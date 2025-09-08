Savaşlar ve fiyatlar olumsuz etkiledi, Kapadokya’da cazibe artıracak adım atalım

SOHO İletişim’den Hicran Tekin, Mayıs ayı sonlarında Dorak Holding adına bir davet gönderdi:

Dorak Holding olarak 6 Eylül 2025 akşamı Kapadokya’da Fazıl Say ve Hayato Nakamura’nın sahne alacağı benzersiz bir geceye ev sahipliği yapıyoruz.

Cumartesi sabahı Kapadokya’ya gittim, konser öncesi Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pilav’la sohbet ettim.

Ahmet Serdar Körükçü (solda), Mustafa Pilav

Körükçü ve Pilav’a Kapadokya turizminin bu yılki temposunu ortaya koyan iki mesajı anımsattım:

Kapadokya Alanı Turizm Yatırımcıları Derneği (KAPYAD) Başkanı Ömer Tosun, Ağustos ayı başlarında yaptığı açıklamada, “Kapadokya’da yılın ilk 5 ayında doluluk yüzde 28, ortalama geceleme 1.8 oldu. Sezon beklenenin çok altında seyrediyor”

“Kapadokya’da yılın ilk 5 ayında doluluk yüzde 28, ortalama geceleme 1.8 oldu. Sezon beklenenin çok altında seyrediyor” Davetinizle Kapadokya’ya gelen kalabalık gazeteci grubuna bölge turunda rehberlik eden profesyonel rehber arkadaşlar, şu bilgiyi aktardı: “Kapadokya’da profesyonel 400 rehber var. Şu anda 50’si ancak dolu dolu görev yapıyor.”

Ahmet Serdar Körükçü, önce olumsuz örnekle yanıta girdi:

Yabancı turist kendi ülkesinde 2 dolara içtiği biraya Türkiye’nin turistik bölgelerinde 10 dolar ödeyince haklı olarak bozuluyor.

Hemen olumsuz havanın tek kaynağının fiyat olmadığını savundu:

İsrail’in Gazze’ye saldırıları sürerken, 12 günlük bir İsrail-İran savaşı yaşandı. Suriye’de savaş sona ermiş olsa da tam huzur ortamı sağlanmış değil. Turist çevremizdeki ortamdan da olumsuz etkileniyor.

Kapadokya’da ağırlanan turist sayısını sordum, geçen yılı aktardı:

Geçen yıl 4 milyon turist gelmişti. Bu yıl aynı düzeyi yakalamak zor olacak gibi görünüyor.

Dorak Holding’in Kapadokya bölgesindeki otel ve yatak sayısını merak ettim, paylaştı:

2 bin yatak kapasiteli 9 otelimizle Kapadokya bölgesinde hizmet veriyoruz. Ayrıca, toplam 40 balon işleten 4 şirketimiz var.

Balondan söz açılınca şu noktanın altını çizdi:

Kapadokya’da balon turizmi çok öne çıktı. Tamam, balon turları önemli kozumuz ama Kapadokya’nın tarihi, kültürel özelliklerini de daha fazla öne çıkaracak tanıtıma ağırlık vermek lazım.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nı (TGA) kurarak çok doğru bir adım attığını kaydetti:

TGA, ülkemizin turizmi ile ilgili çok önemli tanıtım çalışmalarına imza atıyor. Kapadokya’daki turizmciler, sivil toplum örgütleri kol kola girerek TGA’nın da desteğini alıp burada cazibeyi artıracak tanıtım çalışmaları planlamalıyız.

Şu anda Dorak Holding bünyesinde bulunan “Uçhisar Kaya Oteli”ne dikkat çekti:

Normalde deniz-kum-güneş turizmi ağırlıklı çalışan, resort otellere ağırlık veren Fransız Club Med, 1956 yılında Kapadokya’daki ilk mağara otelini “Uçhisar Kaya” ile açmış. Yani, Kapadokya dünyada bilinen, dikkatleri çeken bir destinasyon.

Mustafa Pilav araya girdi:

Dünyanın her tarafında festivaller, sanat etkinlikleri turizmi tetikleyici rol oynar. Kapadokya’nın da kalıcı, her yıl tekrarlanan festival gibi etkinliklere ev sahipliği yapması, turizm için de etkili olur.

