SGK primine tabi tutulacak yemek bedelinde değişiklik

7577 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 17/04/2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, anılan Kanun’un 10. maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Prime esas kazançlar” başlığını taşıyan 80’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde değişiklik yapılmıştır. Bu düzenlemeyle ilgili olarak, 18 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile de anılan Yönetmeliğin “yemek bedeli ödemeleri”ne ilişkin 97’nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“a) Yemek bedelinin;

Yemek hizmetinin işyerinde veya müştemilatında sağlanması hâlinde tamamı, Yemek hizmetinin (1) numaralı alt bentte belirtilen durum dışında sağlanması hâlinde, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 Türk lirasına kadar kısmı,”

Yapılan bu düzenleme uyarınca; yemek hizmetinin işyerinde veya müştemilatında verilmediği durumlarda günlük 158 TL olarak uygulanmakta olan sigorta priminden istisna tutulan kazanç, anılan Kanun’un yürürlüğe girdiği 17.04.2026 tarihinden sonrası için günlük 300 TL olarak uygulanacaktır.

Öte yandan, 31.12.2025 tarihli 5. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 332 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yapılan belirlemeye göre; işverenlerce işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, Gelir Vergisi Kanunu’nun ücretlerdeki istisnaları belirleyen 23/8’inci maddesine göre 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmakta olan istisna tutarı da 300 TL’dir. Böylece, anılan ödemelerde gelir vergisinde ve sigorta primlerinde uygulanmakta olan istisna tutarları eşitlenmiş oldu.

Keza, yapılan düzenleme uyarınca bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesinin (B) fıkrasına göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır.

Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanunu düzenlemeleri uyarınca yemek bedelinin, yemek verme hizmetini sağlayan işletmelere ödenmesi ve faturanın işveren adına düzenlenmesi gerekmektedir. Keza, işverenlerce işyerinde veya müştemilatında yemek verilmediği ve yemek hizmetinin, yemek kartı ve/veya yemek çeki hizmeti veren işletmelerin kartlarına yükleme yapılmak veya yemek çeki satın alınmak suretiyle verildiği durumlarda, her bir çalışan için çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300,00 Türk lirasını aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna olacaktır. Düzenlenen faturada gösterilen KDV ise indirim konusu yapılacaktır.

İşverenler tarafından hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, yemek bedelinin nakit olarak verilmesi suretiyle sağlanan menfaatler de verilen günlük yemek bedelinin fiilen çalışılan günlere ilişkin olması ve 300,00 Türk lirasını aşmaması kaydıyla gelir vergisinden istisnadır. Aşan kısım olması hâlinde, 300,00 TL’yi aşan kısmın hizmet erbabının ilgili dönem ücretine brütleştirilerek eklenmesi ve gelir vergisine tabi tutulması gerekecektir.

Bu çerçevede, yukarıda belirtilen gelir vergisine ilişkin düzenlemelerde olduğu gibi, yemek hizmetinin işyerinde veya müştemilatında verilmediği durumlarda; başka bir deyişle, gerek yemek hizmetinin yemek kartı ve/veya yemek çeki hizmeti veren işletmeler aracılığıyla sağlandığı durumlarda gerekse yemek bedelinin nakit olarak verilmesi suretiyle sağlanan menfaatlerde, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 Türk lirasına kadar olan kısmı sigorta priminden istisna tutulacak; aşan kısım ise sigorta primine tabi tutulacaktır.

Öte yandan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80’inci maddesinde “prime esas kazançlar” başlığı altında hükmedildiği üzere; anılan Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların (hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanların) prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenir: