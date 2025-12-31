Şike, bahis ve futbolcu menajerleri!

Hep söylüyorum, ‘turpun büyüğü heybede’ diye…

Bahis ve şike soruşturmasında yolun ortasına bile gelmedik henüz…

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) futbolumuzun en zayıf halkalarını açıkladı bugüne kadar…

Hakemlerle başlayan süreç, büyük bölümü alt liglerde top koşturan futbolcularla ve temsilcilerle devam etti.

Aysberg’in belli bir bölümünü gördük…

Peki, nerede anlı şanlı futbolcu menajerleri, kulüp başkanları ve kulüp yöneticileri?

Nerede teknik adamlar?

Nerede, TFF bünyesinde görev yapan kurul üyeleri…

Onları da göreceğiz en kısa zamanda…

Tabii kısmetse!

*

Özellikle son 10 yılda futbolcu menajerlerine yönelik yüzlerce haber yaptım.

Yüzlerce belge yayınladım…

Ekranlarda ve radyolarda sık sık dile getirdim.

Menajerlerle kulüp yöneticileri arasında yaşanan cambazlıklar doğrultusunda kulüplerin kasalarının nasıl delik deşik edildiğini belgelerle ortaya koydum.

Öyle ki bu doğrultuda kaleme aldığım “Futbolun arka bahçesi” adlı kitabım, önceki yıl Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) tarafından, araştırma dalında özel ödüle layık görüldü.

Bu yarışmaya 128 ülkeden 1830 spor yazarının katıldığını belirtmek isterim.

G. Kore’nin Başkenti Seul’de düzenlenen törenle ödülümü aldım.

Bu ödülü kazanan ilk Türk Spor Yazarı olmanın onurunu yaşadım.

*

Yazdığım yüzlerce haberin ve yayınladığım yüzlerce belgenin içeriği ne miydi?

Hangi menajerlerle hangi kulüp yöneticileri el ele vererek kulüplerin kasalarını nasıl delik deşik ettiler?

Hangi cambaz menajerler, hangi taklacı kulüp yöneticileriyle anlaşarak futbolcuların yıllık ücretlerini astronomik boyutlara taşıdılar?

Hangi fırıldak menajerler, TFF bünyesindeki bazı isimlerle ahbap çavuş ilişkisine girerek kazma denebilecek futbolcuyu A Milli Takım kadrosuna aldırdılar?

*

Fenerbahçe’den Galatasaray’a, Beşiktaş’tan Trabzonspor’a kadar ‘menajerlik operasyonları’ nasıl yapıldı?

Anadolu kulüplerini hangi menajerler ele geçirdi?

Kulüplerimizin kasaları boşaltılırken, hangi cambaz menajerler ve hangi taklacı kulüp yöneticileri ceplerini doldurdu?

Hangi menajerler, hangi futbolcuları nasıl dolandırdı?

Hangi TFF Tahkim Kurulu Başkanı, tutuklu olan hangi lisanssız menajerin vekâletini nasıl ve ne kadar ücret karşılığı aldı?

*

Hangi menajer, yeteneksiz oğlunu Fenerbahçe’ye nasıl yerleştirdi ve 5 sezon boyunca bu ahbap çavuş ilişki nasıl devam etti?

Galatasaray, hangi futbolcuyla imzaladığı sözleşmede “Bir sezonda asgari 5 maç oynarsan, menajerine de senin aldığın yıllık ücreti vereceğiz” taahhüdünü resmi sözleşme altına aldı?

Beşiktaş’ta hangi başkan, hangi cambaz menajerlerle işbirliği yaparken belgelerle yakalandı?

Trabzonspor, hangi taklacı menajerlerin cebini doldurdu?

Hangi menajerler, hangi futbolcuların aldığı yıllık ücretin 20 katını kulüplerden tahsil etti?

Hangi menajerler, çete oluşturdu?

Yaz yaz bitmez…

Anlat anlat bitmez…

*

Önemli bir vurgu yapayım.

Kapı içeriden açılırsa hırsız içeri kolayca girer…

Birbirinden dürüst kulüp yöneticilerini ve menajerleri önemle tenzih ederim.

