  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Atılım MURAT
  4. Seraptan çeliğe: Savaş ekonomisi

Seraptan çeliğe: Savaş ekonomisi

Atılım MURAT
Atılım MURAT AYKIRI FİNANS

ABD'nin; onlarca yıllık ittifaklarla, kurumlarla, haklarla ve yasalarla vedalaşması, yatırım zeminini kayganlaştırıyor. Jeopolitik risklerdeki artış, portföy getirileri üzerinde somut ve ölçülebilir maliyetler oluşturabilir. Yatırımcılar, bu konjonktürel değişimi stratejilerine entegre etmeye odaklanmış durumdalar. Uzun süredir peşinden koştukları teknoloji rüyasından uyanarak rotalarını silah, enerji ve maden sahalarına çeviriyorlar. Dijital dünyanın parıltılı vaatleri, yerini savaş ekonomisinin soğuk ve gri gerçekliğine terk ediyor.

Trump’ın geçen hafta telaffuz ettiği 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesi, öngörülerin 500 milyar dolar üzerine çıkarak enflasyonist endişeleri tetikliyor. Bu genişlemeci politikanın Fed’e yönelik hamlelerle birleşmesi, ekonomik taşları yerinden oynatabilir. Kurumun bağımsızlığına yapılan saldırı, piyasanın ‘‘vade primi’’ talebini tetikleyerek uzun vadeli tahvil faizlerini yukarı çekiyor. Bu durum piyasanın artık barışı ve ucuz likiditeyi değil; kalıcı, enflasyonist ve savunma odaklı bir ekonomiyi fiyatlamaya başladığının sinyalidir.

Türkiye için bu tablo, fırsat ve riski aynı anda barındıran iki ucu keskin bir bıçak gibidir. Küresel askeri harcamalardaki artışlar Türk savunma sanayii için devasa bir ihracat kapısını aralarken, tırmanan hammadde fiyatları enflasyonla mücadeleyi zorlaştırabilir. Diplomasinin yerini jeopolitik dayatmanın aldığı bu yeni düzende, Türkiye’nin askeri caydırıcılığını ekonomik esneklikle perçinlemesi artık bir tercih değil, hayatta kalma meselesidir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Türkiye için küresel direnç formülü 12 Ocak 2026
Türkiye’nin emtia diplomasisi sınavı 09 Ocak 2026
Çin kuşatması, Latin Amerika’da eksen kayması 07 Ocak 2026
Pragmatik AB, güçlü euro 05 Ocak 2026
Elitler mi, Türkiye mi? 02 Ocak 2026
Fed gidici, altın kalıcı 31 Aralık 2025
Ejderha zinciri kırdı 29 Aralık 2025
Sayıların sessiz çığlığı 26 Aralık 2025
Avrupa ABD’ye tur bindirdi 24 Aralık 2025
Arka bahçede enerji savaşı 22 Aralık 2025