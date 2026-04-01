Savaş arasında dijital milat

Teknoloji şirketlerinin bu sene 700 milyar dolara ulaşması beklenen yatırımları kâr rakamlarında bir karşılık bulamazsa, sektörü zor günler bekliyor. Çünkü bu harcamalar bir noktada sürdürülemez bir sermaye israfı olarak görülebilir. Yatırımcılar sadece vaatlere güvenmek yerine; fiziksel varlıkları güçlü olan enerji, sanayi ve ham madde gibi alanlarda sığınak arıyorlar. Dijital yetkinlikteki her kontrolsüz sıçrama, bu güvenli liman ihtiyacını perçinliyor.

Birkaç gün önce kazaen bir bilgi sızdı. Yapay zekâ şirketi Anthropic’in, mevcut sistemlerin çok ötesinde bir model geliştirdiği ortaya çıktı. İlk değerlendirmelere göre; Mythos adlı bu yeni seviye, yazılım açıklarını hızla saptayarak sıradan bir bilgisayar korsanını bile devlet düzeyinde bir hasma dönüştürebilir. Bu muazzam yetkinlik, siber güvenlik dünyasının kâr marjlarını sorgulatabilir. Zaten haberden beri bu şirketlerin hisselerinde sert hareketler yaşanıyor. Daha geniş bir açıdan, sektör genelinde yeni mevzuat düzenlemelerinin ve ihracat kontrollerinin önü açılabilir. Kamu otoritesinin bu gücü denetleme arzusu, büyük bir gerilim hattı oluşturabilir.

Veri güvenliğinin temel kolonlarını sarsabilecek bu gelişme, teknolojik bir gösteriden bir ulusal güvenlik meselesine evrilebilir. 2026’nın kalan kısmı, bu sarsıcı gücün doğurabileceği siyasi ve düzenleyici fırtınaları yönetme çabası arasında geçebilir. Sıcak savaş gündemden düşünce, bu gelişmenin daha somut fiyatlamaları yapılacaktır.