Sessiz istifayı engelleyecek 7 altın kural

Ayşen Laçinel

AL Danışmanlık Genel Müdürü

İçinde bulunduğumuz dönemde en dikkat çeken konulardan birisi, ülkemizde 4 çalışandan 1’i ‘sessiz istifa’ sürecine girdi ve yüzde 46,7’si ise bu kavrama yatkın olduğunu belirtiyor. Verilen görevler asgari düzeyde yapılırken, çalışanlar işlerine ruhlarını katmıyor, kovulmayacak kadar çalışıyor ve daha az sorumluluk alıyorlar. Çalışanlar da, etinden, sütünden, derisinden faydalanılırcasına, çalıştırılma hissi özellikle pandemi ile kabul edilemez bir hale geldi. Hayat kaçıyor, sadece çalışmak ve hayatı kaçırma endişesine, bir de düşük maaş, kıymet görmeme, iş yerine aidiyetsizlik, uzun mesai saatleri gibi çeşitli nedenler de eklenince, “sessiz istifa” süreci son dönemde ülkemizde ve dünya genelinde hızla yaygınlaşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde gençlerin kariyer platformu Youthall ‘sessiz istifa’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Sessiz istifayı durdurmak ve böylesi bir durumun yaşanmaması için izlenecek stratejiler hakkında şunları söyleyebiliriz:

1- İnsan kaynakları yönetim yaklaşımı ve sistemi güncellenmeli ve değerler yaklaşımı ile güçlendirilmelidir.

2- Yetenek yönetimine önem verilmelidir.

3- İşe giriş oryantasyonu ve kişisel gelişim ve liderlik programları, bireysel koçluk ve psikolojik danışmanlık seansları eğitim programlarında yer almalıdır.

4- Fark katanın fark edileceği performans ve ödül sistemleri kurulmalıdır.

5- Tüm liderlere ve yöneticilere, takımlarını takım oyuncularını duygularını anlayacakları, katacakları değeri ifade edip desteklenecekleri yönetim becerileri kazandırılmalıdır. Bunun için duygusal zeka eğitimleri ve koçluk yaklaşımı eğitimleri verilmelidir.

6- İnsanın tüm hayat alt başlıklarının dikkate alınacağı, bütünleşik insan kaynakları paketleri hazırlanmalıdır.

7- Anlatmadan önce anlamayı, sonra değerlendirmeyi ve mutabakata varmayı sağlayacak iletişim sistemi hayata geçirilmelidir.

Pozitif ve hızlı dönüşüm sağlamanın 4 temel kuralı nedir?

Çalışanlar değer görmeyi isterken, işletmeler başarılı ve sürdürülebilir olmayı hedefliyor. Hem bireysel, hem kurumsal anlamda verdiğim eğitimlerde ve bireysel koçluk seanslarımda anlattığım pozitif ve hızlı dönüşüm sağlamanın temel kurallarına dair şunları anlatabilirim:

1- Her şirket ve her insan ayrı bir değerdir. Önce bu değeri ve farklılıklarını bilmek gerekir.

2- Esas olan şirketin ve bireyin bugünkü durumunun tam olarak ne olduğudur. Yani, bireyin hayatında hangi çizgide olduğu, duyguları, düşünceleri, potansiyeli, fırsatları, riskleri vb. nelerdir, öncelikle bunlar bilinmelidir. Aynı süreç, şirketler için de geçerlidir. Şirketin, sektöründeki ve pazardaki yeri, güçlü yönleri, farklılıkları, potansiyeli, riskleri vb. yönleri sıralanmalıdır.

3- Bugünü anladıktan sonra, hayaller ve hedefler belirlenmelidir. Bu hayallerden ve hedeflerden, hangilerinin ana hedef, hangilerinin alt hedef yapılacağına karar verilmelidir. Hedefe veya hedeflere ulaşmak için doğru yol haritası ve ana stratejiler belirlenmelidir.

4- Bugünü sağlıklı ve sağlam hale getirerek, hedeflere doğru ve plana göre tercihler yapılmalıdır ve yola çıkılmalıdır.