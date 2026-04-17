Savaşın gölgesinde franchise işletmeleri nasıl davranmalı?

Av. Serap SARGIN

[email protected]

Franchise modeli, markaların uluslararası pazarlara açılmasında en etkili yöntemlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Türkiye merkezli birçok işletme; İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Kuzey Irak gibi farklı coğrafyalarda faaliyet göstermektedir.

Ancak bu pazarlarda varlık göstermek yalnızca ticari fırsatlar sunmaz; aynı zamanda lojistik süreçlerin doğru yönetilmesini ve güçlü bir hukuki altyapıyı zorunlu kılar. Özellikle jeopolitik risklerin ve savaş ihtimallerinin arttığı günümüzde, franchise sistemleri bu tür belirsizliklerden doğrudan etkilenmektedir.

Lojistik: Sistemin Temel Taşı

Franchise yapılarında başarı çoğunlukla marka değeriyle ilişkilendirilse de, operasyonun sürdürülebilirliği büyük ölçüde lojistik organizasyona bağlıdır.

Ürünlerin zamanında, doğru koşullarda ve standart kalitede bayilere ulaştırılması; müşteri memnuniyetinin korunmasında kritik rol oynar. Bu nedenle lojistik, görünmeyen ama sistemi ayakta tutan ana unsurlardan biridir.

Merkez ve Bayi İlişkisi

Franchise sistemlerinde bayiler genellikle merkezi tedarik zincirine bağlı şekilde faaliyet gösterir. Bu yapı:

maliyetlerin düşmesini sağlar.

operasyonel süreçleri kolaylaştırır.

kalite standardını korur.

Ancak kriz dönemlerinde bu merkezi yapı bir risk unsuruna da dönüşebilir. Tedarik zincirinde yaşanacak bir aksama, tüm bayileri aynı anda etkileyebilir.

Soğuk Zincir ve Teknolojik Gelişmeler

Özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren franchise işletmeleri için soğuk zincirin korunması hayati önem taşır.

Günümüzde gelişen teknolojiler sayesinde lojistik süreçler daha güvenli hale gelmiştir. Sensör sistemleri, yapay zekâ destekli planlama araçları ve blockchain tabanlı izleme çözümleri; ürünlerin takibini kolaylaştırmakta ve hata riskini azaltmaktadır.

Kriz ve Savaş Ortamında Lojistik

Savaş ve benzeri olağanüstü durumlar, lojistik sistemleri doğrudan etkileyen en önemli faktörler arasında yer alır. Bu tür durumlar:

sınır geçişlerinde aksamalara yol açabilir

maliyetleri ciddi şekilde artırabilir

tedarik zincirinde kesintilere neden olabilir

Özellikle güvenlik riskinin yüksek olduğu bölgelerde lojistik planlama artık sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir güvenlik meselesi haline gelmiştir.

Sözleşmelerin Rolü

Franchise sözleşmeleri, taraflar arasındaki ticari ilişkiyi düzenleyen temel metinlerdir. Ancak olağanüstü durumlarda bu sözleşmelerin nasıl uygulanacağı ayrı bir önem kazanır.

Bu noktada öne çıkan başlıca hukuki kavramlar şunlardır:

Mücbir sebep: Tarafların yükümlülüklerini geçici olarak yerine getirememesine imkan tanır

Aşırı ifa güçlüğü: Değişen koşullar nedeniyle sözleşmenin yeniden değerlendirilmesini gündeme getirir

İfa yükümlülüğünün askıya alınması: Tarafların belirli süreyle borçlarını ertelemesine olanak sağlar.

Hukuki Yaklaşım: Riski Yönetmek

Günümüz iş dünyasında riskleri tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir. Ancak doğru planlama ile bu riskler kontrol altına alınabilir.

Bu kapsamda:

mücbir sebep hükümleri açık şekilde düzenlenmeli

alternatif tedarik yolları oluşturulmalı

risk paylaşımı önceden belirlenmeli

savaş ve benzeri durumlara karşı sigorta yaptırılmalı

uluslararası tahkim mekanizmaları tercih edilmelidir.

Savaş sigortası ise mal kaybı, taşıma zararları ve faaliyet kesintilerinden doğan gelir kayıplarını güvence altına alarak sistemin devamlılığını destekler.

Sonuç

Franchise modeli günümüzde yalnızca büyüme aracı değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik gerektiren bir iş yapısıdır.

Artan jeopolitik riskler karşısında başarılı franchise sistemleri; güçlü lojistik altyapı, teknolojik çözümler ve sağlam hukuki düzenlemeler ile varlığını sürdürebilecektir.