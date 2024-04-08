HABER ANALİZ/ HİSSE TERCİHLERİ BIST TEMMETTÜ 25 VE BIST 100

Seçim, risk iştahını arttırdı

Yerel seçimler sonrası en fazla yükselen hisseler; banka, sigorta, ticaret ve telekomünikasyon sektöründen oldu. Açıklanan yıllık bilançolar sonrası ise holding, ulaştırma, otomotiv ve metal sektörü öne çıkıyor.

Seçim sonrası hisse tercihleri sektörel bazda ayrışmalar gösteriyor. BIST 100 Endeksi içerisinde yatırımcılar banka, sigorta, ticaret ve telekomünikasyon sektörü hisselerine yönelirken ağırlıklı olarak çimento ve bilişim sektörü hisselerinde gerilemeler görüldü.

Bankaların yükselişi

Akbank, 31 Mart sonrası yüzde 18,96 oranında yükselirken Yapı ve Kredi Bankası yüzde 15,26, Vakıfbank yüzde 14,29 değer kazandı. Faizlerin yükselmesi ve banka sektöründe rahatlamayı getiren kararlar sektör hisselerine olumlu yansırken Yapı ve Kredi Bankası’na ilişkin satış söylemleri hisselerdeki yükselişte etkili oldu.

Satış baskısı altında kalanlar

Satış baskısı altında kalan hisseler mercek altına alındığında farklı sektörlerden hisselerin öne çıktığı görülüyor. Bunlar içerisinde yatırımcı ilgisinde olması nedeniyle Sasa ve Hektaş dikkat çeken hisseler arasında yer alıyor. Söz konusu hisselerin 2022 yılında yaşadıkları hızlı çıkış sonrasında 200 günlük ortalamanın altında kaldıkları gözleniyor. Bu hisseler 200 günlük ortalamanın üzerine çıkmayı başardıklarında yeniden yatırımcı ilgisini üzerlerine toplayabilecekler.

Bilançolar sonrası dikkat çekenler

Açıklanan yıllık bilançolar sonrası dikkat çeken hisseler listesinde Temettü 25 Endeksi’nde holdingler, aracı kurum ve telekomünikasyon sektörü öne çıkıyor. Öte yandan hisse başına kârlılık ve büyüme kriterlerinde ise otomotiv, ulaştırma ve metal sektörü dikkat çekiyor. Sektörel bazda ayrışmaların net olması yatırımcı tercihlerinde öne çıkan şirket sayısını da belirliyor. Yeni para girişi yelpazeyi genişletebilir.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER



Kartal Yenilenebilir Enerji (#KARYE): 3 Gündür çıkıyor. 1 haftalık dibine göre %29,36 yükseldi.

Akbank (#AKBNK): Üç haftadır aralıksız yükseliyor. Son 1 ayda %47,6 getiri sağladı.

Vakıflar Bankası (#VAKBN): Son bir ayda %21,46 değer kazandı. 4 gündür sürekli yükseliyor.

Bim Mağazalar (#BIMAS): 8 Gündür sürekli yükseliyor. Üç ayda %31,81 yükseldi.

Vestel Beyaz Eşya (VESBE):7 Gündür yükselişte. Bir haftada %8,77 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER



Yeni Gimat GMYO (#YGGYO): 5 Gündür sürekli geriliyor. Düşüş trendinde.

Tarkim Bitki Koruma (#TARKM): 5 Gündür geriliyor. Yılbaşından bu yana zirvesinin 38 altında.

Gen İlaç (#GENIL): 4 Gündür geriliyor. Aylık değer kaybı yüzde 13,22 oldu.

Alves Kablo (#ALVES): 4 Gündür geriliyor. Haftalık değer kaybı yüzde 14,70 oldu.

Ditaş Doğan (#DITAS): 3 Gündür geriliyor. Yılbaşından bu yana yüzde 20 değer kaybetti.

NE OLDU?

Yılın ilk çeyreğinde 57 kentin ihracatı arttı. Yılın ilk üç ayında enflasyonun yüzde 15’e ulaştı.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,25’e yükseltildi.

Banka sektörü hisselerinde yükseliş bir haftada yüzde 13,46 oldu.

İletişim sektörü hisseleri yüzde 10’un üzerinde değer kazandı.

Yabancı payı 5 gündür sürekli artanlar: POLTK, ARCLK, TBORG, EDIP, BRYAT, BUCIM, CIMSA.

Yabancı payı 7 gündür sürekli azalanlar: AKSA, DOBUR, MGROS, DGATE, KLNMA, KIMMR.

NE OLACAK?

ABD, mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıklayacak.

OPEC, aylık petrol piyasası raporunu yayınlayacak.

Rusya, şubat ayı ticaret dengesi rakamlarını paylaşacak.

KLGYO, EUKYO, KARTN, TURGG, MAGEN, SONME, DENGE ve TETMT 8 Nisan 2024 günü üzerinde tedbirler kalkmış olarak işlem görecek.

ZEYNEP’E SOR

YURT DIŞI MI, YURT İÇİ Mİ?

Yurt Dışı Hisseler; Farklı ülke şirketlerin potansiyelinden yararlanır. Coğrafi çeşitlendirmesi sağlar. Kur riski taşır.

Yerli Hisseler; daha yakın ve tanıdık şirketlerdir, yerel ekonomi ve siyasi gelişmelerden daha çok etkilenir. Kur riski düşüktür.

Farklı temalarda yurt dışı teknoloji fonları bulunuyor. Performanslarını takip edebilirsin

Yatırım fonları içinde yabancı teknoloji hissesi içerikli fon var mı?/ Hacı Ali Buran

Hacı Ali, fon piyasalarında, farklı temalara yönelik kurulan çok çeşitli fonlar bulunuyor. Bu çerçevede teknoloji hisselerine odaklanan yatırım fonları da söz konusu. Son yıllarda, yabancı piyasalardaki teknoloji şirketlerine yatırım yapan fonlar ise popülerlik kazanmış görünüyor. Bu tür fonlar, genellikle ABD'deki teknoloji şirketlerinin hisselerine yoğunlaşıyor ve bu firmaların performanslarına bağlı getiri sağlayabiliyorlar. Yabancı teknoloji hisselerine yatırım yapan fonlar, genellikle belli bir teknoloji segmentine veya geniş bir teknoloji portföyüne yatırım yapabilmekte.

Bazı fonlar sadece yazılım veya donanım şirketlerine, bazıları da genel olarak teknoloji endüstrisindeki büyük oyunculara yönelebilmekte. Bu fonlar, teknoloji sektörünün yenilikçi ve hızlı büyüyen yapısından faydalanmayı amaçlar. Öte yandan teknoloji sektöründeki hızlı değişimler nedeniyle, bu yatırımların yakından takip edilmesinde yarar var. Ayrıca yatırım yapmadan önce, ilgili fonun yatırım stratejisini, hangi hisselere yoğunlaştığını incelemelisin. Paranın yönü sayfalarında bu fon türlerine de düzenli olarak yer veriyorum. Buradan takip edebilirsin.

Orta vadeyle gelip kısa vadede sonuç alamadın diye üzülme. Önemli olan yatırımına güvenmen

Bir yıl önce orta vadede araba alabilirim diye hisse aldım. Ama maalesef beni çok yıprattı. Sasa Pamel Doas Thyao Gwind Kozal Hktm hakkında çok ufakta olsa aydınlatabilir misiniz?/ Mustafa Şeker

Mustafa, borsada bir yıl aslında kısa bir süredir. Orta vade, üç ile beş yıllık bir zaman dilimini kapsar. Bireysellerin dalgalanmalarda yararlanma ihtimallerinin düşüklüğü nedeniyle borsaya kısa vadeli bakılmamasında yarar var. Kendinin de borsaya orta vadeli geldiğini unutma. Bunun manası önünde en az iki yılın daha olduğudur. Tercih ettiğin şirketlere gelince; tekstil kimyasalları, enerji, otomotiv, kıymetli maden ve dayanıklı tüketim gibi farklı alanlara portföyünü bölüştürmüş olman riski dağıtman açısından doğru bir yaklaşım. Tabi bu riskini ortadan kaldırmaz.

Borsa riski yüksek alanlardan biridir. Kısa sürede aldığın riskle uyumlu getiri elde edemeyince üzülme. Hedef süreni unutma. Bilmen gereken aldığın hisselerden bazılarının öncesinde yüksek çıkışlar gerçekleştirmiş olduğu. Son bir yıllık süre içinde ise mevcut seviyelerini sindirmeye çalışmaktalar. Özellikle Sasa, Thyo, Kozal ve Pamel için bunu net bir şekilde gözlemlemekteyim. Doas ve Gwind de zirvesine yakın işlem görüyor. Paranın yönü sayfalarındaki farklı kriterlere göre sürekli analizler yapıyorum. Hisselerinin listelerdeki seyirlerini izlemen faydalı olacaktır.

