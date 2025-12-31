Seni özlemeyeceğim ey 2025

“Bir sandığım vardı telden sırmadan. Bir çift balam vardı gülden goncadan. Seyran kadın saçın yolsun durmadan. Gide de gelmeye kötü seneler.” 2025 gide de gelmeye zira çok canlar yaktı

Bazı yıllar anılara yapışır, hatıraların rengine bürünür. Öyle ki yaşadığının şimdilerine referans teşkil eder. Bazı yıllar vardır ki ardından teneke çalarsın. Anmak istemez, hatıralarından silmeyi dilersin. Peki, neden bunu yaparsın? Çünkü iyi yıllar nostajli üretendir, kötü yıllar ise silinesi travmalar…

Aşık Fuat Çerkezoğlu’nun Erzurum türküsü misal; “Seneler seneler hayın seneler / Gide de gelmeye kötü seneler / İşte böyle, böyle hal deli gönül / İster ağla ister gül deli gönül.” Kötü seneye iyi örnek olacak yıllardan biriydi 2025. Zor geçti, acıtarak geçti, harcayarak geçti, gayretleri sıfırlayarak geçti.

İŞTE 2025’İN İÇ KARARTAN PANORAMASI

Öncelikle siyasetin ekonomik kazanımları harcadığı yıldı. 18 ay dişimizi sıktık, sıkı para politikasıyla finansa erişemedik, emekliyi, ücretliyi mağdur ettik ve faizi 350 baz puan indirebildik. Fakat 19 Mart’ta siyasi rakibi içeri atarak tüm kazanımları harcadık, Merkez Bankası’na 60 milyar $ sattırdık.

Kamunun hesapsızca harcamaları, yandaşa candaşa kaynak aktarımı, ihracatçıyı kur baskısıyla bunaltma, çiftçiyi ekip biçtiğine pişman etme, sanayisizleme, esnafa siftahsızlık ama buna mukabil itibardan asla tasarruf etmeyip bütçe açığını zıplatma, emekliyi açlığa mahkûm etme ve niceleri…

İKİ SORU İKİ CEVAP / Kötü yıla dair…

2025 yılını karartan kim?

Elbette sadece bizimkiler değil. Dünyanın genelde başı belada oldu bu yıl. Trump’undan Ping’ine dek karşılıklı tırmandırılan gerilimler. Ama hiç biri bizim ekonomi yönetimi kadar yılı karaya boyayamadı.

Giden yıl geleni aratır mı?

Bu, 2025’ten ne kadar ders çıkardığımıza bağlı… Ancak genel kanaatim şudur; gelenin gideni aratmadığı tek yer Victoria Secret’s defilesidir. Umarım bu kehanetim boşa çıkar ve soluk alabiliriz.

not/ An üretmeyen anılara sığınır

Sürekli geçmişiyle övünenler, patatese benzer; iyi tarafları toprağın altında kalmıştır. Giden yılı aramayacağım ama önceki bolluk yıllarının özlemiyle de yanıp tutuşmayacağım. Aslolan yeni anlar üretmektir. Eğer yeni başarılar üretemezsek anılara sığınırız. Ekonominin nostaljisi olmaz, saçmadır.

NOSTALJİ LÛGATI

An: Yaşadığın zaman. Geçti dün, ferdayı ko, dem bu dem saat bu saat diyor Şeyh Gelib

Anı: Geçmişte kalanlar. Hatıralar manzumesi. Onlara sığınıyorsan yarınsız kaldın demektir

Nostalji: Geçmiş bir çağa, geçmişteki yaşama duyulan aşırı sevgi ve özlemin genel adı

Yarınsızlık: Bir insana yapılabilecek en büyük kötülük, onu bir umudun içine hapsetmektir