Sektör daralmasını sürdürürken kârını yüzde 197 oranında büyüttü

Yılbaşından bu yana otomotiv sektöründe yer alan 8 şirketten yedisi yatırımcısına kaybettirdi. Daralmaya devam eden sektörde, eylülde pazar %24,3 küçüldü ve dokuz aylık dönemde araç üretimi %6 geriledi. Tofaş Oto yılbaşından bu yana yatırımcısına kazandıran tek şirket oldu.

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinden yedisi yılbaşından bu yana yatırımcısına kaybettirdi. Satışların üst üste 8 aydır küçüldüğü bir süreçte, kazandıran tek şirket Tofaş Oto oldu. Koç grubuna bağlı şirketler piyasa büyüklükleriyle ilk dördü kapatırken, Ford Otosan 254,9 milyar TL büyüklükle listedeki şirketlerin en tepesinde yer aldı. Tümosan 6,2 milyar TL ile hem piyasa değeri en düşük firma konumunda hem de yılbaşından bu yana en fazla eriyen olarak öne çıkıyor. Pazarda yaşanan %13,3 oranındaki kümülatif daralma şirketlerin bilançolarını zorluyor.

Sektörde tek kazandıran

Otomotiv sektöründe pazar daralırken Tofaş Oto’nun fiyatı, yılbaşından bu yana %12,73 yükselerek yatırımcısına kazandıran tek hisse konumunda bulunuyor. Haziranda en yüksek 358,25 TL’yi test ettikten sonra gerileyen fiyat, ağustostan bu yana taban oluşturmaya çalışıyor. İlk yarıda satışlarını %61 artıran firma, dönem sonu kârını %197 büyüttü.

Zorluklara rağmen büyüyor

Pazarda daralmanın faturasını en ağır ödeyen Tümosan, yılbaşından bu yana %46,31 değer kaybederek listenin en sonunda yer aldı. Nisan 2024’te en yüksek 204 TL’yi test eden hisse, sonrasında sürekli geriledi. Geçtiğimiz şubatta ise artan ivmeyle düşüşünü sürdürdü. Yılın ilk yarısında satışları %22 geriledi ve dönem sonunu 2,26 milyar TL zararla kapattı.

İskontolu çarpanın yükü

Yıl içinde %11,46 kayıp yaşayan Doğuş Otomotiv, 0,42 PD/DD çarpanıyla defter değerinin altında fiyatlanan üç şirketten biri konumunda. Araç satışlarındaki gerilemenin etkisiyle ilk yarı geliri %18 azaldı. Dönem sonunda kârı %35 gerileyerek 2,35 milyar TL’ye inen Doğuş Otomotiv, mevcut piyasa koşullarında finansal borçlarını %4 azaltarak 33,74 milyar TL’ye indirdi.

ZEYNEP'E SOR

MALİYET DÜŞÜRME Mİ, KOL KESME Mİ?

Maliyet düşürme; ucuzluk fırsatı, psikolojik direnç, kâr potansiyeli, alttan alım. Sermaye yutulması, risk birikimi, duygusal körlük, katlanan zarar.

Kol kesme; sermaye koruması, manevra gücü, psikolojik rahatlama, trende uyum. Kesinleşen zarar, dipte teslimiyet, pişmanlık baskısı, vizyon kaybı.

İptal edilen ihale beklentiye dahil edilmediği için hedefte değişikliğe yol açmadı

Bulgaristan ihalesinin iptali Kıraç Galvaniz'i olumsuz etkiledi mi? ● Ahmet Şener

Ahmet; Kıraç Galvaniz'in teklif verdiği Bulgaristan'daki otoyol ihalesi, geçtiğimiz temmuzda ilgili kurum tarafından yenilenmek üzere iptal edildi. Arada geçen yaklaşık üç aylık zaman diliminde ihale yeniden açılmadı. Şirket yıl sonu ciro hedefi olarak 8 milyar TL açıklamış bulunuyor. Teklif verilen ihale hedefe dahil edilmediği için öngörünün bozulması söz konusu değil. İlk yarıda satışlarını %160 artırarak 3,49 milyar TL'ye çıkaran Kıraç Galvaniz'in, Bulgaristan'da 10 milyon euroluk bakım sözleşmesi imzalaması ise geliri büyütecek bir gelişme.

Devreye giren GES, fabrikasındaki elektrik harcamasının %16'sını karşılayacak

Besler Gıda'nın Afyon GES yatırımı maliyetleri ne kadar düşürecek? ● Mustafa Rüzgar

Mustafa, Besler Gıda, Emirdağ'daki fabrikasında 3.354 kWp kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali yatırımını tamamlayarak temmuzda üretime başladı. Devreye alınan tesis, fabrikanın yıllık elektrik tüketiminin %16'sını karşılayacak. Bu itibarla belirgin bir maliyet avantajı sağlanması beklenmemeli. Şirket, yıl sonunda enflasyondan arındırılmış ciro büyümesini %3 düzeyinde öngörüyor. Enflasyon beklentisi ise %30 düzeyinde. İlk yarıda düzeltilmiş verilerle gelirini %8 büyüten şirketin, hedefe ulaşma ihtimalinin uzak olmadığı söylenebilir.

