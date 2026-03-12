Savaş, dönüşüme vesile midir?

Başta kamu olmak üzere savaşı, başarısızlıklarına bahane yapanlar şunu bilsin ki bu karmaşada yol almayı bilenler, barış zamanının yeni efendileri olacak, farklı zenginlik alanlarına hükmedecek

Dönüşüm; daha iyi bir yarın uğruna, dünü geride bırakmaktır. Savaş; günü mahveden fakat barış ile geride bırakılasıdır. Burada sorun savaşın ağıt coğrafyası olmayı biran önce terk edip, sonrasında dönüşecek dünyaya uygun davranmak, üretmek, yönetmek, strateji oluşturmak olmalıdır.

Her savaş, az veya çok; dönüşüme vesiledir. Tıpkı yangının ormanı yenilemesi gibi… Ama o yangını bilinçli çıkarmak, deliliktir. Tıpkı Trump ve Netanyahu’nun yaptığı gibi. Gerçek dönüşüm, savaş sırasında değil, sonrasında yapılan akıllı, adil, uzun vadeli yatırımlarla gelir. Peki ya bugünden?

SAVAŞIN İCAT ETTİĞİ YENİLİKLER VE SUNDUĞU FIRSATLAR…

Savaşın dönüştüreceği dünyayı önceden görmek, barış döneminde birkaç adım öne çıkmak ve savaş ortamının bozduğu üretim, paylaşım, yönetim alanlarını hızla terk edip yeni bir yer, yol, yöntem bulmak… Bunu yapan şirketler, barışı dahi beklemeden, cesurca yola çıkmış ve başarabilmişlerdir.

Kaldı ki savaşların var ettiği yeni alanlar söz konusudur: jet motoru, radar, nükleer enerji, bilgisayar, penisilin, seri üretim, modern tıp, insan hakları sözleşmesi, AB, modern tarım… Cumhuriyetimiz dahi savaşın neticesinde kurulabilmiştir. Bu açıdan savaşı bahane değil, dönüşüme fırsat bilmek gerekir.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Savaş bahanesine dair…

İş dünyası neden kötümser?

Şimdiki hale bakıp böyle olmaları doğal… Ancak dönüşecek olan şartlara şimdiden hazırlanmayı başaranlar da var. Değişim rüzgârları estiğinde bazıları duvar örer, bazıları yel değirmenleri yapar.

Bahanecilerin sonu ne olur?

Dönüşemeyenleri dönüştürecek, değişmeyenleri değiştirecek şartlar ancak, savaşların sonucu oluşur. Bu da savaş ortamı bahanesiyle atıl duranların zayıflayacağı, sistemden eleneceği gerçeğini tanımlar.

NOT

SAVAŞ, ESKİ GÜÇ YAPILARINI KIRAR VE YENİLERİNİ İNŞA EDER

Mahşerin 4 atlısı olarak bilinen; kıtlık, afet, salgın ve savaş, çok büyük toplumsal dönüştürücülerdir. Bir bakıma “yıkıcı inovasyon (disruptive innovation) denilen olgu tam da budur. Bunun için savaş ortamına söylenmeyi bırakıp şimdiden yol almaya odaklanmalı, zira eski güç yapıları bitecektir.

SAVAŞ LÛGATI

Dönüşüm: daha iyi bir yarın uğruna, dünü geride bırakma... Görmezden gelmemek inkâr etmeme

Tehdit yağmuru: Savaşın yıkıcılığı ve tüm yerleşik kurumların yıkılma riski barındırması.

Fırsat yağmuru: Eski, mevcut güç yapılarının yıkılacağı gerçeği ardından yenilerine odaklanma

Türk girişimcisi: Savaş mazeretine takılıp kalanlar değiştirilecek, dönüşenler yükselecek.