Ama genel tablo maalesef çok kötü…

Kötü niyetli kulüp yöneticileriyle kötü niyetli menajerler bir ahlaksızlık yapmak istedikleri takdirde kapıya en sağlam kilidi taksanız da boşuna…

Kapı içeriden açılıyor çünkü…

*

Genel anlamda söylüyorum ve de kimse kusura bakmasın, futbolumuzun en karanlık yüzlerinin başında futbolcu menajerleri ve kulüp yöneticileri geliyor.

Hakemlerimizin bile çok önemli oranda bahis işine karıştığı bu ortamda futbolcu menajerlerinin ve kulüp yöneticilerinin atraksiyonlarını şu aşamada düşünmek dahi istemiyorum…

*

Türk futbolunun en büyük sorunlarının başında kötü kulüp yöneticiliğinden ziyade, kötü niyetli kulüp yöneticileri ve kötü niyetli menajerler geliyor.

Zaten bu yüzden değil mi, özellikle Anadolu’da çok sayıda kulüp batma noktasına geldi, hatta battı…

Yine bu yüzden değil mi, içi geçmiş yabancı futbolculara çuval dolusu paralar harcandı!

Yine bu yüzden değil mi, kulüplerde alt yapıya önem bir kenara itildi, ülke futbolu duvara tosladı!

Yine bu yüzden değil mi, kerameti kendinden menkul kişilerin koltuk sevdası yüzünden Türk futbolu bu hale geldi!

*

Ülke futbolunda ön planda ben diyeyim 10, siz deyin 20 futbolcu menajeri var.

Bu menajerler ah bir konuşsa!

Taş üstünde taş kalmaz…

Türk futbol tarihi yeniden yazılır!

Bakmayın siz kâğıt üstünde yüzlerce menajer olduğuna… Futbolcu transferlerinin önemli bölümü iki elin parmaklarını geçmeyen menajerler tarafından yapılıyor…

Öyle ki, kulüplerin önemli bölümü, kendilerine yakın gördükleri bu menajerlere haber vermeden transfer bile yapmazlar.

Birbirlerini çok severler!

Paylaşırlar…

Ne de olsa, en büyük ortaklık, suç ortaklığıdır!

*

TFF, bu bahis operasyonu kapsamında önümüzdeki günlerde futbolcu menajerlerini, kulüp yöneticilerini ve de teknik adamları açıklayacak.

Spor Bakanlığı’dan gelecek yeni isimler doğrultusunda yeni bir süreç başlayacak.

Siz futbol ortamını işte o zaman görün!

Tabii bunun bir de adli yargı süreci var.

Asıl önemli bölümü, adli yargı süreci…

Yüce yargının elinde her türlü imkan bulunuyor.

Bugüne kadar olduğu gibi yine tek tek ortaya çıkartılacak…

Kim kiminle temasa geçmiş, ne gibi bağlantılar kurulmuş, yarınlarda tek tek belli olacak…

*

Bu bölümde şunu söylemek istiyorum.

Daha yakın zamana kadar TFF Menajerlik Talimatının 4. maddesi ve de en önemli maddesi neydi, biliyor musunuz?

‘Lisans başvurusunda bulunan bir menajerin mesleki, sosyal ve ahlaki yönden iyi anılması ve ‘KUSURSUZ BİR İTİBARA’ sahip olması gerekir.’

Evet, aynen böyleydi…

TFF’nin resmi sitesinde aynen yazıyordu.

*

Günümüz için şöyle bir bakalım, bizim menajerler ve bizim TFF acaba ne kadar kusursuz!

Menajerlerimizin genel durumunu tek tek kaleme alıyorum…

*

Aralarında cezaevine defalarca girenler var…

Şikeden ve dolandırıcılıktan dolayı yargılananlar var…

Uluslararası bahis skandalından dolayı tutuklananlar var…

FIFA tarafından menajerlik lisansı iptal edilenler var…

Menajerlik sınav sorularını çalanlar var.

Yeraltı dünyasından isimler var…

Çete oluşturarak büyük kulüplerimizi söğüşleyenler var…

Kulüplerimizi kendilerine borçlandıranlar var…

*

Transfer ücretlerini şişirerek yöneticilerle paylaşanlar var…

Ünlü beyefendilerin adını kullanarak insanları korkutanlar var…

Vergi kaçırmak için menajerlik şirketinin merkezini Marshall Adaları ya da Dubai’de gösterenler var…

Kadın kuaförlüğü yaparken menajerlik çetesi kuranlar var…

Başkanlarla ahbap-çavuş ilişkisine girerek kulüpleri batıranlar var…

Milli Takımdaki bazı futbolcularla ortaklık kuranlar var…

Kulüp yöneticileriyle işbirliği yaparak 1 milyon liralık futbolcuyu 4 milyon liraya iteleyenler var…

*

Futbolcunun aldığı yıllık ücretin 20 katı oranında komisyon alan menajerler var…

Taklacı yöneticiler tarafından sırtı sıvazlanarak localara oturtulanlar var...

Dünyada menajerlik komisyonu genelde yıllık yüzde 10 olmasına karşın, taklacı kulüp yöneticileri ile anlaşarak yüzde 200 uygulayan menajerler var…

Ünlü teknik adamları avuçlarının içinde oynatanlar var…

Kulüp başkanının oğluna düğün hediyesi olarak araba alanlar var…

Cambaz gazetecileri maaşa bağlayanlar var…

*

Her sezon yeni bir kulüpten komisyon alabilmek için futbolcusunun huzurunu kaçırarak yeni transferlere imza atan menajerler var…

Menajerlik lisansını kiraya verenler var…

A Milli Takıma futbolcu yerleştirenler var…

Teknik adamlarla ortaklık kurarak indiragandi yapanlar var…

Futbol sektörünün başıbozuk olması nedeniyle lisanslı menajerlerden daha çok lisanssız menajerler var…

Hiç oynayamayan futbolcuları bile sürekli pazarlayanlar var…

*

Ankara’da toptancı halinde oturup da diğer şehirlerdeki kulüpleri kabak gibi oyanlar var…

Transfer görüşmeleri sürecinde kulüp başkanlarına tezgah kurarak otel odasında seks görüntülerini kayda alarak şantaj yapanlar var…

Çok başarısız bazı teknik adamları her yıl bir kulübe yerleştirenler var.

Kulüplere yerleştirdikleri teknik adamların eline sezon başında transfer edilecek futbolcu listesini tutuşturarak katmerli operasyon çekenler var.

*

Masörlük yaparken “Elalemin kerizi ben miyim! Yarından itibaren ben de menajerliğe başlıyorum” diyerek çuvalla para kazananlar var…

Berberlik yaparken “Saç-sakal traşıyla nereye kadar” diyerek dükkânını menajerlik ofisine çevirenler var…

Bahis şirketi sahibi teknik adama tehditte bulunarak futbolcu iteleyenler var…

*

Uzak Doğu turlarıyla bazı kulüp yöneticilerini kıskıvrak bağlayanlar var…

Lisansı olmadan piyasanın anasını ağlatan yüzlerce menajer var…

Babasının başkan olduğu kulübe uzun yıllardır futbolcu pazarlayanlar var...

Tribünde amigoluk yaparken “Biz niye buradayız” diye menajerliğe başlayanlar var…

Kendi yaptığı cambazlıklar yetmiyormuş gibi aile fertlerini de bu işlere bulaştıranlar var…

*

Menajer olarak Türk futbolunun anasını ağlatırken, Süper Lig’de takımı bulunan kulübün başkanlığına terfi eden var…

Bu son şike ve bahis operasyonu sürecinde gözaltına alınacağını anlayınca ilk uçakla Dubai’ye kaçan var…

Ünlü futbol adamları arasında gizli kapaklı menajerlik yapanlar var…

Bu satırların yazarını ölümle tehdit ettikleri için İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na şikayet edilenler ve sonrasında yüce yargı tarafından hapis cezasına çarptırılanlar var…

*

İşte… Kusursuz görüldükleri için TFF tarafından lisans verilen bizim futbolcu menajerlerinin kusurları sadece bu kadarcık…

Ne diyeyim, buna da şükür!

*

Bu yazdıklarımla ilgili tüm belgeler elimde bulunuyor

*

Hani, demem o ki…

Bizim futbol camiasının önemli bölümü çok kusurlu olduğu için, günümüzde yapılan her türlü cambazlık için kimse kusura bakmasın!