Savaş ve gerçeğin infazı

Bugünün dünyasında savaşı anlamak için artık yalnızca askeri strateji teorileri yeterli değil. Aynı zamanda iletişim teorisine, bilgi ekolojisine ve gerçekliğin nasıl üretildiğine bakmak gerekiyor.

Klasik propaganda yalan üzerine kuruluydu ve bir şekilde çürütülebiliyordu. Bugün ise çok daha karanlık bir işlevle karşı karşıyayız. Bilgi savaşları artık doğruyu çürütmekle uğraşmıyor, doğrudan gerçeğe erişim kapasitemizi tahrip ediyor.

“Savaş, politikanın başka araçlarla sürdürülmesidir.”

İki yüzyıl önce Prusyalı General Carl von Clausewitz, savaşı böyle tanımladığında, şiddeti salt bir fiziksel eylem olmaktan çıkarıp, politik ve felsefi bir zemine oturtmuştu.

Ona göre şiddet, politik bir hedefe ulaşmak için kullanılan bir araçtan ibaretti. Ancak bugün bu klasik tanım, yapay zekâ ve alternatif gerçeklik çağında adeta can çekişiyor. Savaş ile politika, sivil ile askeri, barış ile çatışma arasındaki o net sınırlar artık birer hayaletten ibaret.

Savaşlar artık sadece fiziksel değil. Üstüne, kesintisiz. Siber saldırılara, enerjinin silah haline getirilmesine ya da seçimlere yapılan algoritmik müdahalelere bakın. Savaş, sürekli arka planda çalışır durumda. Politika da bu arka planda işliyor. Ekonomik abluka, teknoloji destekli manipülasyon ve sıcak çatışma artık bu durumun ayrılmaz parçaları.

Üretilen gerçeklik

Bugünün en kritik dönüşümlerinden biri, anlatılar üzerinden kurulan ‘gerçek’ olgusunun silah haline gelmesi. Artık, üzerinde anlaşılabilecek ortak bir gerçeklik yok. ‘Gerçek’ üretiliyor ve dolaşıma sokuluyor.

Klasik propaganda yalan üzerine kuruluydu ve bir şekilde çürütülebiliyordu. Bugün ise çok daha karanlık bir işlevle karşı karşıyayız. Bilgi savaşları artık doğruyu çürütmekle uğraşmıyor, doğrudan gerçeğe erişim kapasitemizi tahrip ediyor.

Bir toplumun ortak gerçeklik üretim kapasitesini bozmak, güvenilir kaynakları güvenilmez kılmak, kurumsal meşruiyeti aşındırmak en az fiziksel çatışmalar kadar tahrip edici. Dahası, bu tahribat geri dönülemez izler bırakıyor. Yıkılan bir köprü yeniden inşa edilebilir. Ama toplumsal güvenin çöküşü çok daha kalıcı izler bırakır.

Ekonomi artık savaşın kendisi

Clausewitz döneminde ekonomi savaşın kaynağıydı. Bugün ekonomi savaşın ta kendisi. Ambargolar, ticaret blokajları, rezervlerin dondurulması, teknoloji ihracat yasakları, tedarik zincirlerinin yeniden düzenlenmesi… Bunların her biri artık stratejik savaş araçları olarak kullanılıyor.

Çip ihracat kısıtlamaları, enerji arzında kısıtlamalar, kritik boğaz ve limanların kapatılması yalnızca ekonomik hamleler değil, jeopolitik mücadele araçları.

Zafer, tedarik zinciri hâkimiyetinde ve teknoloji standartlarında ölçülüyor. Ticaret anlaşmaları stratejik ittifakların uzantısı hâline gelirken, yatırım engelleri savunma politikalarının parçasına dönüşüyor.

Ve bunların bedelini çoğu zaman bu kararları alan aktörler değil, dünyanın farklı coğrafyalarındaki kırılgan toplumlar ödüyor.

Çatışmanın yeni aktörleri

Clausewitz, savaşı bir eylem olarak tanımlamıştı. İki iradenin güç aracılığıyla karşı karşıya gelmesi. Bu tanım bir özne, bir nesne ve aralarındaki fiziksel ilişkiyi varsayıyordu.

Bugünün çatışması bu dilbilgisini aşıyor. Özneler çoğaldı: Devlet, platform, algoritma, piyasa. Nesneler değişti: Artık yalnızca toprak ya da ordu değil, gerçeklik üretim kapasitesi, kurumsal güven, kolektif irade, toplumsal algı.

Platform kapitalizmi bu belirsizlik üzerinden büyük bir ekonomi yaratıyor. Teknoloji devleri savaş yürütmüyor belki ama algoritmik kaldıraç mekanizmaları, hangi anlatıların hangi hızda yayılacağını, hangi toplulukların hangi gerçeklik çerçevesinde konumlanacağını belirleyerek savaşın bilgi cephesine katkıda bulunuyor. Bu katkı belki kasıtlı değil. Ama daha tehlikeli. Kasıtlı tahribatın bir faili vardır. Fail tespit edilebilir, yargılanabilir, durdurulabilir. Burada böyle bir durum yok. Hesap sorulamıyor. Yavaş, derinden ve görünmeden işliyor.

Sonuç

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden filozof Jürgen Habermas da bu noktaya işaret etmişti. Savaşın meşruiyet zemini temelde iletişimseldir. Kamuoyunun rızası, hesap verebilirlik ve ortak bir olgusal zemin bu meşruiyetin temelidir.

Bu zemin çöktüğünde savaş yalnızca fiziksel bir yıkım yaratmaz, toplumun güven dokusunu da tahrip eder. Ve bu hasarın onarımı çoğu zaman savaşın kendisinden çok daha uzun sürer.

Bugünün dünyasında savaşı anlamak için artık yalnızca askeri strateji teorileri yeterli değil. Aynı zamanda iletişim teorisine, bilgi ekolojisine ve gerçekliğin nasıl üretildiğine bakmak gerekiyor.

Çünkü modern çatışmalar yalnızca güç dengeleriyle değil, insanların neyi gerçek kabul ettiğine göre de şekilleniyor. Ve belki de çağımızın en tehlikeli çatışması tam da bu düzlemde yaşanıyor.