Sigortacılara, ‘oto parçasını daha uygun alma yolu var’ mektubuyla farklı kapı açtı

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CEM Yalın, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ndeki eğitimi sonrası ABD’de Florida Institute of Technology’de eğitim gördü. Florida’daki eğitimi sırasında 1985 yılında bir oto yedek parça firmasında çalıştı. Eğitimini tamamladıktan sonra yine ABD’de yedek parça deposunda 1 yıl kadar görev yaptı.

Berke Öztürk (sol başta), Cem Yalın (sağdan ikinci), Seda Öncel Arıcı (sağ başta)

Cem Yalın, ABD’de sonra bir süre Almanya ve İsviçre’de yaşadı. Sonra Türkiye’ye döndü. Bir süre ailesinin yan sanayi işinde çalıştı. Derken Gebze’de kurulup zamanla üretime de geçen şirkette genel müdürlük görevini üstlendi.

12-13 yıl görev yaptıktan sonra hiç sigorta şirketleriyle bağlantısı yokken, farklı adım atmak amacıyla Türkiye’deki sigorta şirketlerinin yöneticilerine birer mektup gönderdi:

- Kasko ve trafik sigortası kapsamında hasarlı araçların tamiri sırasında yedek parçaları aslında pahalı almış oluyorsunuz. O yedek parçaları daha uygun fiyata almanızın bir yolu var.

Cem Yalın’a ilk yanıt veren dönemin Güneş Sigorta Genel Müdürü Mehmet Aydoğdu oldu. Yalın’a ikinci mektup da dönemin Şeker Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Yurdal Sert’ten ulaştı.

Yalın, sigorta sektöründen iki önemli isimden ulaşan yanıtlar üzerine 1994 yılında şirket kurmak üzere kolları sıvadı. Yalın’ın hedeflediği iş modeli şöyleydi:

- Kasko ve trafik sigortası kapsamında tamiri gereken hasarlı araçlar için doğrudan sigorta şirketleriyle bağlantılı kendi şirketleri devreye girecek. Bu şirket yedek parçayı doğrudan ana tedarikçiden alarak daha uygun fiyatı tutturacaktı.

Kurdukları ilk iki şirketin işleri hayal ettiği şekilde yürümedi. Bunun üzerine 1998 yılında dönemin Genel Sigorta Genel Müdürü Hulusi Taşkıran’ın kapısını çaldı. İş modelini anlattı. İş modeli Taşkıran’ın aklına yattı:

- Birlikte şirket kuralım ama biz küçük pay sahibi olmayı kabul etmeyiz.

Cem Yalın’ın kasko ve trafik sigortalarına dönük yeni iş modeli çabaları sürerken başta babası olmak üzere ailesinin şu yorumuyla karşılaştı:

- Ne işin var sigortacılarla. Yedek parça işiyle devam et.

Derken Hulusi Taşkıran, 1999 yılında Cem Yalın’la yeniden buluşma istedi:

- Sizinle bu işi yapmaya varız. Ancak, Genel Sigorta ve Çukurova Grubu şirketleri için münhasırlık istiyoruz.

Bu kez Cem Yalın çekimser davranan taraf oldu:

- Bu iş modeline güvenim sarsıldı. Bu işe sermaye koyamayacağım.

Model Genel Sigorta yönetiminin aklına iyiden iyiye yatmış olacak ki, Cem Yalın’a oldukça cazip teklif sunuldu:

- Sermayeyi Genel Sigorta koyacak. Yatırımı beraber yapacağız. İlk tamirhaneyi de Çukurova Ziraat’in Bayrampaşa’daki arazisinde açacağız.

Böylece “Genel Servis” başlangıçta Maslak’taki bir tamirhanede yola koyuldu ama kısa süre sonra Bayrampaşa’ya geçti.

Genel Sigorta ortaklığıyla kurulan “Genel Servis”te işler 2007 yılına kadar rayında gitti. 2000-2001 döneminde Çukurova Grubu’na ait Pamukbank’a el konulması sonrasında grubun finansal şirketlerinin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçti. TMSF’nin yönetim atadığı şirketler arasında Genel Sigorta da yer aldı.

Cem Yalın, ortaklıkları döneminde Genel Sigorta’nın temettüsünü aksatmadı. 2007 yılında Genel Sigorta’nın Mapfre’ye satılmasıyla birlikte Yalın’da “Biz sigorta tarafında sahipsiz kaldık” hissi oluştu.

2011 yılında Maphre ile Genel Servis arasında ortaklık görüşmesi gündeme geldi. Yalın, Genel Sigorta ile ortaklık oranlarını anımsattı:

- Yüzde 50-50 ortaklığımız söz konusuydu…

Maphre yönetimi de globaldeki yaklaşımlarını ortaya koydu:

- Bizim dünyadaki iş modelimizde genelde bu tür ortaklıklar yok…

2012 yılında Maphre tarafı kararını verdi:

- Biz yüzde 51 pay isteriz. Globalde bir otomotiv akademimiz var. “Genel Servis”i onların çizeceği yol haritasına göre dizayn edelim.

Maphre ile Cem Yalın, 2023 yılında ortaklığı sonlandırma kararı aldı. 2024 yılında da ayrılık gerçekleşti.

Geçenlerde Genel Servis’in Dudullu’daki merkezinde kurucusu Cem Yalın’la sohbet ettim. Yalın, 2024’te başlayan yeni dönem için şu noktanın altını çizdi:

- Yeni dönemde Axa Sigorta elimizden tuttu. Aslında Axa ile geçmişte, “Bize de Genel Servis benzeri bir yapı kurun, yüzde 50-50 ortak olalım” teklifiyle gelmişti. O dönemde gerçekleşmedi. Maphre ile ortaklık bittiği anda Axa yönetimi aradı.

Axa’nın ardından Allianz ve Anadolu Sigorta ile de çalışmaya başladıklarını bildirdi:

- Birlikte iş yaptığımız sigorta şirketleri arasında 10 yıl ortağımız olan Maphre de yer alıyor. Ayda 1200 araç onarım kapasitemiz var ama şu anda 3’te biri düzeyinde çalışıyoruz. Şube sayısını çok hızlı olmayan bir tempoda artırmayı düşünüyoruz.

Cem Yalın, otomotiv yedek parçası işi yaparken 32 yıl önce sigorta şirketlerinin yöneticilerine gönderdiği, “Kasko ve trafik sigortası kapsamında hasarlı araçlar için gereken yedek parçayı daha uygun bedelle alma şansınız var” mektubuyla farklı bir kapı açtı…

Genel Servis şimdi, 5 şube, toplam 25 bin metrekarelik alanda 120 personelle farklı sigorta şirketlerine hizmet veriyor…

Malatya’dan TOBB Yönetim Kuruluna giren ilk başkandı

MALATYA Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliğinden 1983 yılı sonlarında emekli olan Abdurrahman Yavuz, aynı günlerde oda seçimlerine katıldı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Beyaz eşya ticareti, tekstil ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren Abdurrahman Yavuz, 1984 yılı Ocak ayında önderlik yaptığı kalabalık bir heyetle Ankara’ya gidip bir hafta boyunca başta dönemin Başbakanı Turgut Özal olmak üzere bakanlar ve bürokratlarla görüşmeleriyle dikkatleri çekti.

Abdurrahman Yavuz başkanlığındaki heyet Ankara’da özellikle Organize Sanayi Bölgesi konusunda önemli çalışmalar yaptı, Malatya’ya da görüşmelerden oldukça memnun döndü.

Abdurrahman Yavuz’un başkanlığı döneminde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın o günler için fark yaratan faaliyetlerinden biri de ilk defa eğitim amaçlı bir ihracat seminerinin düzenlenmesi oldu. Yavuz, seminerdeki konuşmasında şu mesajları verdi:

İlimiz ekonomisinin geliştirilmesi için üretimin ve ihracat hızının artırılması gerekir. İhracat işlemleri daha önce ilimiz dışında yapılırken son zamanlarda kısmen ilimizden yapılmaya başlandı. Bu hususta en büyük eksikliğimiz eleman yetersizliğidir.

Bu arada devlet her türlü tarım ürünlerine teşvik edici kolaylıklar verdiği halde kuru kayısı bu teşviklerin dışında kalmaktadır. Kuru kayısı, vergi iadesi kapsamına alınmalıdır.

Abdurrahman Yavuz başkanlığındaki Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimleri ile “Kayısı Birlik” kurulması konusu 1984 yılı Eylül ayında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) hazırladığı “Türkiye’nin Sorunları Raporu”na girdi, Başbakan Turgut Özal’a sunuldu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın İnönü Üniversitesi’yle kurmak üzere adımlarını attığı “sanayi işbirliği merkezi”yle ilgili karar, 3 Temmuz 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak kayıtlara geçti.

1988 yılı Mayıs ayı sonunda yapılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği seçimli genel kurulunda Malatya için bir ilk yaşandı. Dönemin Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yavuz, TOBB yönetim kuruluna girdi.

1991 yılı Eylül ayında dönemin Malatya Valisi Oğuz Kaan Köksal, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Yavuz, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Meral’den oluşan heyet, Ankara’da çeşitli görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler sonrası şu bilgiler paylaşıldı:

Kayısı Birliğin kurulması için gerekli hazırlıklara başlandı.

Malatya OSB için ek ödenek sorunu aşıldı.

Abdurrahman Yavuz’un görevdeki son döneminde, 1995 yılı ortalarında Malatya OSB’nin yüzde 90 doluluğa ulaşması sonrası, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2. OSB’nin kurulması için çalışmalara başlanması ve yüzde 30 hisse ile ortak olunarak müteşebbis heyetinde de Odanın temsil edilmesi kararlaştırıldı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın çabaları sonucu Havalimanı yolunda, Özal Köyü’ne kadar olan, yüzde 15’i Hazine, yüzde 10’u özel mülkiyet, geri kalanı da mera olan 3 bin dönüm arazide 2. OSB’nin kurulması çalışmaları başladı, konu Maliye Bakanlığı’na intikal ettirildi. Birkaç ay içinde de 150’den fazla sanayi tesisi için yer tahsisi müracaatı yapıldı.

Malatya Girişim Grubu ve Gürbaşlar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, geçen Pazar sabahı ortak yazışma gruplarından birinde Abdurrahman Yavuz’un vefat haberini paylaştı:

Malatya’nın ticaret ve sanayi hayatına uzun yıllar boyu önemli hizmetlerde bulunan Abdurrahman Yavuz vefat etti.

Adnan Başdemir, Abdurrahman Yavuz’un Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı döneminden bir fotoğrafı ile son halini şu mesajla gönderdi:

Kimse gençliğine, yakışıklılığına, zenginliğine, makamına güvenmesin. İbret alalım…

Abdurrahman Yavuz’un vefatı üzerine Nezir Kızılkaya’nın “Bir Asrın Tanığı, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası” kitabından 1983-1995 dönemini yeniden okudum.

Abdurrahman Bey’e Allah’tan rahmet diliyorum…

Mekanı cennet olsun…