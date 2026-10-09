Sektörün ağustos kârı 676 milyara çıktı beş banka özkaynağının altında duruyor

Borsada işlem gören 10 banka iki seviyesinin altında PD/DD çarpanıyla fiyatlanıyor. Sektör, ağustosta toplam kârını 676,3 milyar TL'ye çıkararak büyümesini sürdürdü. Kârlılıktaki artışa rağmen beş banka bir çarpanın altında kalarak iskontolu fiyattan işlem görmeye devam ediyor.

Bankacılık sektörü geçtiğimiz ağustosta 676,3 milyar TL kâr elde ederken büyümesini korudu. Piyasadaki 13 bankanın çarpanlarındaysa farklılıklar dikkat çekiyor. Sıralamada yer alan Enpara Bank 23,74 PD/DD oranıyla en pahalı hisse konumundayken, TSKB 0,55 çarpanla en ucuz banka görüntüsü veriyor. İş Bankası (C), Albaraka Türk ve Şekerbank’ın içinde olduğu beş banka özkaynaklarının altında değerle alıcı buluyor. Ancak borsada işlem yaparken sadece cazip görünen düşük fiyat çarpanlarına bakarak hareket edilmemeli. Aynı zamanda büyüme potansiyelinin de gözlenmesi doğru yaklaşım olur.

İkincil halka arza gidiyor

Halkbank son bir yılda %70,63 değer kazanarak listedeki bankalar arasında en güçlü primi yapan konumda. Banka sermayesini 7,18 milyar TL’den 8,98 milyar TL’ye çıkarıyor. Yeni paylar ikincil halka arz yoluyla satılacak ve TVF haricindeki diğer pay sahiplerine tahsisat yapılacak. SPK’dan onay bekleyen banka, yılın ilk yarısında kârını %40 artırarak 17,7 milyar TL’ye çıkardı.

Vakıflar Bankası yıllık %35,7 prim yapsa da 0,95 PD/DD çarpanıyla iskontolu bölgede kalmayı sürdürüyor. Banka eylülde 31,98- 34,36 TL fiyat aralığından toplam 750 bin adet payı geri alarak fiyatı destekledi. Hisse ise nisandan bu yana yatayda dalgalı seyir izliyor. Vakıfbank, yılın ilk yarısında kârını %2 düşürerek 33,7 milyar TL’ye indirdi.

Yurt dışından yeşil finansman

TSKB, geçen bir yılda zayıf performans sergilerken %16,83 aşağıda duruyor. Fiyattaki düşük performans 0,55 oranıyla listedeki en düşük çarpana sahip olmasında etkili faktör oldu. Dünya Bankası ile yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı için 200 milyon euroluk kredi anlaşması imzalayan banka, altı aylık dönemde 5,82 milyar TL kâr açıkladı.

ZEYNEP'E SOR

DÜŞÜK RİSK Mİ? YÜKSEK RİSK Mİ?

Düşük risk; güvenlik, öngörülebilirlik, istikrarlı nakit akışı, kriz dayanıklılığı. Enflasyon yenilgisi, yavaş büyüme, fırsat maliyeti, durağanlık.

Yüksek risk; agresif kazanç, erken keşif, piyasayı yenme gücü, dinamizm. Sermaye çöküşü, ağır stres, telafi zorluğu, likidite tuzağı, spekülasyon sorunu.

Yeniden kiraya vermek yerine, boşaltılan otel binasının bölümlerini tek tek satıyor

Avrupakent GMYO kiracısı Radisson'u neden çıkardı? ● Erol Kural

Erol; Gaziosmanpaşa'daki Radisson Residences'ın bulunduğu bina, işletmeci firma ile Avrupakent GMYO'nun karşılıklı anlaşması ile sonlandırılarak kira ilişkisi bitirildi. Sözleşmenin karşılıklı feshedilmesi kiracının binadan arzu ettiği ticari performansı alamadığını gösteriyor. İşletmeci firma ağustos ayı sonuna kadar verilen süre içinde binayı boşaltırken, Avrupakent GMYO, yeniden kiraya verme yaklaşımında bulunmadı. Firma, ticari bir işletme olarak kiraya verilmesinin zorluğunu görmüş olmalı ki bölümleri ayrı ayrı satmaya karar verdi.

Kapasite artışına gittiği iskelede sipariş ettiği vincin kurulum işini tamamladı

Ege Gübre'nin liman yatırımında son durum nedir? ● Birol Tüzmen

Birol; Ege Gübre, iskele kapasitesini artırma çalışmaları kapsamında 6,1 milyon euro bedelle sipariş ettiği vincin kurulumunu tamamladı. Konteyner ve dökme yük elleçlemelerinde kullanılacak donanım, şirketin aktiflerine kaydedilerek operasyonel sürece dahil edildi. Geçen yıl iskelelerini uzatan şirket, makine parkına eklediği yeni yatırımla liman operasyonlarında verimliliği artırmayı hedefliyor. Operasyonel kapasitedeki büyüme, şirketin uzun vadeli gelir artışını desteklemesi beklenmeli. Firma, altı aylıkta 279,4 milyon TL kâr elde etti.

YATIRIM FONLARI

GMC fonu gümüşe dayalı yatırım araçlarına yönelerek bir yılda %40 kazandırdı

TEB Portföy'ün idaresindeki Gümüş Fon Sepeti Fonu (GMC), geçtiğimiz yıl güçlü bir çıkış sergileyerek Şubat 2026'da 13,53 TL'ye kadar yükseldi. Sonrasında dalgalı bir seyirle aşağı geldi. Şimdilerde 7,41 TL seviyelerinde işlem görüyor. Büyüklüğü inişli çıkışlı bir görüntü sergilerken ekimde hacmi 3,54 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Şubattan bu yana para çıkışının yaşandığı fondan ekimde giden tutar 26,8 milyon TL. Yatırımcı sayısı ocakta en yüksek 27.977'ye kadar yükselse de sonrasında sürekli azaldı ve şimdilerde sayı 18.999'a geriledi. Temel stratejisi, varlıklarını gümüşe dayalı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarında değerlendirmek üzerine kurulu. Portföyün %63,31'i yabancı BYF ve %19,36'sı BYF katılma paylarından oluşuyor. Yaşanan düşüşe rağmen yıllık bazda %39,38 getiri sağladı.

TAHVİL

Garanti BBVA Kiralama, %43,68 bileşik faizle 1,23 milyar lira borçlandı

Garanti BBVA Kiralama, 06.10.2026 tarihinde finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 1.229.500.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %37,25, bileşik faizi %43,68 olarak belirlendi. 55 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 07.12.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %5,61 düzeyinde. 7 Ekim itibarıyla TLREF %36,88 seviyesinde bulunuyor. Buna göre firmanın verdiği %37,25 basit faiz, TLREF'in yaklaşık 0,37 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından makul bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra ihraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFGFYHA2611 kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Boğaziçi Beton eylülden bu yana sert düşüş yaşarken destek arayışı sonuç vermedi

Boğaziçi Beton'da fonlar alım ağırlıklı işlemlerde bulundu. Portföylerindeki miktar %49,00 ile toplamda 4,18 milyon lot artarak 12,71 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı 19'dan 20'ye yükseldi. THF fonu 3,67 milyon lot ile en fazla alımı yaparken, YHB 675 bin lot ile en çok satışı gerçekleştirdi. Boğaziçi Beton için yıl içinde öneride bulunan herhangi bir kurum bulunmuyor. Hissede Yapı Kredi Portföy'ün YHP ve YHS fonları ile Tera Portföy'ün tasfiyeye giren THF ve FSU fonlarının ağırlığı öne çıkıyor.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KAFEİN YAZILIM

MENA bölgesine açılım gerçekleştirirken siber güvenlik portföyünü genişletiyor

Kafein Yazılım, büyüme ve ürün çeşitlendirme amacıyla iki yeni iş birliğine imza attığını duyurdu. Şirket, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde satış faaliyetlerini desteklemek için MeaTech Global ile anlaştı. MeaTech Global, şirketin ürünlerini bölgede tanıtacak ve pazara giriş faaliyetlerini destekleyecek. Öte yandan küresel bulut güvenliği firması Sysdig ile çözüm ortaklığı kuruldu. Sysdig ürünlerinin satışı ve danışmanlık hizmetleri üstlenilecek. Operasyon ağını genişleten anlaşmalar, Kafein'in pazar payına ve döviz gelirlerine pozitif katkı sağlayacak.

KOÇ METALURJİ

Osmaniye'deki üretim tesisinin yanındaki arsayı 85,3 milyon liraya satın aldı

Koç Metalurji, Osmaniye Toprakkale'deki mevcut üretim tesisine bitişik konumda olan yaklaşık 11.773 metrekare büyüklüğündeki arsayı 85,3 milyon TL bedelle satın almak için sözleşme imzaladı. Fiyat pazarlık usulü ile belirlenirken bedel peşin olarak ödendi. Alınan arsa, mevcut tesise bitişik olması nedeniyle şirketin gelecekteki büyüme ve yatırım planlarına doğrudan lojistik destek sağlama imkanı verecek. Mayıs 2024'te borsaya açılan şirket, Haziran 2026'nın ikinci yarısından itibaren yükseldi; ağustosun ikinci yarısında 6,39 TL'yi gördükten sonra ise hızla geriledi.

HEKTAŞ TİCARET

Hisselerde imtiyaz talebini geri çekip tahsisli sermaye artışını öne çıkarıyor

Hektaş, geçtiğimiz martta SPK'ya yaptığı hisse senetlerindeki imtiyaz oluşturulmasına yönelik başvurusunu geri çekti. Açıklamada bu kararın alınmasındaki temel amacın, temmuz ayında yapılan tahsisli sermaye artırımı başvurusunun SPK nezdinde öncelikli olarak değerlendirilip hızla sonuçlandırılmasını sağlamak olduğu belirtildi. Söz konusu yaklaşım, şirketin sermaye yapısını güçlendirme ve nakit akışını hızlandırma önceliğine işaret etmekte. Tahsisli sermaye artırımının süratle tamamlanması, finansman maliyetlerini düşürürken, mali yapıyı destekleyecek.