YATIRIM FONLARI

Emtia fonları yüksek getiri sunuyor

Yatırımcılar emtia fonlarına yöneliyor

Petrol ve kıymetli madenler türündeki fonlara ilgi arttı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş bu temadaki fonları öne çıkarıyor.

Emtia fonların getirisi yılbaşından bu yana yüzde 11,29 ile 23,16 arasında gerçekleşti. Bu fonların toplam portföy değeri 4,4 milyar TL oldu. En yüksek yıllık getiri ise Kuveyt Türk Portföyün Kıymetli Madenler Katılım Fonunda (KUT) gerçekleşti.

En fazla kazandıran emtia fonlar içerisinde 1,08 milyar TL portföy büyüklüğü en yüksek fon İş Portföyün Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu (TGE) oldu.

EMEKLİLİK FONLARI

Yatırımcı sayısı son bir ayda artan emeklilik fonları

Yatırımcılar yeni emeklilik fonlarına yöneliyor

Son bir ayda yatırımcı sayısı en fazla artan emeklilik fonları arasında 2023’ün Ağustos ayında kurulan iki emeklilik fonu bulunuyor. Bunlar, Metlife Em. ve Hay.Sürdürülebilirlik Fon Sepeti EYF (MEY) ve Metlife Emeklilik ve Hay. Tekn. Fon Sepeti EYF (MEV). Her iki emeklilik fonunun da getirisi yılbaşından bu yana yüzde 20’nin üzerinde gerçekleşti.

Yatırımcı sayısı en fazla artan ilk 10 emeklilik fonunun getirileri yılbaşından bu yana yüzde 12,45 ile yüzde 30,77 arasında gerçekleşti.

Bu fonlar içerisinde portföy değeri en yüksek olan emeklilik fonları Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF (GHO) ve Garanti Em. Hay. Metaverse ve Yeni Tek.His.Sen. EYF (GCN) oldu.

Emeklilik fonlarında uzun vadede getirilerini artırmak isteyenler tercihleri içerisinde teknoloji fonlarına yer veriyor.

Yatırımcı sayısı son bir ayda en fazla artan fon Türkiye Hay. ve Em. Üçüncü Yaşam Döngüsü EYF (TJY) oldu.

DOLAR VE TEKNOLOJİ ENDEKSİ

Jeopolitik gerilimler petrolü tırmandırıyor

Ortadoğu'daki İran-İsrail geriliminin artması, jeopolitik riskleri önemli ölçüde artırarak, Brent petrolün varil fiyatını 91 dolara taşıdı. Dolar Endeksi ise 104,29.

Jeopolitik gerilimlerin yükselmesi, global enerji piyasalarındaki belirsizliği artırırken, enerji fiyatlarında yaşanan bu yükseliş, genişleyen bir ekonomik etki yaratıyor. Bu durum, enerji maliyetlerindeki artışın neden olduğu taşımacılık ve üretim maliyetlerindeki genel yükselişle, enflasyonist baskıları daha da güçlendirebilir.

TAHVİL

Nurol Varlık, %65,15 bileşik getiriden kira sertifikası ihraç etti

Nurol Varlık, 4 Nisan 2024 günü 150 milyon TL kira sertifikası ihraç etti. Yıllık basit getirisi %57, bileşik getirisi de %65,15’e denk gelirken tek kupon ödemeli olacak. 182 gün vadeli kira sertifikasının ödeme tarihi 4 Ekim 2024 olarak belirlendi. Kupona isabet eden getiri oranı da %28,42 olacak.

Diğer taraftan 4 Nisan tarihli TLREF 52,95 seviyesinde bulunuyor. Nurol Varlık'ın çıkardığı kira sertifikasının yıllık %57 basit getirisi, TLREF'in yaklaşık 4,05 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu getiri oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

İŞ BANKASI

Portföyündeki şirketleri kuracağı holding çatısı altında toplayacak. Amaç, odaklı yönetim

İş Bankası, iştirak portföyünü, %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kuracağı holding çatısı altında yönetecek. Banka, dünyada yaşanan hızlı değişimin gerektirdiği şekilde, daha stratejik ve odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket edebilmek gayesiyle böylesi bir karar aldığını ifade etti. Banka bu şekilde sermaye etkinliğini ve yönetişim kalitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Banka söz konusu hedef doğrultusunda gerekli izinleri alabilmek için BDDK ve SPK’ya başvuruda bulundu. İzinlerin çıkması sonrası bölünme yoluyla portföyündeki 17 iştiraki kuracağı holdingin bünyesinde toplayacak.