YATIRIM FONLARI

KIA fonu mutlak getiri hedefiyle geride kalan bir yılda yüzde 28 kazandırdı

Trive Portföy'ün yönetimindeki Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon (KIA), ocaktan bu yana yatayda dalgalı seyir izliyor. Fonun büyüklüğü ise düşen bir eğilim sergiliyor. Mayısta en yüksek 18,2 milyon TL'ye çıksa da şimdilerde 4,81 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Ağustosta 9,86 milyon TL para çıkışının yaşandığı fona ekimde 43 bin TL nakit girişi gözlendi. Kademeli olarak azalan yatırımcı sayısı şimdilerde 301 seviyesinde. Temel stratejisi, fon varlıklarını TL bazında mevduat üzeri mutlak getiri sağlamak üzerine kurulu. Portföyün %62,19'u ters repo, %25,85'i vadeli işlem nakit teminatları ve %9,24'ü hisse senedinden oluşuyor. Volatiliteyi göze alıp mutlak kazanç arayan yatırımcıya hitap ediyor. Yıllık bazda %27,98 getiri sağlayan KIA, aynı sürede %14,27 yükselen BIST 100 Endeksinin üzerinde bulunuyor.

TAHVİL

Karel Elektronik, piyasadan %47,75 bileşik faizle 205 milyon TL borçlandı

Karel Elektronik, 12.10.2026 tarihinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 205.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %41, bileşik faizi %47,75 olarak belirlendi. 91 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 12.01.2027 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %10,22 düzeyinde. 13 Ekim itibarıyla TLREF %36,84 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Karel Elektronik'in verdiği %41 basit faiz, TLREF'in yaklaşık 4,16 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra ihraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFKREL12714 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Atakey Gıda hazirandan bu yana düşüşüyle öne çıkarken fonlar paylarını azaltıyor

Atakey Gıda'da fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %2,05 ile toplamda 155,9 bin lot azalarak 7,46 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 11'den 8'e geriledi. MAS fonu 55,1 bin lot ile en fazla satışı yaparken, alıcı tarafta yer alan kurum gözlenmedi. Atakey Gıda hakkında bugüne kadar bir aracı kurum öneride bulunurken model portföyüne alan olmadı. Nisanda tavsiyede bulunan İş Yatırım 69,05 TL ile "Tut" önerisi verdi. Hedef fiyata göre hissenin %104 potansiyeli söz konusu.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

LİLA KAĞIT

İhtiyacı olan elektriği üretmek için kuracağı Ergene RES-II projesine onay aldı

Lila Kağıt, halka arz geliriyle planladığı yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında Ergene Rüzgar Enerji Santrali (RES-II) projesi için ilgili kurumdan olumlu teknik onayı aldı. Tekirdağ'da kurulacak olan 6,5 MW kapasiteli santral, tesislerin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilecek. Açıklamada TEİAŞ bağlantı görüşü sürecinin devam ettiği belirtildi. Enerji maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen yatırım, firmanın uzun vadeli işletme giderlerini azaltarak faaliyet kâr marjlarını daha yukarı taşıyacak. Şirket yılın ilk yarısında satış ve kârını düşürdü.

EKİM TURİZM

Büyüme hedefi çerçevesinde 394 yeni araç aldı. Toplam araç sayısı 814'e yükseldi

Ekim Turizm, operasyonel filo kiralama büyüme hedefi doğrultusunda geçtiğimiz 13 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasında 853 milyon TL yatırımla 394 yeni aracı filosuna kattı. Alınan araçlardan kiralama süresi boyunca toplam 1 milyar TL gelir elde edilmesi hedefleniyor. Son alımlarla birlikte firma, halka arzdan elde ettiği net gelirin %49'una denk gelen 1,92 milyar TL'yi kullanarak toplam 814 araç satın aldı. Bu araçlardan beklediği kontrat geliri 2,37 milyar TL olarak öngörülüyor. Şirket, altı aylık dönemde gelirini %5 düşürürken dönem sonunda 11 milyon TL ile zarardan kâra döndü.

ÇELİK HALAT

Büyük ortak elindeki hisselerin bir kısmını satsa da yönetim kontrolü değişmedi

Çelik Halat'ın ana ortağı Aslan Lena Yatırım, sahip olduğu borsada işlem görmeyen 13,6 milyon adet hisseyi borsa dışında, pay başına 22 TL bedelle sattı. İşlemin toplam büyüklüğü 299,2 milyon TL düzeyinde gerçekleşirken Aslan Lena'nın şirket sermayesindeki payı %50,43'ten %46,90'a geriledi. Satışın büyük kısmı ilişkili taraf olan gerçek kişilere yapıldı, küçük bir bölümü ise dış yatırımcılara yönelik oldu. Gerçekleşen hisse devrine rağmen, birlikte hareket eden ortakların yönetim ağırlığı değişmedi ve Çelik Halat'ın nihai yönetim kontrolünde herhangi bir kayıp oluşmadı.