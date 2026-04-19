Sigortada büyüme hikâyesi değişti

Türkiye ekonomisinin görünmeyen ama kritik “risk kalkanı” olan sigorta sektörü, 2026 yılına güçlü bir giriş yaptı. Ancak bu güç, artık geçmiş yıllardaki gibi agresif fiyat artışlarından değil; daha kontrollü, daha teknik ve daha seçici bir büyüme eğiliminden besleniyor. Mart sonu verileri, sektörün hikâyesinin değiştiğini net biçimde ortaya koyuyor.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre sektörün toplam prim üretimi 2026’nın ilk üç ayında 396,4 milyar TL’ye ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4’lük nominal artış dikkat çekici görünse de, enflasyon etkisi düşüldüğünde reel tablo yüzde 0,4’lük sınırlı bir gerilemeye işaret ediyor. Yani rakamlar büyüyor, fakat satın alma gücü açısından aynı hızda bir genişleme yok.

Bu tablo aslında yeni bir dönemin işareti: “niceliksel büyüme” yerini giderek “nitelikli büyüme” arayışına bırakıyor.

Hayat dışı yavaşlıyor, sağlık öne çıkıyor

Sektörün omurgasını oluşturan hayat dışı branşlar 340 milyar TL üretime ulaşarak yüzde 27,6 büyüme kaydetti. Ancak reel tarafta yüzde 2,5’lik düşüş, bu alandaki baskının sürdüğünü gösteriyor. Özellikle trafik, kasko ve yangın gibi ana branşlarda fiyat rekabeti ve maliyet dengesi büyümeyi sınırlıyor.

Zorunlu trafik sigortası 70,7 milyar TL ile sektörün en büyük kalemlerinden biri olmaya devam ederken, reel değişimin negatif bölgede kalması dikkat çekiyor. Kaskoda da benzer bir tablo var: 39,8 milyar TL’lik üretime rağmen reel gerileme yüzde 6,7 seviyesinde.

Yangın branşı ise 34,1 milyar TL’ye ulaşsa da yüzde 12’lik reel düşüşle maliyet baskısının en net hissedildiği alanlardan biri haline gelmiş durumda.

Buna karşın sağlık sigortaları tabloyu tersine çeviren ana unsur olarak öne çıkıyor. Hastalık-sağlık branşı 88,2 milyar TL ile sektörün en büyük üretim kalemi haline gelirken toplam pazarın yaklaşık yüzde 22’sini oluşturdu. Yüzde 33,6’lık nominal artış ve pozitif reel büyüme, sektörün “yeni lokomotifi”nin sağlık olduğunu açıkça gösteriyor.

Özellikle tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık ürünlerinde hem fiyat hem de penetrasyon stratejilerinin değişmesi, bu alanı büyümenin merkezine yerleştirmiş durumda.

Hayat branşında tasarruf eğilimi güçleniyor

Hayat sigortaları tarafı ise 2026’nın ilk çeyreğinde en güçlü performanslardan birini sergiledi. 56,5 milyar TL’lik üretim yüzde 50,1’lik nominal artışa işaret ederken, reel büyümenin yüzde 14,7 seviyesinde kalması dikkat çekici.

Bu tablo, sadece sigorta değil aynı zamanda tasarruf ve birikim davranışlarının da güçlendiğini gösteriyor. Hayat ürünleri artık yalnızca risk teminatı değil, finansal planlamanın da önemli bir parçası haline geliyor.

Piyasa hâlâ büyük oyuncuların kontrolünde

Şirket bazında bakıldığında yoğunlaşma yapısı değişmiş değil. Türkiye Sigorta 53,8 milyar TL ile liderliğini korurken, Allianz Sigorta, Anadolu Sigorta ve AXA Sigorta onu takip ediyor. İlk 4 şirketin toplam üretimin yaklaşık yüzde 39’unu oluşturması, sektörün ölçek ekonomisi açısından hâlâ güçlü bir merkezileşme içinde olduğunu gösteriyor.

Hayat ve emeklilik tarafında ise Türkiye Hayat ve Emeklilik öne çıkarken, AgeSA ve Allianz Yaşam gibi oyuncular uzun vadeli müşteri kazanımı üzerinden rekabeti sürdürüyor.

Büyüme, enflasyonun gölgesinde

Verilerin bize söylediği en önemli şey şu: Sigorta sektörü büyüyor, ancak bu büyüme artık “enflasyonun gölgesinde” gerçekleşiyor. Yüzde 30’luk nominal artış güçlü bir performans gibi görünse de, reel büyümenin sıfıra yakın seyretmesi sektörün gerçek kazanımını sınırlıyor.

Buna rağmen sektörün maliyet tarafını kontrol edebilmesi ve fiyat artışlarını sınırlı tutması, önemli bir denge unsuruna dönüşmüş durumda. Özellikle sigorta enflasyonunun oldukça düşük seviyelerde kalması, hem rekabetin hem de müşteri kazanım stratejilerinin değiştiğini gösteriyor.

İlk çeyrek, sene sonu için ne vadediyor?

2026’nın ilk çeyrek verileri, sigorta sektörünün hızlı büyüme döneminden çıkıp daha “verimli büyüme” evresine geçtiğini gösteriyor. Dijitalleşme yatırımları, risk seçimi ve teknik kârlılık odaklı stratejiler bu dönüşümün temel ayakları olacak.

Eğer makroekonomik istikrar korunursa, sektörün yılı 1,5 trilyon TL’nin üzerinde bir prim üretimiyle kapatma ihtimali güçlü. Ancak asıl mesele artık büyümenin büyüklüğü değil, kalitesi olacak.

Sigorta sektörü için 2026’nın ana sorusu şu:

Daha fazla büyümek mi, yoksa daha doğru büyümek mi?