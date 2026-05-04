Silahta yerlilik yüzde 97’ye ulaştı, 80 ülkeye ihracatı 200 milyon doları buldu

GEÇEN hafta Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş ev sahipliğinde Sarsılmaz Silah Sanayi’nin Düzce’deki tesislerindeki toplantıya giderken arşivimi taradım, daha önceki yazılarıma baktım.

Düzce’deki fabrikaya en son Kasım 2021’de gittiğimde yazıma şu başlığı atmışım:

Silah ihracatı 100 milyon dolara ulaştı, kilo başına geliri 200 dolara çıktı…

Temelleri 1880 yılında Harput’ta Abdullatif Bey tarafından çakmaklı silah üretimiyle atılan Sarsılmaz Silah Sanayi, ailenin 4’üncü kuşağından Latif Aral Aliş yönetiminde Kasım 2021’de Düzce Organize Sanayi Bölgesi’nde 50 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 65 bin metrekarelik üretim alanı büyüklüğüne ulaşmıştı.

Geçen 4.5 yılda Sarsılmaz Silah Sanayi’nin Düzce’deki yatırım ve üretim alanını 120 bin metrekareye çıkardığını gördük. Sarsılmaz’ın entegre tesisini Aral Aliş ve Genel Müdür Yardımcısı Murat Akalın rehberliğinde gezdik.

Aral Aliş, fabrika turu sırasında ekibinden bizi üretimde kullanılan takımların bulunduğu bölüme de yönlendirmelerini istedi:

- Üretimde kullandığımız burada gördüğünüz tüm takımları da kendimiz üretiyoruz.

Takımlara varıncaya kadar ürettiklerini öğrenince Sarsılmaz’da ulaşılan yerlilik düzeyini merak ettim, paylaştı:

- Ürünlerimize göre değişmekle birlikte ortalama yerlilik oranımız yüzde 97 dolayında bulunuyor. Bu düzeyde yerlilik oranını başka sektörde göremezsiniz.

Tabancadan makineli tüfeğe, her üretim bölümüne girdiğimizde kullanılan robotları gösterdi:

- Tesislerimizin bir bölümü “karanlık fabrika” olarak tanımlanacak düzeyde. Tesislerimiz 7/24 çalışıyor. Robotların malzeme aldığı noktaya ham malzeme yerleştiriliyor. Üretilecek ürünle ilgili bilgiler yükleniyor. Robotlar üretimi hatasız şekilde gerçekleştiriyor.

Tüfek namlusunu zımparalayıp parlatan robota dikkat çekti:

- Bu robot 6 personelin yapacağı işi aynı sürede hatasız bir şekilde yapıyor.

Robot gövde ve kollarının ithal olduğunu belirtip, ekledi:

- Yazılımını Ar-Ge merkezimizdeki mühendislerimiz yapıyor. Burası gördüğünüz gibi önemli bir teknoloji merkezi.

Bu noktada tarihçesi 146 yıl önceye uzanan Sarsılmaz’ın geldiği aşamayı şöyle özetledi:

- Köklü bir mühendislik, üretim ve teknoloji birikimine dönüştü. Bu süreçte yalnızca değişen ihtiyaçlara uyum sağlayan bir şirket olmadık, bu ihtiyaçları öngören, teknolojiye cevap veren ve savunma sanayisinin dönüşümüne katkı sağlayan bir yapı inşa ettik.

Ardından ekledi:

- Tabancadan piyade tüfeğine, makineli tüfekten toplara, robotik sistemlerden anti-drone çözümlerine kadar birçok alanda üretim yapıyoruz. Artık yalnızca silah üreticisi değil, geniş kapsamlı bir teknoloji şirketi konumundayız.

İhracatla ilgili güncel durumu sorduk, paylaştı:

- 80 ülkeye ihracatımız 200 milyon doları buluyor…

Kilo başına ihracatta da güncel durumu öğrenmek istedik, hesapladı:

- Kilo başına ihracat değeri ürüne göre değişiyor. Daha yüksek olanlar var ama ortalaması 150 dolar dolayında seyrediyor.

Geçmişte Başkanlığını yürüttüğü, şimdi Başkan Yardımcısı olduğu Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği şapkasını dikkate alarak ihracatla ilgili şu ayrıntıyı sordum:

- Sektörün 2025 yılı toplam ihracatı 10.4 milyar dolar oldu. Bunun içinde silahın payı ne kadardır? Türkiye’nin silah ihracatı geliri ne kadar?

Hesaplamaya çalıştı, tahminini ortaya koydu:

- 10.4 milyar doların 2 milyar dolarını silah ihracatı oluşturuyor.

Yine sorularım üzerine Türkiye’nin savunma sanayinin silah üretim tarafındaki gücünü irdeledi:

- Artık Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) her türlü silah ihtiyacı sektörümüz tarafından karşılanabiliyor. İthalata ihtiyaç kalmıyor. Biz Sarsılmaz olarak bir askeri birliğin tüm ihtiyaçlarını uçtan uca karşılayabilecek ürün çeşitliliğine sahibiz.

