Sinsi bezdirim; mikroagresyonlar

Master Certified Coach (MCC) Dr. Elgiz Henden’e göre mikroagresyonlar; işletmeleri, kurumları, şirketleri içten içe kemiren, çalışma barışını kanser eden ve çok yüksek maliyetli sabotajlar…

İşletmelerde çalışma barışının kanseri diye nitelendirdiğim bela; bezdirimdir. Mobbing yani… Yetmezmiş gibi bunun sinsi versiyonu da yaygınlaşmaya başladı. Adına mikroagresyonlar deniyor. Bezdirimin (mobbing) sinsi hali… Görünürde “iyi amaç” arkasına gizlenmiş, pusudaki kötülükler…

Buna, iş dünyasının görünmeyen tehlikesi diyorlar ve mikroagresyonlar, kurumları, içten içe aşındırıyor. Kurumlarda çoğu zaman büyük krizler, sert çatışmalar ya da açık ayrımcılık vakaları konuşulur. Oysa kurumları içten içe zayıflatan asıl dinamik, çok daha sinsi süregiden eylemlerdir.

AÇIK AYRIMCILIK DEĞİL, İNCE İMALAR…

Gündelik dilin içine saklanan küçük ve tekrar eden mesajlar; mesela, “Şaka yaptım”, “Alınganlık yapma”, “Bu konu senin için biraz teknik olabilir” gibi ifadeler, çoğu zaman iyi niyet perdesi altında dile getirilse de çalışanların kimliğini zedeleyen mikroagresyonlara dönüşebiliyor. Sinsice, kahpece...

Ancak küçük ve bilinçdışı görünen bu söz ve davranışlar, tekrarlandıkça çalışanların psikolojik güvenliğini zedeliyor, aidiyet duygusunu aşındırıyor ve kurumsal performansı düşürüyor. Master Certified Coach (MCC) Dr. Elgiz Henden’e göre mikroagresyonlar, yüksek maliyetli sabotajlar gibi...

İKİ SORU İKİ CEVAP / Mikroagresyonlara dair...

İyi niyet üzerinden nasıl saldırılıyor?

“Kadın liderler zaten detaycı olur.” “Çocuk var, bu tempo seni zorlar.” “Alınganlık Yapma.” “Şaka yapıyoruz.” “Bunda abartacak ne var?” “Seni düşünüyorum, çok çalışıyorsun.” “Burdan ayrıl bence.”

Mikroagresyonlarla nasıl baş edebiliriz?

Çözüm: Öz-farkındalığı yüksek liderlik... Dr. Henden, çözümün çalışanları “daha dayanıklı” yapmak olmadığını söylüyor: “Mikroagresyonları azaltma yolu, liderleri daha farkında yapmaktan geçer.”

not/ Akran zorbalığının işyerindeki sinsi versiyonu

53 yıllık meslek hayatımda tanık olduğum binlerce işletme örneğinden çıkardığım sonuç şudur: Tepe yönetici eğer mobbinge (bezdirime) göz yumuyorsa, o işletmede mikroagresyonlar dahil her türlü fesat, fitne yeşerebiliyor. Patronlar; en iyi kırbaçlayanı terfi ettirirken çalışanınızın değerini düşünün.

MİKROAGRESYON LÛGATI

Mikroagresyon: “Bilinçli-bilinçdışı iletilen, küçük ancak tekrar eden ve sinsi psikolojik terör

Mobbing: Bezdirim yani işyerinde çalışanı hedef alan, cinsel, ruhsal, yılgınlık üretme şekli

Bezdirim radarı: Patronun sorumluluğunda olan ve mobbingi gözlemleyen kontrol sistemleri

Fitne fücur: Hedefi ile arasında duranlara ruhsal pusu kurmak, rakibini hükümsüzleştirmek