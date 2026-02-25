Sembolik zafer, kalıcı duvar

ABD Yüksek Mahkemesi’nin gümrük vergilerini hukuka aykırı bulması, küresel ticaret savaşında sadece bir yöntem değişikliğine işaret ediyor. Kalıcı hasar rakamlarda değil, ticaretin ruhunda yaşanmaktadır. Küresel tedarik zincirleri için güven dönemi bitti. Bu da ülkeleri kendi kendine yetmeye ve yeni bölgesel ittifaklar kurmaya zorlayacak.

Bundan sonra resmi bir karar verilip tarifeler onaylanana kadar izlenecek yollar muhtemelen altı ila on iki aylık bir süreç gerektirecektir. Trump başkanlık yetkisini kullanarak bu süreyi hızlandırabilse de başvurulacak kestirme her yolun hukuki itirazları tetikleyeceği ve zamanı geldiğinde yeni bir sorunlar yumağına yol açacağı aşikârdır. Mevcut durumda, önümüzdeki 150 gün boyunca yüzde 15 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Kongre'nin bu konuda anayasal bir isteği bulunmadığı göz önüne alındığında, bu sürenin daha fazla uzatılması pek olası gözükmemektedir.

Piyasalar bu kararı sakin karşıladı çünkü geçen yılki ‘‘Gümrük vergileri, gelir vergisinin yerini alacak’’ korkusu zaten dağılmıştı. Nisan 2025’te gümrük tarifeleri açıklandığında, şirketlere trilyonlarca dolar yük bineceği düşünülüyordu. Ancak vergi gelirindeki artış, merkezi bütçenin sadece yüzde 4’üne gelen 220 milyar dolar seviyesinde kaldı. Kısacası ABD’nin bütçe dengesini değiştirecek nitelikte bir gelir kaynağı söz konusu olmadı. Bu açıdan, Yüksek Mahkeme’nin kararı, ekonomik açıdan sembolik bir ayrıntıya dönüşüyor.