Sıradan işlerle sıradışı olunmaz

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Onaylanmış fikirler, biat ile kanıksanmış düşünceler, farklı değer üretemeyen rutinler içine sıkışıp kalmış ve sıradanlaşmış bir hayatta sıradışı işler beklenemez. Aynaya bak ve buna kendin ikna ol…

İyi insanlar can sıkıcıdır. Normal bir yaşantıları, standart değerleri, sentetik hedefleri vardır. Bir bakıma, “başkaları için” yaşarlar. Rahat hayat için çalışırlar, pazartesi ayaklarının geri geri gittiği bir işleri, omuzuna yaslanıp sızlanacağı eşi ve dostları, neslini sürdüreceğini düşündüğü çocukları vardır.

Size yakın duran, yakın olmayı istediğiniz, benliğinizi okşayan, suya sabuna dokunmayan “iyi” insanlardan bahsediyorum. Çoğu, “dostum” dediklerinizi size ne kadar zarar verdiğini görmüyor musunuz? “Arkadaşlar, içimizi gören ve gördüklerinden hoşnut olan kişilerdir” diyor Wilma Askinas.

HAYIR DİYEMEMENİN MALİYETİ

İyi de ancak benim sana gösterdiklerim kadar görebilirsin. Ya benim göstermediklerim ve daha da vahimi farkında olmadıklarım? İşte bu aşamada devreye “kötü” olarak tanımladığımız kişiler girer. Birlikte vakit geçirmek istemediğimiz halde beraber vakit geçirme teklifine hayır diyemediklerimiz.

Hayatımızı zorlaştıran bu kişilerin faydaları ise saymakla bitmez. Öğrenmenin ve kendimizi geliştirmenin en önemli şartı olan “farkındalığımızı” sağlarlar. Kendimiz dışındakilere “tahammül” ve bizim dışımızdaki evrene karşı “duyarlılığımızı” tetiklerler. Hayal gücümüzü ateşlerler.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Sıradışılığa dair…

Bu yüzden mi kötüler başrolde?

Hangimiz normal, iyi bir insanın “sıraiçi” hayatını seyretmek, dinlemek ve okumak isteriz? Çünkü o sıraiçilik, bizde de var “Kötü” insanlarla birlikte olma şansınız yoksa “sıkıldım” deyin ve mola alın.

Kendi hayatının figüranı mısın?

Gerçekten istediğiniz hayatı mı yaşıyorsunuz, Çünkü hayat “sıraiçi” olamayacak kadar sıradışı bir ödül. Ölürken sormuşlar; “Hayat nasıldı?” Adam cevaplamış; “Bilmem, ben hiçbir şey anlamadım.”

NOT

EKONOMİ ORTA GELİR PATİNAJINDA, İNSANLAR VASAT İNSAN TUZAĞINDA

Görünen o ki kendi sıradanlığından firar etmeden, sıradışı olunamıyor. Aslında zihnimiz daha erken firar ediyor ama bedenimiz alışkanlıklarımızın esaretinde oluyor. Alışkanlıklarınıza meydan okuyun. Birlikte yapamadığınız hale gelmiş “vazgeçemedikleriniz”den vazgeçin. Vasat insan tuzağından çıkın.

SIRADIŞILIK LÛGATI

Sıradanlık: Bir şeyin olağan, alışılmış ve hiçbir özelliği bulunmaması, fark yaratmayan davranışlar

Sıra dışılık: Alışılmışın dışında olma durumu, olağan dışılık ve normalden farklı davranma biçimi

Vasat: Orta, orta halli, ortalama… Çok kötü veya çok iyi olmama… Tıpkı ekonomimiz gibi

Katma Değer: Her ne yapıyorsan, ona; vasat süreçlerin dışında ilave değer kazandırma hali