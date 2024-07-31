Seçim tartışması bitti

Kamala Harris’in Demokratların başkan adayı olmasından sonra, seçim tansiyonu düştü. Önümüzdeki iki ay seçim konusu arka planda kalır. Seçime birkaç hafta kala; anket sonuçları, bütçe açığı gibi konular finansal piyasalar açısından tekrar önemli faktörler hâline gelirler.

Ekime kadar, Amerikan ekonomisinin bir resesyona girip girmeyeceği tartışılır. ABD’de istihdam piyasasından negatif sinyaller geliyor. İstihdamda bazı göstergeler kritik eşiklere yaklaştılar. Tarihsel açıdan bakıldığında, bu sınırlar geçilince, işsizlik oranı hızla artıyor. Sonra durgunluk geliyor. Bu haftaki istihdam raporu, son dönemin en önemli raporu olabilir.

Fed’in bugün faizi indirmesi gerekiyor. Tabii bu gerçekleşmeyecek. Piyasada böyle bir beklenti yok. Rehberliği iyi yapan Fed’in aniden indirim yapması panik yaratabilir. Öte yandan eylülde bir faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor. Ekimdeki bilanço sezonu, riskleri görme açısından belirleyici olacak. Hem olası zayıf bilançolarla, hem de seçim tansiyonunun o dönemde yeniden yükselecek olmasıyla, finansal piyasalarda sert hareketler görülebilir.