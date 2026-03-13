Sigortada 2026 yıkıcı rekabetle başladı

Rekabetin dozajı arttı, uzun vadede şirketler de müşteri de kaybeder

Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, sigorta sektöründe son dönemde artan fiyat rekabetinin sürdürülebilir olmadığını belirterek, rekabetin fiyat yerine hizmet kalitesi ve ürün kapsamı üzerinden yapılması gerektiğini söyledi. Neciboğlu, agresif fiyat indirimlerinin ileride ani prim artışlarına yol açarak müşteri güvenini zedeleyebileceği uyarısında bulundu.

Sigorta sektörünün 2025’i tarihi başarılar elde ederek geride bıraktığını belirten Neova Sigorta Genel Müdürü Neciboğlu, bu olumlu ivmenin, yerini 2026 başında ‘özellikle kasko ve yangın branşlarında’ fiyat odaklı, yıkıcı bir rekabete bıraktığını söyledi. Bunun sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak rekabetin fiyat yerine hizmet kalitesi ve ürün zenginliği üzerinden yapılması gerektiğine işaret eden Neciboğlu, “Prim yarışına girilirse, uzun vadede hem şirketler hem de müşteriler kaybeder” dedi.

Neciboğlu, Türk sigorta sektörünün son yıllarda ekonomik dalgalanmalar ve büyük afetlere karşı önemli sınavlar verdiğini söyledi. 2021’de yaşanan kur ve enflasyon şokunun sigorta şirketlerinin maliyetlerini ciddi şekilde artırdığını, gelirlerin ise büyük ölçüde Türk lirası olduğu için sektörün zor bir dönemden geçtiğini hatırlatan Neciboğlu, bu sürecin ardından 2023'te meydana gelen depremlerin sektör üzerinde ikinci bir baskı oluşturduğunu kaydetti. Deprem sonrasında yüz binlerce hasar dosyasının kısa sürede sonuçlandırıldığını vurgulayan Neciboğlu, Türk sigorta sektörünün kriz yönetimi açısından uluslararası alanda da dikkat çektiğini kaydetti.

"Rekabet fiyat yerine hizmette olmalı"

2025 yılının sektör açısından güçlü bir büyüme yılı olduğunu ifade eden Neciboğlu, hayat dışı sigorta sektörünün prim üretiminin 1 trilyon liranın üzerine çıktığını söyledi. Ancak 2026 yılının ilk aylarında sektörde fiyat odaklı rekabetin arttığına dikkat çeken Neciboğlu, özellikle kasko ve yangın branşlarında prim indirimleri ve taksit kampanyalarının öne çıktığını dile getirdi.

Neciboğlu, "Sigortacılık uzun vadeli bir iştir. Fiyatların aşırı düşmesi kısa vadede cazip görünse de ilerleyen dönemde maliyetler arttığında ani prim artışlarına yol açabilir. Bu da müşteri güvenini zedeler” değerlendirmesinde bulundu. Rekabetin ürün kalitesi, teminat kapsamı ve müşteri deneyimi üzerinden yapılmasının sektör açısından daha sağlıklı olacağını ifade eden Neciboğlu, fiyat rekabetinin sürdürülebilirliği zorlaştırabileceğini vurguladı.

Sağlık ve yeni ürünlerde büyüme

Sektörde son yıllarda sağlık sigortalarının öne çıktığını belirten Neciboğlu, tamamlayıcı sağlık sigortası başta olmak üzere bireysel sağlık ürünlerine talebin hızla arttığını söyledi. Neciboğlu, siber sigortalar ve kefalet sigortalarının da sektör için yeni büyüme alanları arasında yer aldığını belirterek, bu ürünlerin henüz küçük paya sahip olsa da uzun vadede önemli bir potansiyel barındırdığını ifade etti.

48 milyar lira aktif büyüklük, 9 milyar lira öz kaynak

Neciboğlu, Neova Sigorta’nın 2025 yılında finansal açıdan güçlü bir performans sergilediğini belirterek, şirketin aktif büyüklüğünün 48 milyar lirayı aştığını, öz kaynaklarının ise yaklaşık 9 milyar liraya ulaştığını söyledi. Şirketin prim üretiminde sektör ortalamasının üzerinde büyüdüğünü aktaran Neciboğlu, 2026 yılında da benzer bir performans hedeflediklerini ifade etti.

Neciboğlu, tamamlayıcı sağlık sigortası ürününün kısa sürede önemli ilgi gördüğünü belirterek, “2025 yılında yaklaşık 25 bin sigortalıya ulaştık. Bu müşterilerin büyük bölümü daha önce sağlık sigortası yaptırmamış kişilerden oluşuyor” dedi. Şirketin dijital dönüşüm çalışmalarına da değinen Neciboğlu, kısa süre içinde “Neova Mobil” uygulamasını devreye alacaklarını belirtti.

Neciboğlu, şirketin aynı zamanda uluslararası pazarlarda da faaliyetlerini genişlettiğini ifade ederek, Londra sigorta piyasasında sendikalara yatırım yaptıklarını ve bu sayede hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini söyledi. 2026 yılına ilişkin hedeflerin de paylaşan Neciboğlu, sektörün üzerinde büyüme hedeflediklerini belirterek, acente ağını genişletmeye, yeni ürünler geliştirmeye ve dijital yatırımları artırmaya devam edeceklerini kaydetti.