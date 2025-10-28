Sen de söyle…

Şu anda gündemde nadir toprak elementleri var diye bizim herşeyologlar anında devreye girdi. Meğer her tarafımız nadir toprak elementiyle doluymuş da dünya bizi kıskanmaktan yorulmuş

Ne zaman yeni bir kaynak bulunur, bizdeki bazı çevreler, anında ekranlarda, sütunlarda beliriverir; “bizdeki stoklar şu kadar yıl yeter” veya “Türkiye zaten bu kaynaklarda dünya birincisi, en azından dünya ikincisi” diye. Oysa ortada ne bir araştırma ne de herhangi ciddiye alınacak rapor vardır.

MEĞER ORTALIK UZMAN DOLUYMUŞ

Hatırlıyorum; Kaya gazı ABD’de gündeme geldiğinde, benzer olguyu yaşamıştık. Houston’a gitmiş ve bu alanın uzmanlarından günlerce brifing almıştım. Bunları yazınca bir anda ortalığı, onlarca kaya gazı uzmanı prof benzeri uzman(!) çıkıverdi; “Efendim zaten bizde 50 yıl yetecek kaya gazı rezervi var.”

Şimdi gündemde nadir toprak elementleri var. Bunların arzındaki %10’luk kesinti bile 150 milyar $’lık küresel ekonomi kaybına yol açabilirmiş. Ancak bizdeki “abartı korosu” şimdiden plağı koydu bile; “Türkiye gibi kaynak zengini ülkelere fırsat çıktı.” Oysa ülkemiz fakir madenler zengini bir ülke…

İKİ SORU İKİ CEVAP / Nadir elementlere dair.

Nedir bu nadir toprak elementleri?

Lantan, seryum, praseodim, neodimyum, prometyum, samaryum, İtriyum, evropiyum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, holmiyum, erbium, tulyum, iterbiyum ve lütesyum nadir toprak elementleri…

Ne işe yarar bu elementler?

Nadir toprak elementleri günümüzde hibrid arabalarını, elektrikli taşıt araçlarını, rüzgâr türbinlerini, güneş enerjisi panellerini, MR makinelerini ve birçok temiz enerji teknolojisini hayata geçirebiliyor.

NOT

AHALİYE VER GAZI BEKLET AYAZI

Bir ara sosyal medyada “açın vanaları, pencereleri, doğal gaz bulduk” nidaları atan birileri vardı. Karadeniz’de doğalgaz bulduğumuzun müjdesi paylaşıldığı günün akşamında, %30 zam gelmişti. Bir de “toryum, bor madenlerimizle dünyayı sarsacağız” abartıları vardı. Alkışla olmuyor bu gibi şeyler.

ABARTI LÛGATI

Mübalağa: Abartı. Gerçeğe dayanır ama abartılmıştır. Dürüst insanın yalanıdır

Palavra: Mübalağadan farkı, gerçekle bağı olmamasıdır ve en yaygın abartı türüdür

Dezenformasyon: Enformasyonu çarptırma, kirletme, algıları manipüle etme

Seçim vaadi: İktidarın her seçim öncesi tutmayacağı sözler vermesi, seçim ekonomisi