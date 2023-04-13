Seçim sath-ı maili ve Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci’nin sath-ı mailden ürettiği vida ile dünyanın çivisini çıkardı.

Eğik düzlem anlamına gelen sath-ı mail ifadesi, seçimlerin yaklaşması ile birlikte karşımıza çok fazla çıkmaya başladı. Çok havalı ve insanı entelektüel gösterme gücüne sahip bir ifade. Bu yönüyle çok kullanmamıza karşın, aslında ne olduğundan haberdar değiliz ya da unutuyoruz.

Eğik düzlem ile ilgili deyimlerimizden biri, tepetaklak yuvarlanmaktır. Yokuş aşağı yuvarlandığınızda, en alt noktaya kadar durmanız pek mümkün olmaz ve dibi görürsünüz. O zaman eğik düzlem fena bir şey midir? Herkes için değil.

Hayatının son döneminde ürettiği sanat eserleri ile tanıdığımız ancak hayatının büyük bölümü savaşlarda geçen Leonardo da Vinci, eğik düzlemin fiziğini ve matematiğini kullanarak çok önemli buluşlara imza atmıştır. Örneğin bir yükü, yüksek bir noktaya çıkarmak için dikine kaldırmak yerine bir eğik düzlem üzerinden iterek yükseltmenin çok daha uygun olduğunu keşfeden da Vinci, bununla ilgili sistemler tasarlamıştır. Pekiyi bunu eğik düzlem üreterek mi yapmıştır? Bunu açıklamak gerekiyor.

Bir eğik düzlemi kendisinin üzerine sararsanız vidayı bulursunuz. Vida seçim sath-ı mailinde çivi çakarak duvara tutunmaya çalışan siyasi partilerin ürettiği gürültüden farklı olarak tornavida ile sessizce kendi yolunda ilerlemeyi simgeler. Çivi ne kadar sağlam çakılırsa çakılsın, başı keserin üzerindeki deliğe sıkıştırıldığında çekilip çıkarılabilirken vida üzerine gömüldüğü yüzeyin parçası haline gelir ve o kadar kolay çıkmaz; ya tornavida ile çıkarılması ya da duvarın harap edilmesinin göze alınması gerekir ki, bunun pek isteneceğini sanmıyorum. Eğik düzlemden yapılan vidanın mucizesi bununla sınırlı değil.

İnsan hayatına ilaç olacak keşifler

Da Vinci’nin yaşadığı dönemde, ruhban sınıfı ile Rönesans liderleri arasında ciddi bir çatışma vardı. Da Vinci’nin yaşadığı Floransa’daki katedral ile karşısında Medici’lerin inşa ettirdiği kule bu çatışmanın en ciddi göstergelerinden biriydi. Her ikisi için de duvar inşa etmek gerekiyordu ve bu duvarları inşa eden yoksul işçiler iş kazalarında ölüyordu. Da Vinci vida prensibine dayanan buluşları ile yükleri daha kolay ve risksiz bir biçimde yukarıya taşımayı sağlarken işçilerin bu inşaatlarda ölmesini engelledi.

Avrupa’yı gezen ve Türkiye’yi de ziyaret eden Da Vinci sergisi, bu sanatçı, bilim adamı, mühendis ve askerin buluşlarının Türkiye’de de sergilenmesini sağladı. Ahşap replikaların yer aldığı serginin yolculuğuna Türkiye, bu repliaklardan birinin kırıldığı tek ülke olarak adını yazdırdı. Da Vinci’nin eserleri, karşısına geçilip bakılsın diye değil, denenerek anlaşılıp dünyayı değiştireceklere örnek olsun diye sergileniyordu ve biz bunlardan birini kırarak kendimizin ne olduğunu ortaya koyduk. Bunun üzerine düşünmek lazım.

Da Vinci’ye borcumuzu nasıl öderiz?

Ruhban sınıfı avcılıktan tarıma geçişle ortaya çıkıyor ve stoka, fazlaya ya da artı değere paralel bir gelişimi var. Toplumlar, biriktirdikleri şeyleri tanrıların gazabından korusunlar diye hiçbir işi olmayan bu sınıfı yaratıyor. Bu sınıf çalışarak yaşamadığı için ihtiyaçlarını karşılama güdüsünden aciz ve her şeyin sahibi olmayı istiyor.

Hayatı savaşlarda geçen Da Vinci’nin muhtemelen burada yaşadığı acılara da bağlı olarak insan hayatını kurtarmak için duyduğu heyecanı bu kesimde bulmak zor. Avrupa’daki katedrallerin tarihi bu kesimin güçlenmesinin de tarihidir ve envanter ya da stok büyüdükçe bu kesim de güçlenmiştir. Bu kesimin güçlenmesi, insan beyninin formatlanmasına ve insanın insanlığından uzaklaşmasına yol açıyor.

Bugün bana en fazla sorulan sorulardan biri, “İnsanımızı nasıl düzelteceğiz?” şeklinde. Neden sorulduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun yanıtının iki boyutu var: Birincisi, insanların pisi pisine ölmesini engelleyecek ve daha iyi bir yaşam sürmesini sağlayacak keşifleri ve inovasyonu, kendi doğasının parçası olduğu için yapacak insanlar yetiştireceğiz. Bunların değerinin bilinmeyeceğini şimdiden öngörebiliyorum. İkinci olarak da, yaratılan bu değere uygun yaşamayı sağlayan toplumsal kurallar koyacağız. O zaman sistem tıkır tıkır işleyecek.

