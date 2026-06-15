Sıcak paranın Türkiye virajı

Teknoloji şirketlerinin yapay zekâ altyapısı ve veri merkezleri için yaptığı harcamalar, uluslararası finans sisteminde bir eksen kayması yaratıyor. Geçmişte şirketlerin yeni yatırımlar yapmamasından şikâyet eden kurumsal yatırımcılar, bugün harcanan yüz milyarlarca dolardan ürkmüş durumda. Bank of America’nın kısa bir süre önce yayımladığı raporda da görüldüğü gibi, fon yöneticileri artık kontrolsüz adımların dizginlenmesini ve bilançoların güçlendirilmesini istiyor.

Şirketler düzeyindeki bu harcama çılgınlığı piyasa dengelerini de sarsıyor. Halka arzlar yoluyla piyasalardaki likiditenin çekilmesi, finansman maliyetlerinin yüksek kalmasına katkıda bulunuyor. Paranın pahalılaştığı bir iklimde, güven veren yapısal reformları hayata geçiremeyen ülkeler, ihtiyaç duydukları doğrudan yatırımları çekmekte zorlanacaklar. Türkiye ekonomisi, ‘‘carry trade’’ olarak adlandırılan kısa vadeli kaynaklara bağımlıdır. Tabii sıcak para Merkez Bankası rezervlerini kısa vadede desteklese de kalıcı olmuyor. Jeopolitik veya global bir krizde ülkeyi hızla terk ediyor. Kaldı ki bizde sürekli bir hareketlilik yaşanıyor.

Yılın ikinci yarısında gerçekleşecek Anthropic ve OpenAI halka arzları, finansal piyasalardaki nakdi daha da sıkıştıracak. Sermayenin yön değiştirdiği bu yeni süreçte, içerideki kronik sorunların çözümünü ertelemek Türkiye için pahalıya patlayacak bir zaman kaybına dönüşebilir. Likidite savaşlarında ayakta kalmanın yolu, geçici pansumanlardan değil, yapısal dönüşümün kendisinden geçiyor.