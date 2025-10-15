Sektör ortalaması %22 o hissenin getirisi %325

BIST Elektrik Endeksi’nde 36 hisse işlem görüyor. Piyasa değeri 13 milyar TL’nin üzerinde olan 20 hisse bulunuyor. Yılbaşından bu yana hisselerden 7’si gerilerken 13’ü yükseldi. Üç hisse %100’ün üzerinde prim yaptı.

BIST Elektrik Endeksi, enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin performansını izlemek açısından önemli bir işlevi yerine getiriyor. Sektördeki hisselerin büyüme potansiyelini ve yatırımcı ilgisini ölçmeyi sağlıyor. Endeks kapsamında toplam 36 şirket yer alırken 20’sinin piyasa değeri 13 milyar TL’nin üzerinde bulunuyor. Bunlardan 13’ünün fiyatı yılbaşından bu yana artarken sadece üçü %100’ün üzerinde yükseldi. Bir hissenin çıkışıysa %325’i buldu.

Esenboğa Elektrik, yılbaşından bu yana %325 yükselişle listenin açık ara lideri konumunda. Beş yıl önce borsaya gelen hisse, yukarı atakların ardından yatayda dalgalı seyrediyor. Kasım 2024’ten bu yana istikrarlı bir yükselişi söz konusu. Ağustosta en yüksek 20,30 TL’yi gördükten sonra geriledi.

Listenin ikinci sırasında yer alan Margün Enerji, yılbaşından bu yana %181 yükseldi. Geçtiğimiz eylül ayında %150 bedelsiz sermaye artırımına gitti. Yılın ilk yarısında gelir ve esas faaliyet kârını büyüttü. Dönem sonunda ise net kârı azalttı. Esas faaliyetlerinden gerçekleşen %260 artış yatırımcısını motive eden bir unsur.

Geride kalanlar

Elektrik Endeksi’nde yer alan Alfa Enerji yılbaşından bu yana %36,79 düşüşle sektördeki en fazla kaybeden oldu. Firmanın satış, esas faaliyet kârı ve dönem sonu net kârındaki erime dikkat çekiyor. Onu, ikinci sırada takip eden Smart Güneş Enerjisi’nde %35,14’lık kayıp var. Firma ilk yarıda satışlarını ve esas faaliyet kârını düşürürken dönem sonunda zarara döndü.

ZEYNEP'E SOR

FİRMA DEĞERİ/SATIŞ MI, FİRMA DEĞERİ /FAVÖK MÜ?

FD/Satış; Basitlik, gelir odaklı, kârsız firma, sektör farkı, trend takibi. Kârı ve gideri görmeme, yanıltıcılık, anlamsızlık, spekülasyon riski.

FD/FAVÖK; Kâr odaklı, nakit yaratma, karşılaştırma, ilgi, güçlü referans. Borç etkisi, dalgalanma, muhasebe farkı, yatırımı görmeme, tek seferlik etki.

Rusya’daki operasyonların kontrol gücünü yitirince konsolidasyon dışına çıkardı

Anadolu Efes’in Rusya’daki iştirakinin konsolidasyon dışında tutulma sebebi nedir? / Erol İpek

Erol, Anadolu Efes’in Rusya’daki bira operasyonları, geçtiğimiz yıl Rusya tarafından geçici yönetime devredilmişti. Şirket ise bunun üzerine Rusya’daki varlıklarını tam konsolidasyon kapsamı dışına çıkardı. Bunun gerekçesi söz konusu operasyonlar üzerindeki kontrol gücünün fiilen ortadan kalkması. Diğer taraftan varlıklar halen “finansal yatırım” olarak sınıfl andırılıyor. Bu durum, Anadolu Efes’in gelir ve kâr tablolarında Rusya operasyonlarından doğrudan pay yazamaması anlamına geliyor. Şirket eylülde yaptığı açıklamada ise Rusya’daki ortak girişime atanan geçici yönetimin, iştirakin ünvan ve logosunu değiştirdiğini belirtti.

Seferihisar’daki jeotermal akışkanında lityuma rastlandı. Ekonomik değeri inceleniyor

Margün Enerji’nin jeotermal kaynağında lityum olması şirkete nasıl bir katkı sağlayacak?/ Yaşar İzgi

Yaşar, Margün Enerji’nin Seferihisar’daki jeotermal akışkanında yapılan analizlerde lityum maddesinin bulunduğu belirtildi. Bu kaynağın ticari olarak değerlendirilebilmesi halinde şirket için elektrik üretimi dışında ek bir gelir kapısı açılabilecek. Özellikle batarya üretiminde ciddi öneme sahip olan lityumun ayrıştırılması, enerji dönüşüm trendleriyle uyumlu yeni bir iş alanı anlamına geliyor. Bu nedenle şirketin bilançosuna uzun vadede katkı sağlayabilecek potansiyel bir gelişme olarak değerlendirilmeli. Jeotermal kaynakların elektrik üretiminin dışında mineral zenginliği, katma değer yaratma olanağını artıran bir durum.

YATIRIM FONLARI

TPZ fonu, genelin altında ama klasmanın en iyisi

TEB Portföy’ün yönettiği Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu (TPZ), 144,3 milyon TL büyüklüğe sahip. Fon, ekimde küçülürken 15,7 milyon TL nakit çıkışı yaşadı. Portföyün %62,12’si döviz cinsi kamu kira sertifikalarından, %35,08’i diğer varlıklardan oluşuyor. Yatırımcı sayısı 1.871’e gerilerken, doluluk oranı %1,22 ile zayıf ilgiye işaret ediyor. Dar bir yatırımcı tabanına sahip.

Stratejisi döviz cinsi sukuklara yatırım yapmaya yönelik ve faizsiz getiri elde etmeyi hedefl iyor. Dövizli kira sertifikalarına yönelik yatırım yapan üç fondan birisi. Son altı ayda %16,90 getiri sağlarken, kendi kategorisindeki en yüksek performansı sergiledi. Diğer ikisinin getirisi %14,8 ve %6,7 seviyesinde. Yıllık %1,05 yönetim ücreti ile en az tutarı alıyor. Kategorideki 3 fonun ücreti %1,05 ile %1,50 arası değişiyor.

TAHVİL

Q Yatırım Holding, TLREF+%2 faizle 500 milyon TL borçlandı

Q Yatırım Holding, nitelikli yatırımcılara yönelik olarak 13 Ekim 2025 başlangıç tarihli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 500 milyon TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF + %2 olarak belirlendi. 729 gün vadeli ve tek kupon ödemeli olarak yapılandırılan tahvilin vadesi 12 Ekim 2027 olarak açıklandı.

TLREF+%2 YILLIK FAİZ

Faiz oranı, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) baz alınarak hesaplanacak. 13 Ekim itibarıyla TLREF’in %40,14 seviyesinde bulunduğu dikkate alındığında, şirketin sunduğu %2 ek getiri, yatırımcı açısından piyasa koşullarına göre makulbir seçenek olarak değerlendirilebilir. İhraç, Q Yatırım Holding’in uzun vadeli finansmanını karşılamasına olanacak sağlayacak. Tahvil, piyasada TRSQYHLE2711 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GALATA WİND ENERJİ

Almanya’da tarım-GES ve batarya yatırımına gidiyor. İzin süreci sonrası inşaata başlıyor

Galata Wind, Avrupa yatırımlarını yürüten bağlı ortaklığı SunSpark üzerinden Almanya’nın güneyinde 20 MW’lık Tarım-GES ve Batarya Ünitesi içeren bir projeyi satın almak üzere anlaşmaya vardı. Sözleşmeye göre izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından inşaata başlanacak. Şirketin Almanya’daki kesinleşen ve görüşmeleri süren projeleriyle birlikte ulaşmayı hedefl ediği kapasite 123 MW. Tarım-GES projeleri, aynı arazide tarım ve enerji üretimini birleştirmesiyle öne çıkıyor. Batarya yatırımları ise yenilenebilir kaynakların süreklilik sorununu dengelemeye yönelik önemli bir adım. Avrupa’daki enerji dönüşümünde hibrit sistemler giderek daha fazla teşvik ediliyor. Projeyle Galata Wind, sadece üretim değil, şebeke esnekliği açısından da daha rekabetçi bir yapıya geçiyor.

BÜYÜK ŞEFLER

Çok markalı restoran grubuna dönüşüyor. Hem organik hem inorganik büyümeye yöneliyor

Büyük Şefler, aldığı kararla, çok markalı restoran grubu olma hedefini duyurdu. Big Chefs ve Numnum gibi mevcut markalara ek olarak, farklı gelir gruplarına hitap edecek yeni markalarla portföyün genişletmek istiyor. Şirket, hem organik hem inorganik büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi gündemine aldı. Ayrıca, düşük kârlılığa sahip şubeler de yeniden yapılandırılacak. Diğer taraftan, dijitalleşmenin hızlandırılması ve 1.9 MWh kapasiteli ikinci GES yatırımıyla enerji maliyetlerinin sıfırlanması da hedefl eniyor. Büyük Şefl er’in yeni adımı, pazardaki rekabet gücünü artırmaya yönelik. Teknoloji tabanlı süreçler, menü optimizasyonu ve sadakat programlarıyla operasyonel mükemmellik amaçlanırken; GES yatırımlarıyla sürdürülebilirlik kriterlerini yakalamayı amaçlıyor.

ULUSOY UN

EBRD’den gelen krediyi yeşil enerji yatırımlarına dağıttı. Uzun vadede olumlu etkilenecek

Ulusoy Un, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığı toplam 80 milyon euroluk kredi anlaşması kapsamında ilk dilim olarak 34,5 milyon euro ve 6,7 milyon dolarlık kaynak sağladı. Bu fonun büyük kısmı, GES ve RES projeleri için kullanılacak. Ayrıca, 10 milyon euro genel işletme sermayesinde, 6,7 milyon dolar da sürdürülebilirlik projelerinde kullanılacak. Tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketler açısından enerji maliyetlerinin azaltılması, özellikle GES ve RES gibi yatırımlar üzerinden gerçekleştirilen dönüşümlerle mümkün olabiliyor. Ulusoy Un’un bu krediyi büyük ölçüde yenilenebilir enerji projelerine tahsis etmesi, şirketin maliyet yapısını orta vadede olumlu etkileyebileceği gibi, sürdürülebilirlik odaklı yatırımcı ilgisini de artırabilecek.