Ahmet Serdar Körükçü, Kapadokya’da kısa süre öncesine kadar yapılan bir festivalden örnek verdi:

Özel bir organizasyon firmasının düzenlediği festival, bir hafta, 10 günlük sürede 10-15 milyon dolarlık ekonomik hareket yaratıyordu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu yıl 20 şehre yaydığı “Kültür Yolu Festivali”ni anımsattım, Kapadokya için farklı planlama yapmak gerektiği üzerinde durdu:

“Kültür Yolu Festivali”, gerçekleştiği her ilimizde önemli ekonomik etki yaratıyor. Kapadokya’da uluslararası yanı daha ağırlıklı bir festival düşünmemiz gerekiyor.

Kapadokya, sektörün “turizmi 12 aya yayma” çabaları için en önemli destinasyonlardan birini oluşturuyor…

Kapadokya’da turizm temposunun yüksek seyri için el birliği ile tüm adımların atılması gerekiyor…

Kapadokya’da otel sayısı 873’e çıktı artık arz fazlası var

DORAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, 2019 yılında Kapadokya’da otel doluluklarının yüzde 85 dolayında olduğunu anımsattı:

O dönemde otel sayısı da 550-600 dolayında idi…

Son 5-6 yılda 250’den fazla yeni otelin açıldığını belirtti:

Şu anda bölgede otel ve turizme dönük yatak kapasitesi açısından arz fazlası oluşmuş durumda. Bugün otellerde doluluk oranlarının düşük kalmasının bir nedeni de bu.

Ardından ekledi:

Bölgemizde yeni otel ruhsatları verilirken mevcutların doluluk düzeylerinin dikkate alınmasında fayda var.

Fazıl Say, Kapadokya’daki ilk konserinde Nakamura Hayato ile sahnede buluştu

JAPONYA’dan gelen turistlere yıllardır en yoğun hizmeti veren Dorak Holding, Kapadokya’da Peribacaları arasına kurulan sahnede Fazıl Say ile Japon Kabuki Tiyatrosunun genç temsilcisi Nakamura Hayato’nun buluşmasını sağladı.

Dorak Holding ev sahipliğinde gerçekleşen konser ve sahne performansının gerçekleşmesine Japonya’nın önde gelen seyahat acentası Nippon Travel Agency (NTA) ile Coin Park destek verdi.

Fazıl Say, seslendirdiği parçalarını tek tek kendisi anons ederken, Japonya ile olan yakınlığına da değindi:

Japonya’da 250 konser verdim. Ülkenin hemen hemen her kentinde sahneye çıktım. Tüm bestelerim Japon müzikseverler tarafından da bilinir.

Say, Kapadokya’da, Peribacaları arasında kurulan bir sahnede konser verdiğini belirtti:

Bu konser benim için bambaşka bir deneyim oldu.

Konserin en ilginç bölümü, Nakamuro Hayato’nun gösteri için kendi makyajını yaparken Fazıl Say’ın seslendirdiği parçalarla ona eşlik etmesi oldu.

Japonlar, turizme ilk yatırımı Kapadokya’da Dorak’la birlikte yaptı

DORAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, ortağı Mustafa Pilav’la birlikte Marriott Otel’in lobisinde sohbet ederken anımsattı:

Bu otel geçen yıl Kasım ayı ortalarında hizmete girdi. 298 odalı, 467 yatak kapasiteli otelimiz 60 milyon dolara mal oldu.

Otelin yatırımına Japon HIS Hotel Holdings grubunun da ortak olduğunu vurguladı:

Bir Japon şirket Türkiye’de turizm sektörüne ilk direk yatırımını Kapadokya’dan yapmış oldu. Yatırım oranı yüzde 50-50 gerçekleşti.

Körükçü, grupla ilgili şu bilgileri paylaştı:

Grubumuz bünyesindeki 60 şirketimizde 500’ü yurt dışında olmak üzere 4 bin kişi istihdam ediyoruz.

Başta Asya/Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere ABD, Rusya, Latin Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Balkanlar’da toplam 23 ofisimiz var.

Otellerini sıraladı:

İstanbul: Crown Plaza, Cihangir Residence, Hagia Saofia Mansions İstanbul Curio Collections by Hilton.

Crown Plaza, Cihangir Residence, Hagia Saofia Mansions İstanbul Curio Collections by Hilton. Kapadokya: Sacred Mansion, Sacred House, Cappadocia Marriott, Doubletree Hilton, Ramada Kapadokya, Exedra Kapadokya, Uçhisar Kaya Otel.

Sacred Mansion, Sacred House, Cappadocia Marriott, Doubletree Hilton, Ramada Kapadokya, Exedra Kapadokya, Uçhisar Kaya Otel. Kuşadası: Le Blue Kuşadası

Otellerin yanı sıra Dorak Holding’in diğer lokomotif markasının Sur Balık olduğunu vurguladı: