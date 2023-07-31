Savunma Sanayii Fuarı’nda Mersin rüzgârı

AHMET YİĞİT - MERSİN NOTLARI

Bu yıl 16’ncısı düzenlenen IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinden katılım gerçekleşti. Ancak en büyük takdiri, bu alanda kısa sürede büyük sıçrama yapan Mersin hak ediyor.

Mersinli firmalar AYB Endüstri, Baibars Mekatronik, Berdan Cıvata, ePati Siber Güvenlik, Kaya Makine, Koyuncu Savunma, Kayacı Savunma, Özen İş Makine, RMA Plastik, Salt Cam ve Teknopars İstanbul’da yerini aldı. Binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi Mersin firmalarının stantlarına uğrayarak ürünleri inceledi.

Yıllar önce “Mersin SAHA’da” sloganıyla kentte savunma sanayine yönelim sağlamak amacıyla kümelenme oluşması için çalışmalar başlatan Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, ürünlerini sergileyen Mersin firmalarından daha fazla heyecanlıydı. Firmaların fuara katılması için öncülük eden Sabri Tekli, stantlara gelen her bireyin elini sıktı, sohbet etti.

Kendisi ile yaptığımız sohbette, dünya genelinde barışın tehlikede olduğunu, savunma sanayine büyük yatırımlar yapıldığını aktararak, Türkiye’nin güçlü bir savunma sistemi ve savunma sanayisine ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Ülkemizin bu alanda son yıllarda yaptığı ataklarla gururlandıklarını belirten Tekli, MTSOB olarak üzerlerine düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduklarını, bunun için de Mersinli firmalara destek olduklarını aktardı.

Aynı zamanda Mersin Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı olan Sabri Tekli, “Büyük kuruluşlarla yapacağımız işbirlikleri, yaşadığımız kente ve MTOSB’mize değer katacak. Çukurova Kalkınma Ajansımız (ÇKA) hibelerinin yüzde 50’sini savunma sanayiinde kullanma kararı aldı. Bu değerleri benzer desteklerle Mersinimize kazandırmamız gerekiyor. Üretimden payımızı almak istiyoruz ve bunun için hazırız” dedi ve ekledi: “ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi büyük firmaları Mersin’e davet ediyoruz. Kentimiz çok stratejik konumda yer alıyor, limanımız, güçlü sanayi kuruluşlarımız var. Bizler üzerimize düşen görevi yapmaya, her türlü imkânı sağlamaya hazırız. Büyük kuruluşlarla yapacağımız işbirlikleri, kentimize, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgemize değer katacak.”

Fuarda Mersin’in ortaya koyduğu vizyon ve heyecanı görünce; beni de heyecan sardı. Sanırım son yıllarda atağa geçen Mersin, yakın zamanda ülkemizin üretim yıldızı olacaktır. Aynı zamanda organizasyon ortaklığı bulunan MTSO Başkan Hakan Sefa Çakır ve Mersin Teknopark Genel Müdürü İhsan Gültekin ile birçok Mersinli, firmaları yalnız bırakmadı.