gelirde düşüş yaşıyor

Çağdaş Cam, yurt içinde yerleşik bir müşterisinden 104,5 milyon TL tutarında yeni sipariş aldı. Tutar yıllık gelirinin %3,62’si düzeyinde bulunuyor. Firmanın yılbaşından bu yana açıkladığı yeni işlerin toplam tutarı ise sadece %8,42 seviyesinde. Alınan siparişlerin teslimatı eylül ayı sonuna kadar tamamlanacak. Şirketin açıkladığı altı aylık mali tablolardaysa gelirinin %14 azalarak 1,3 milyar TL’ye indiği gözleniyor. Gerileyen satışlar esas faaliyet kârının %80 düşerek 41,4 milyon TL’ye kadar inmesine sebep oldu. Şirket, dönem sonundaysa 191 milyon TL zarar açıkladı.

ÖZAK GYO

İngiltere'de proje geliştirmek için şirket kuruyor. Gelir çeşitliliği sağlayacak

Özak GYO, iş geliştirme hedefi doğrultusunda İngiltere’deki yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla harekete geçiyor. Bu çerçevede Ozak Real Estate Development ünvanlı bir bağlı ortaklık kuracak. Şirket, Türkiye sınırlarının dışına çıkarak dünyanın prestijli gayrimenkul pazarlarından biri olan İngiltere’de doğrudan proje geliştirmeyi hedefl iyor. Varlıklarını sadece Türkiye pazarına bağlamak yerine, İngiltere gibi küresel bir pazara yönelerek coğrafi riskini çeşitlendirmek istiyor. Özak GYO, altı aylıkta gelirini %17 düşürürken 1,67 milyar TL zarar yazdı.

BERA HOLDİNG

Grup şirketi ve aynı zamanda bağlı iştiraki, savunma sektöründen sipariş aldı

Bera Holding, %90,71 doğrudan iştiraki olan grup şirketi MPG Makine Prodüksiyon’un, savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren iki ayrı şirketten toplam 19,35 milyon dolar tutarında sipariş aldığını duyurdu. Sipariş kapsamındaki teslimatların 2028 yılı içerisinde tamamlanacağını belirtti. İştiraki daha önce de enerji sektöründe faaliyet gösteren, petrol ve doğal gaz alanında sondaj, kuyu hizmetleri ve sismik faaliyetlere yönelik teknik hizmet veren bir kuruluşla 1,96 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı. Söz konusu işin teslimi ise 2027 yılı içinde tamamlanacak.