ORGE ENERJİ

Bilişim sektöründeki şirkete ortak olacak. Uygulama, elektrikli araç kullanıcılara hizmet veriyor

Orge Enerji, Lixhium Bilişim’in sermayesinin %15'ini 10 milyon TL’ye almak üzere bir Niyet Mektubu imzaladı. Şirket, sonraki 2 yıl içinde de koşulların gerçekleşmesi halinde %20 ek pay alacak. Şirket, Lixhium Bilişim’in 3 yıl sonraki değerinin 4.333.333 dolar olacağını hesaplıyor. Şirket 3 yıl sonraki dolar kuru tahminini ise belirtmedi.

Anlaşmanın kesin detayları taraflarca yapılacak sözleşmeyle netleşecek. Lixhium uygulaması elektrikli araç kullanıcılarının yaşamını kolaylaştırırken sürdürülebilir ulaşıma katkıda bulunuyor. Açıklamada uygulamanın 40.000’i aşkın elektrikli araç kullanıcısına hizmet verir hale geldiği belirtildi.

BAREM AMBALAJ

Yatırımı için 1,4 milyar TL teşvik aldı. Hem kapasitesi hem de verimliliği artacak

Barem Ambalaj, Konya Ereğli'de devam eden kağıt üretim tesisine ek olarak kurulacak olan kojenerasyon tesisine ilişkin ön lisans izni alındığını bildirdi. Şirket ayrıca toplam 1.386.569.011 TL'lik sabit yatırım tutarlı ve 40 kişilik istihdam sağlayacak Teşvik Belgesi aldı.

Teşvik kapsamında KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyetinden yararlanacak. Bu destekler, Barem Ambalaj'ın yatırımını daha da cazip hale getirecek ve şirketin bu alanda yapacağı harcamaları azaltacak. Kojenerasyon tesisi ile şirket enerji verimliliğini ve üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

KOÇ HOLDİNG

Bankanın satışıyla ilgili henüz somut gelişme yok. Hisse ise dolar bazında %270 yükseldi

Ortadoğu'da faaliyet gösteren bir bankanın Yapı Kredi Bankası da dahil olmak üzere Türkiye'de bir banka satın alma çalışmaları ilişkin haberleri Koç Holding dolaylı olarak doğruladı. Açıklamada portföyündeki firmalarla alakalı alternatif senaryoların değerlendirilmesinin sürekli olduğunu belirtirken alınmış somut bir kararın olmadığını ifade etti.

Söz konusu açıklama, şu an için medyaya yansıyan haberle alakalı somut bir gelişmenin olmadığı anlamına geliyor. Öte yandan Koç Holding hissesi, Temmuz 2022’den oldukça güçlü bir performans sergiliyor. Bu sürede hisse, en düşük 1,88 doları görürken şimdilerde 6,96 dolar seviyelerinde.

PARDUS GİRİŞİM

Sermayesinin %5’ine sahip olduğu firma borsaya geliyor. Fiyatı artarsa portföyü değerlenecek

Geçtiğimiz yıl borsaya gelen Pardus Girişim, %4,98 paya sahip olduğu Arf Bio Yenilenebilir Enerji’nin halka arz edileceğini duyurdu. Halka arz, hem Arf Bio’nun çıkarılmış sermayesinin artırılması hem de RE-PIE Portföy’ün sahip olduğu payların satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

Pardus Girişim’in sekiz iştiraki bulunurken bunun üçü enerji sektöründe bulunuyor. Halka azlarda yatırımcıların özellikle enerji sektöründeki firmalara gösterdiği ilgi nazara alındığında ARF Bio’nun borsada işlem görmesinden sonra gerçekleştireceği performansa bağlı olarak Pardus Girişim’in de portföyü değerlenecektir. Şirketin hisse fiyatı ise son bir yıldır dalgalı bir seyir izliyor.