Sarsılmaz Silah Sanayi, Türkiye’nin savunma sanayinde ulaştığı üretim ve teknoloji gücünü ortaya koyan önde gelen tesisler arasında yer alıyor…

ABD’de üretime Miami’den giriyor

SARSILMAZ Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Aral Aliş, Kasım 2021’de Düzce’deki fabrika ziyaretinde ABD’deki şirketlerinin “SAR USA” olduğunu belirtip, şu bilgiyi vermişti:

- ABD’ye 30 yıldır tabanca-silah ihracatı yapıyoruz. Tabancalarımız ABD’de ödüller alıyor, sektörün önemli dergilerine kapak oluyor. ABD pazarında İtalya’yı geçtik.

Geçen haftaki buluşmada ABD’de üretim planlarının olup olmadığını sordum, şu yanıtı verdi:

- Miami’de üretim için hazırlıklarımız var?

Soruyu sürdürdüm:

- Neden Miami?

Aral Aliş, anlattı:

- Miami’de büyük bir depomuz var. Kendimize ait. Orayı üretim tesisine dönüştürebileceğimizi düşünüyoruz.

Kaan için geliştirildi dakikada 2 bin atış yapabiliyor

SARSILMAZ Yönetim Kurulu Başkanı Aral Aliş’le birlikte Mekatronik bölümüne geçerken, yine Kasım 2021’e döndüm, o günkü şu sözlerini anımsadım:

- Atak Helikopteri’nin topunu da üretiyoruz. Hürkuş için silah da üretiyoruz. Drone için silah üretimine de başladık.

Aral Aliş, TR Mekatronik Genel Mdürü Fatih Çevik’e sözü bıraktı:

- Kaan uçağı için geliştirdiğimiz 6 namlulu 20 mm top sistemi, 5 Mayıs 2026’da açılacak “SAHA 2026”da sergilenecek. 6 namlulu versiyonla dakikada 2 bin atımlı hava platformuna takılacak bir çalışmaya geçtik. Kaan için sözleşmemiz var.

Söz konusu silahı Türkiye’de üretilen farklı platformlarda da alternatif kullanım için çalışmalar yaptıklarını kaydetti:

- Dakikada 3 bin atım hava savunma sistemleri üzerinde de çalışmalarımız sürüyor.

Turkish Technic, dünyada ilk 3’e yerleşti, DB Tarımsal’la ‘sürdürülebilirlik’ atağına geçti

TÜRK Hava Yolları’nın (THY) yeni Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Murat Şeker, Genel Müdür Ahmet Olmuştur, Genel Müdür Yardımcıları Metin Gülşen, Harun Baştürk, Akif Konar, Levent Konukcu, Abdulkerim Çay, Mehmet Kadaifçiler, Kerem Kızıltunç, Ali Türk, İletişim Başkanı Yahya Üstün ve Ajet Genel Müdürü Kerem Sarp’la birlikte düzenlediği sohbet toplantısında ekrana diğer iş kollarından örnekler yansıtıp şu mesajı verdi:

Faaliyet gösterdiğimiz diğer iş kolları geleceğimiz için önemli kaldıraç unsurları olacak.

3’ü üzerinde durdu:

Widect: Kapıdan kapıya paket teslimi yapan bu iş kolumuz yıllık 50 milyon dolarlık gelir katkısı sağlıyor.

Turkish Airlines HOLIDAYS: Yıllık 60 milyon dolarlık gelir katkısı var.

Yıllık 60 milyon dolarlık gelir katkısı var. TKCONNECT:Yıllık 100 milyon dolar maliyet tasarrufu sağlıyor.

Turkish Technic’in verilerine işaret etti:

- Turkish Technic, 2017’de 1.1 milyar dolar gelir, dünyada da yüzde 1.1’lik pazar payına sahipti. 2025’te gelirleri 2.7 milyar dolara, dünyada pazar payı yüzde 2.1’e yükseldi.

Bu noktada sözü yatırım ve stratejiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukcu’ya bıraktı:

- Turkish Technic, dünyada uçak bakımında 3’üncü büyük konumunda. Rolls-Royce uçak motorları için 300 milyon dolarlık yatırımla motor bakım merkezi kuruyoruz. Dünyada öne çıkacak bir uçak motoru bakım merkezi olacak.

Prof. Murat Şeker, sunumunun “vizyon” sayfasına geçti:

Vizyonumuz, ekosistemimizi katma değerli bir şekilde geliştirmek, işbirliklerimizi artırmak.

Bu sayfadaki yatırımlarından “DB Tarımsal Enerji” konusunda da sözü Levent Konukcu’ya verdi:

- Ülkemizin en büyük biyodizel üreticisi şirketin yüzde 40’ını devralıyoruz. İzmir’de bir yatırım yapacağız. Yatırım 2-2.5 yıl sürecek. Önce atık bitkisel yağlardan yakıt üretimi söz konusu olacak. Sonra doğrudan bitkiden biyoyakıt üretimi de gerçekleşecek.

Yatırımın gerekçesini de şöyle özetledi:

- THY’nin sürdürülebilirlik hedefleri ile ulusal ve uluslararası regülasyonlar çerçevesinde “Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SHY/SAF)” ihtiyacının güvence altına alınması, sürdürülebilir tedarik altyapısının oluşturulması.