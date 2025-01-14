Sigorta ve iletişim güçlü sağlık ve teknoloji takipte

Borsada son bir yılın güçlü sektörleri, 2025’in ilk çeyreğinde de ilgi görüyor. Sigorta, iletişim ve banka sektörü yüzde 50 üzeri getiri sağladı. Sağlık ve teknoloji ise hemen arkasından geliyor.

Borsada son bir yılda dikkat çeken endeksler ve yüksek performans sergileyen hisseler yatırımcıların radarında yer alıyor. Yıllık getirilerde sigorta ve iletişim sektörleri öne çıkarken, hisse bazında yüksek kârlılık sağlayan şirketler yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Sigorta, iletişim ve banka zirvede

Sektör endekslerinde son bir yılda en fazla yükselen BIST Sigorta Endeksi oldu. Söz konusu endeks %72,37 oranında artış gerçekleştirdi. Onu BIST İletişim Endeksi yüzde 57,68 ve BIST Banka Endeksi yüzde 51,43 ile takip etti. Sonrasında gelen sektörlerin ortalama performansı ise %50’nin altında kaldı. Geriden gelen ticaret, teknoloji ve mali sektör endekslerinin yükselişi %50’yi bulmasa da %30 ile 44 arasında gerçekleşti.

Hisse başına kârlar yatırımcıları çekiyor

Borsada işlem gören hisselerden yıllık getirisi yüzde 70’i aşan ve hisse başına kârı 5 TL üzerinde olan hisseler, dikkat çeken bir diğer husus oldu. Garanti Bankası yüzde 110 ve TAV Havalimanları yüzde 143 getiri ve güçlü kârlılıklarıyla yatırımcıların favorisi oldu.

Sıradaki sektörler

Son bir yılda zayıf performanslarıyla geride kalan gayrimenkul ve teknoloji sektörleri, 2025’te sahip oldukları yükseliş potansiyeli ile güçlü getiriler elde edebilirler. BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı düşen faiz oranlarının da desteğiyle bu yıl öne çıkma potansiyeli taşıyor. BIST Teknoloji Endeksi ise genel ekonominin beklenenden hızlı toparlanma imkanı bulmasıyla birlikte daha fazla öne çıkması mümkün olacaktır.

ZEYNEP’E SOR

YÜKSEK Mİ YOKSA DÜŞÜK RİSK BÖLGESİ Mİ?

Yüksek riskli bölge; yüksek getiri, fırsatlar, kısa sürede büyük kazanç. Duygusal karar ve kayıp riski, volatilite, bilgi gerekliliği.

Düşük riskli bölge; sermayenin korunması, düşük volatilite, düzenli getiri, güven. Sınırlı getiri, enflasyon riski, fırsat maliyeti.

Yatırımcılar kur korumalı mevduattan çıkıyor. Döviz fonları bu pazarı yakalamayı hedefliyor

Kur korumalı mevduatta düşüş var. Yapı Kredi’nin bundan nasıl etkilendiğini öğrenebilir miyim? / Turan Arıkan

Turan, KKM, dolar kurundaki hızlı çıkış sürecinde dövize yönelik ilgiyi sınırlandırmak için geliştirilen bir ürün olarak öne çıktı. Önemli bir işlevi yerine getirdi ve şimdilerde bu enstrümanın cazibesi baskılanıyor. Yatırımcıların da KKM’den uzaklaştığı gözleniyor. Son gelen veriye göre KKM’nin toplamı 1,10 trilyon TL’ye geriledi. Buradan çıkan nakdin alternatifleri arasında ise döviz bazlı fonlar. Bankalar bu itibarla iştirakleri üzerinden, çıkan mevduatı farklı bir yatırım aracı ile yakalama şansı bulmaya çalışacak. Tüm bunların dışında Yapı Kredi Bankası, dokuz aylık dönemde gelirini artırırken dönem sonu kârını %54 düşürdü.

İştirakin yönetimine Rus yetkililer atandı. Şirket, soruna kapsamlı yaklaşarak süreci yönetiyor

Anadolu Efes’ın Rusya’daki iştirakinin yönetimini tekrar geri alması ne zaman olur?/ Şahin İlgan

Şahin, devlet otoritelerinin şirketlerin yönetimine kayyım ataması, şirketlerin operasyonlarını ve mülkiyetini doğrudan etkileyebilecek önemli bir durumdur. Bu tür bir müdahaleler, genellikle ülkeler arası siyasi gerilimler veya yaptırımlar nedeniyle ortaya çıkabilmekte. Anadolu Efes’in Rusya’daki ortağının Batı merkezli olmasının iştirakin yönetimine kayyım atanmasında etkili olduğunu söylemek yanlış olmaz. Anadolu Efes, ortağı AB InBev ile birlikte durumu kapsamlı şekilde değerlendirdiğini açıklamakla yetindi. Bu ifadeden, şirketin hukuki süreçleri de takip ederek en kısa sürede yönetimi geri almak istediği anlaşılıyor.

