Sihirli sözcük; sakın vazgeçme…

Bilinçli mahrumiyet, konforu azaltır, gayreti çoğaltır. Tüm büyük başarıların altında ödenmiş bir bedel, terk edilmiş bir konfor ve bilinçli bilgisizlik ve ilgisizlik alanlarının örgüsü vardır

1- SORUN: Mahrumiyet; imkânlardan yoksun olma hali. Olması gerekenin kısıtlılığı… Hayatın içindeki konfor alanlarıyla sağlanan yaşam kalitesinin bir kısmı veya tamamının elden gitmesi… Mahrumiyet; konforu azaltır, gayreti çoğaltır. Mahrumiyetini çekmediğin varlığın tadına asla varamazsın.

2- ETKİSİ: Mahrum olunan şeyin daha önce sahibiyizdir veya o şey bir başkasındadır fakat bizde yoktur. Önce imkân vardı, mahrumiyet sonradan var oldu. İmkânın ortadan kalkması, insanda yoksunluk hissi uyandırdı. Konfor tuzağından kurtulmanın yolu; mahrumiyetten geçecektir.

KONFORDAN MAHRUMİYET GÜÇTÜR

3- ÇÖZÜM: Her mahrumiyet eziyet midir? Başlangıçta evet. Çünkü o şu anda yoktur ve senin de bunun için yapabileceğin bir şey yoktur. Yoksunluk, “sende olmaması” halidir. Yoksulluk ise “sendekinin yetmezliği” ifadesidir. Yoksun isen o şeyden mahrumsun. Yoksul isen sonuç yıkıcı olur.

4- YÖNTEM: Mahrumiyet, 2 farklı duygu ile gelişir. Birincisi; tamamlama arzusu ki bu gayreti tetikler. İkincisi de mahrum olunandan vazgeçme halidir. Ruhun gelişiminde mahrumiyetin büyük rolü olduğu bilinir. Tamamlanma arzusu tetiklenince mahrumiyet sebepleri sorgulanacaktır. Yeter ki vazgeçme…

İKİ SORU İKİ CEVAP / Mahrumiyete dair…

Yaratıcılığı nasıl geliştiririm?

Enflasyon; konfor alanlarının bir çıktısı ise tedavisi için durgunluk (mahrumiyet) çare olarak düşünülebilir. Obezite ile mücadele zaten diyet dediğimiz kendini mahrum bırakmak değil midir?

Minimalizm mahrumiyet mi?

Neticede mahrumiyet, hayata katamadıklarımız kadar hayatımızda olması gerekmeyenlerdir. Bunun kararı da ancak o şeyden mahrum olma haliyle yaşadığımızda verilecektir. Sen az şeye ihtiyaç duy…

NOT/HAZZI ERTELEYEBİLMEK BAŞARININ KİLİT TAŞIDIR

Mahrumiyetin bedeli, konforu azaltmasıdır. Ancak ödülü de vardır. Varlığından mahrum bırakarak seni olgunlaştırır. İnsan, zıddıyla sınanır dengiyle eşleştirilir. “Erenler zehir getirin / Bal ilen öldürmen beni / Yokluk benim eski dostum / mal ilen öldürmen beni.” Âşık Hüdai’nin bize nasihati bu olmuş.

MAHRUMİYET LÛGATI

Yoksunluk: Bir şeyin eksikliğini çekme, o şeyden mahrum kalma ve ya ayrı düşme durumu

Yoksulluk: Yemek, içecek, barınma ve giyim gibi temel ihtiyaçları karşılayamama hali

Bu bana lâzım değil: Aşırı hırslardan, lüzumsuz eşyadan ve boş hevesten vazgeçebilme

Onsuz da yaşarsın: “Ondan mahrum olursam yaşayamam” deme, onsuz da yaşatılacaksın