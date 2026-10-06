Simit ve çay lüks oldu: Asgari ücret simide yenildi!

Emekliler gibi asgari ücretliler de maaşlarının yetmediğini, geçinemediğini söylüyor. Eylül Ayı enflasyon verileri de açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK)’nun açıkladığı Eylül Ayı enflasyon oranı yüzde 1,84 ve yıllık oran ise yüzde 29,73. İstanbul Ticaret Odası (İTO) aylık enflasyon; yüzde 2,11 ve yıllık yüzde 33,55. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG)’na göre ise aylık enflasyon oranı; yüzde 2,10 ve yıllık oran ise yüzde 45,61. Bu verilerin hangisi gerçek ve asgari ücretliye yansıyan oran nedir?

Vatandaşla sohbet ettiğimizde herkesin cebindeki TÜİK verisi farklı oluyor. Özellikle hanedeki mutfağı ve ekonomiyi en iyi yönettiğini düşündüğüm ev hanımlarına göre enflasyon daha çok artıyor. Çarşıyı pazarı, marketi dolaştığında, hissettiği enflasyonun çok daha yüksek olduğunu söylüyor.

Enflasyon ile asgari ücretli maaşı da eriyor

Açıklanan TÜİK verilerinde en yüksek artışın eğitimde ve en çok ağırlığın üç ana harcama grubuna ait olduğu dikkat çekiyor. Yıllık değişimlere bakıldığında; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,62, ulaştırmada yüzde 35,10.Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda ise yüzde 39,99 artış göze çarpıyor. Yıllık bazda en yüksek artış eğitimde gerçekleşirken, ulaştırma grubunda ise yüzde 2,8 olarak hesaplandığı görülüyor.

Ekim ayı kira zam tavan oranı yüzde 31,49 olarak belirlendi. 40 bin liralık bir kira ödemesi olan henüz maaşına zam gelmeyen asgari ücretli, kira sözleşmesinin yenilemesi de gelmişse, ödeyeceği yeni zamlı kiranın faizi 12 bin 596 lira oluyor. Yeni zamla ödeyeceği toplam kira tutarı ise 52 bin 596 lirayı buluyor.

Asgari ücret alan bir vatandaş ile sohbet ettiğimde:” Asgari ücret ya da biraz üzerinde maaş alıyorum. Kirama da zam geldi. Maaşım kiraya, mutfak masrafına da yetmiyor. Geçinemiyorum.” sitemlerini duyuyorum. Üstelik çoğu da üniversite mezunu ve beyaz yakalı…

Asgari ücretli, yılda bir kez uygulanan zam ile bir yıl boyunca geçinmeye mecbur kalıyor. Her ay artan enflasyon oranları, kira zam oranı, sebze, meyve, peynir, zeytin, kuru bakliyat fiyatları da yıllar içinde artarken, maaşı aynı kalıyor. 28 bin lirayla bir yıl boyunca asgari ücretli nasıl yaşayabilir? Ne yer? Ne içer?

Bir insanın temel asgari düzeyde yaşamı için en önemli mesele; barınma ve beslenme. Alım gücünün iyileştirilmesine ve eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak, fiyat politikalarının düzenlenmesi de elzem görünüyor.

Asgari ücretli açlık sınırı altında yaşam mücadelesi veriyor

TÜRK-İŞ’in açıkladığı Eylül 2026 açlık sınırı 37 bin 801 lira, yoksulluk sınırı ise 123 bin 130 lira. Bekâr bir çalışanın yaşam maliyetinin 48 bin 885 liraya ulaştığı görülüyor. Mutfaktaki enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 1,10, yıllık ortalama yüzde 39,78 oranında arttığı dikkat çekiyor.

En ucuz yemek menüsü çay ve simitti. Enflasyonun yıllar içindeki artışı ve maliyetlerde eklenince zamlardan simit de nasibini aldı ve 25 liradan 30 liraya yükseldi. Çaya da zam geldi. 50 lira olan en ucuz bir bardak çaya, 10 lira daha zam geldi.

Asgari ücretli vatandaş; bir ay boyu sadece simit ve çay ile yemek ihtiyacını giderse, günde 3 öğün 3 bardak çay içse 60 liradan toplam 180 lira. 3 Öğün 3 simit yense, 30 liradan hesaplanırsa 90 lirayı buluyor.

Dört kişilik bir ailenin aylık simit-çay masrafı asgari ücretin üzerinde

Aylık çay 5 bin 400 lira, aylık simit 2 bin 700 lirayı buluyor. Asgari ücretlinin maaşının üçte birini,aylık çay-simit buluyor. 4 kişilik bir ailenin 3 öğün çay-simit yediğini düşünelim. Aylık masrafı, sadece simit parası 10 bin 800 lira ve sadece çay parası ise 21 bin 600 lirayı buluyor. Aylık toplam simit-çay parası, 32 bin 400 liraya ulaşıyor. Bu ücrete mutfak masrafı, kira, yol, faturaları da eklenince hesap kabarıyor. 28 bin 75 lira maaş hiçbir şeye yetmiyor.

Simit-çaya zam var, asgari ücrete zam yok

Bu hayat pahalılığında 28 bin lira maaşla yaşam mücadelesi veren asgari ücretlinin alım gücü, her ay artan enflasyon ve düşen alım gücüyle birlikte maaşı gün geçtikçe eriyor. En ucuz yemek olan çay ve simite olan zamla, asgari ücret de eridi.

Her geçen gün artan zamlarla ve vatandaşın temel beslenme ürünleri olan sebze, meyve, peynir, simit, çay fiyatı artarken, asgari ücretli bir yıl 28 bin lirayla nasıl geçinecek? Asgari ücretlinin de yüzünü güldürecek ve refah düzeyini artıracak bir sosyal düzenlemeye ihtiyaç var…

Açlık ve yoksulluk sınırı altında aylık alan asgari ücretlinin maaşı, bir aylık simit-çay parasına dahi yetmiyor. Kırmızı eti yıllardır yiyemediğini söyleyen birçok asgari ücretli, alın teriyle bir lokma ekmeğini kazanmak için uğraşıyor. Bir bardak çayla bir simidin sofrasına bile yetmediği yerde, kırılan şey sadece bütçesi değil, insanın geleceği ve umudu oluyor.

Sofradaki hesabın yerini huzura bırakan ve asgari ücretlinin umudunu çoğaltan, güzel yarınlara ulaşmak dileğiyle…