YATIRIM FONLARI

Pardus Portföy’ün yönettiği BDS Fonu, BIST 30 dışı hisselerle 3 ayda %22 kazandırdı

BDS BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu Fonu, portföyünün %87,34’ünü BIST 30 Endeksi dışında kalan hisselerde değerlendiriyor. Takasbank Para Piyasası araçlarındaki oranı ise %12,66 olan fon, toplamda 67,8 milyon TL büyüklüğe sahip bulunuyor. Yatırımcı sayısını ise 1.538 seviyesinde. BIST 30 dışı şirketlere ağırlık veren BDS’nin portföyünde, Tureks Taşımacılık, Derlüks Yatırım, İzmir Fırça gibi hisseler bulunuyor. BDS, son üç ayda elde ettiği %21,7’lik getiriyle dikkat çekiyor. Son bir ayda gerçekleştirdiği performans ise %4,33 oldu. BIST 30 dışındaki hisselere odaklanarak esnek yaklaşımla geniş bir yelpaze içinde hareket etme imkanı var. Fonun risk düzeyi 6 seviyesinde. Borsada büyük firmalar dışındaki seçenekleri arayan yatırımcılar için alternatif bir seçenek sunuyor.

TAHVİL

Arzum Ev Aletleri, %60,04 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Arzum Ev Aletleri, 09.01.2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 400.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %53 olurken, bileşik faizi de %60,04’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 182 gün vadeli olup ödeme tarihi 11.07.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %26,43 olacak.

%53 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 10 Ocak tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %46,68 seviyesinde bulunuyor. Arzum Ev Aletleri’nin çıkardığı bononun yıllık %53 basit faiz oranı, TLREF’in 6,32 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 10.01.2025 olurken vade tarihi 11.07.2025 olacak. Bono piyasada TRFAZEV72513 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

YEO TEKNOLOJİ

Suudi Arabistan’da yeni ortaklık kuruldu. Bölgede önemli projelerde iş almayı hedefliyor

Yeo Teknoloji, Suudi Arabistan’daki projelere odaklanarak sanayi, enerji, su ve altyapı alanlarında faaliyet göstermek üzere girişimlerde bulunuyor. Şirket, Suudi Arabistan’ın önde gelen sanayi ve ticaret gruplarından bir firmayla ortaklık kurarak, “Yeo Saudi Contracting” ünvanlı iştirakinin kuruluş sürecini tamamladığını duyurdu. Yeni kurulan iştirakin %95 payının Yeo Teknoloji’ye ait olduğu belirtildi. Bağlı iştirakin Suudi Arabistan’daki geniş çaplı projelerde aktif şekilde rol üstlenme olanağı bulması hedefleniyor. Böylece yurt dışındaki büyüme çalışmalarına katkı sunması mümkün olabilecek. Şirket, Suudi Arabistan’da enerji, altyapı ve sanayi alanlarındaki mega projelerde güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor. Veriler gelir ve kârın büyüdüğüne işaret ediyor.

VESTEL

İtalya'da kendi ürünlerinin satış ve dağıtımını yapan firmayı, dolaylı iştiraki üzerinden aldı

Vestel’in Hollanda’da kurulu %100 dolaylı bağlı ortaklığı Vestel Holland B.V., İtalya merkezli Gruppo Industriale Vesit ünvanlı firmayı satın aldı. Milan’da kayıtlı olan ve İtalya’da faaliyet yürüten şirket, halihazırda Vestel ürünlerinin satış, dağıtım ve servis işlerini yürütüyor. Söz konusu firmanın toplamda 120.000 euroya satın alındığı belirtildi. Vestel, gerçekleştirdiği alımla birlikte İtalya’daki operasyonlarını daha etkin ve stratejik bir şekilde yönetme imkânına kavuşmuş oldu. Vestel, yurt dışında önemli bir gelire sahip bulunuyor. Şirket, son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında 99,2 milyar TL gelir elde ederken bunun 62,5 milyar TL’si yurt dışı gelirlerinden kaynaklandı. Dokuz aylık dönemde satışlarını %12 düşürürken dönem sonunsa zarar yazdı.

AKSA ENERJİ

Özbekistan Talimercan’daki santralin üniteleri kademeli olarak devreye giriyor. Üretim artıyor

Aksa Enerji, daha önce açıklamış olduğu Özbekistan'ın Talimercan şehrindeki 430 MW kurulu güçte doğal gaz kombine çevrim santralinin kurma ve işletme projesinde, önemli bir aşamayı geride bıraktığını duyurdu. Şirket, 7 ay gibi kısa bir sürede santralin ilk ateşinin verildiğini belirtti. Santralin üniteleri, aşamalı olarak devreye alınırken 396 MW kapasiteye ulaştı. Ticari olarak işletimi başlayan ve devam eden santralin gelir ve tahsilat katkısı da artıyor. Kombine çevrimin tamamlanmasından sonra Aksa Enerji’nin Özbekistan’daki toplam kurulu gücü 1.220 MW’a ulaşacak. Santralin elektrik üretimi için ihtiyaç duyulan doğal gaz ise Özbekistan Hükümeti tarafından bedelsiz sağlanacak. Üretilen elektriğin satış fiyatı 25 yıl süresince dolar bazlı olacağı ifade edildi.