Savunma sanayine itirazım yok ama gömlek dikmek için 200 dekar yere gerek var mı?

GEÇEN yıl Eylül ayının ikinci yarısı, Adana… Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Başkanı Tamer Saka ile birlikte Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç’la sohbet ediyoruz.

Zeki Kıvanç, Adana başta olmak üzere Türkiye’de organize sanayi bölgelerinin genişleme alanı sıkıntıları üzerinde durdu:

- Tarım ve Orman Bakanı Prof. Vahit Kirişçi, OSB’lerin genişleme, büyüme adımlarını frenliyor, kolay kolay izin vermiyor. Bazı OSB’lerin genişleme başvurularına Tarım Bakanlığı’ndan ret kararı çıkıyor.

OSB’lerdeki yatırım arazisi fiyatlarına işaret etti:

- Genişleme talepleri frenlendikçe OSB’lerde arsa fiyatları yükseliyor. Sanayicinin yatırım maliyeti artıyor.

Almanya’yı örnek gösterdi:

- Almanya’nın toprak büyüklüğü içinde sanayiye ayrılan yer yüzde 4 dolayında. Bizde bu oran yüzde 1’in çok altında bulunuyor. Tarım alanlarının yatırıma açılması konusunda biz de titiz davranıyoruz. Ancak, tarım dışı, sanayiye ayrılabilecek alanlar bir an önce devreye girmeli.

Aynı konuyu Hakan Güldağ, Şeref Oğuz ve Ömer Faruk Çiftçi ile birlikte bir ziyaretimizde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay da gündeme getirdi:

- Ülkemiz topraklarının sadece binde 3’ünde sanayi yatırımı var. Sanayi yatırımının fazla olduğu sanılan Bursa’da ise bu oran binde 8.

Ardından Avrupa ülkelerinde sanayiye ayrılan alanlar konusunda örnekleri ortaya koydu:

· Almanya topraklarının yüzde 4.4’ünde sanayi yatırımı var.

· İtalya’da bu oran yüzde 2.8 düzeyinde.

· OECD ortalaması ise yüzde 2.4.

Bazı verileri ortaya koyup sordu:

- Bursa’nın binde 8’inde üretim yapan sanayicinin ihracatı 16.4 milyar dolar. Bursa’nın yüzde 44’ü orman, yüzde 36’sı tarım arazisi. Bu alanlarda yaratılan gelir, katma değer sanayi ile yarışabilir mi?

Şu hesabı paylaştı:

- Bursa’da sanayi üretimine ayrılan alan yüzde 1.5’e çıkabilirse yıllık ihracatımız 32 milyar doları yakalar.

Tarım alanlarının sanayiye açılması gibi bir taleplerinin olmadığının altını çizdi:

- Çorak, yamaç, tarıma uygun olmayan alanlardan sanayi için genişleme sahaları yaratılmasını bekliyoruz.

Hakan Güldağ, seçimden önce Şeref Oğuz, Handan Sema Ceylan ve Ali Eskalen’le birlikte Kahramanmaraş’ta Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’le sohbete gittiğimizde karşılaştığımız Tarım ve Orman Bakanı Prof. Vahit Kirişçi’ye OSB’lerin genişleme taleplerini sordu. Prof. Kirişçi, yanıta şöyle girdi:

- Hep Almanya’yı örnek gösteriyorlar. İnceleyin bakalım, Almanya’da 200 dekardan fazla alan üzerine kurulmuş kaç sanayi tesisi var?

Katma değerli üretim için yönelen taleplere karşı çıkmadığını belirtti:

- Benim örneğin savunma sanayi için istenen alanlara itirazım yok. Katma değeri yüksek ürün yapılacaksa itiraz etmem.

Sonra ekledi:

- Gömlek dikmek için 200 dekar yer istiyorlar. Gömlek dikmek için bu kadar yere ihtiyaç var mı?

Prof. Kirişçi, tarıma dönük OSB’lerle ilgili bir itirazını da paylaştı:

- Yapılmış, faaliyete geçmiş olanlara bir şey diyemem. Ancak, Hayvancılık İhtisas OSB’si modeline karşıyım, doğru bulmuyorum. Hayvancılıkta öyle toplu alanlarda hastalık bulaşma riski daha yüksek olur.

Prof. Kirişçi, doğup büyüdüğü Kahramanmaraş’tan AK Parti Milletvekili seçildi. 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan sonra kurulacak hükümetin Tarım ve Orman Bakanı da OSB’lerin genişleme taleplerine, “Gömlek dikmek için 200 dekar yer istenir mi?” yanıtı verir mi?

Yalova OSB’de yer aldık, ‘Teknoloji Merkezi’ kuracağız

EKONOMİ Gazetesi’nin Yıldızlar Yatırım Holding ve Bloomberg HT işbirliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde düzenlediği “Türkiye’nin Katmadeğer Merkezi: Kocaeli” zirvesinin ödül töreni sonrası Robo Otomasyon CEO’su Haluk Özcan’la sohbet ettik.

Zirve kapsamında düzenlenen törende “Kocaeli’ye Değer Katanlar” arasında ödül alan Haluk Özcan, Türkiye’nin Otomobili TOGG’un Gemlik’teki fabrikasının gövde hattındaki robotları kurduklarını belirtti:

- Şimdi de Ford Otosan’ın Gölcük’te Volkswagen Transporter’ı üreteceği tesislerin robotlarını kurma çalışmalarını sürdürüyoruz.

Kurdukları robotların asıl beyin bölümünü oluşturduklarını vurguladı:

- Robotların kollarını ithal ediyoruz. Asıl işi yapan beyin bölümünü toparlayıp yazılımını da gerçekleştiriyoruz.

Yaptıkları işin katmadeğerini şu örnekle ortaya koydu:

- Diyelim ki bir fabrikanın robotla çalışacak hatlarını 40 milyon Euro dolayında bir bedelle biz üstlendik. Söz konusu hatta kullanılacak robot kollarının bu bedel içindeki payı 5 milyon Euro dolayında tutar. Geri kalanını Robo’nun yaptığı işler oluşturur.

Robo’nun cirosunun 100 milyon Euro’yu bulduğunu kaydedip, yeni yatırım hazırlığını paylaştı:

- Mevcut fabrikamız Gölcük’te. Yalova OSB’de 60 bin metrekarelik bir arsa aldık. Orada “Teknoloji Merkezi” kurmayı planlıyoruz.

Dünyada sanayi tesislerine yılda 500-600 bin robot kolu kurulduğuna dikkat çekti:

- Bu sayı gün geçtikçe artacak. Nitekim bu yıl dünyadaki sanayi tesislerine kurulacak robot kolu sayısı 700 bini bulacak gibi görünüyor.

Dünyada, “metal yakalı işçi” olarak nitelenen robotlar gittikçe yaygınlaşıyor.

Türkiye’deki sanayi tesislerinde de “metal yaka” sayısının arttığı da dikkat çekiyor…

Robo ve Altınay gibi şirketlerin “metal yakalı işçi” üretmede öne çıkması, Türkiye için önemli adım olarak görülüyor…

Milli güvenliğin partisi olmaz

MALATYALI İş İnsanları Derneği (MİAD), 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi iki ayrı buluşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Bahadır Erdem ve CHP’den Onursal Adıgüzel ile İstanbul’dan yarışa giren Malatyalı milletvekili adaylarını ağırladı.

Prof. Bahadır Erdem, Yeşil Sol Parti’nin Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na dışarıdan verdiği desteği, “Bölücü terör örgütü PKK ile işbirliği yaptılar. Milli güvenliğimizi tehlikeye atıyorlar” şeklinde yorumlayanlara şu mesajı verdi:

- Milli güvenliğin partisi olmaz. Milli güvenlik hepimizin vatandaşlık borcudur.

Ardından Türkiye’de 1.5-2 milyon dolayında yabancının kaçak yaşadığını vurguladı:

- Üstüne bir de 5-6 milyon Suriyeli göçmen var. Bunlar ülkemiz açısından milli güvenlik sorunu yaratmaz mı?

Sınırların “elek gibi” olduğunu savundu:

- Bu kadar denetimsiz bir ülke olacak kadar değersiz miyiz?