Şirket değerlemesinde neden Beta tahmini yapılmıyor?

Ferda BESLİ - BESFİN CEO’SU

Geçen hafta şirket değerlemesinde risksiz getiri oranının hesaplanmasında yapılan hataya dikkate çekmiştim. Bu hafta da halka arzlarda fiyat tespit raporlarında sermaye maliyeti hesaplanırken Beta 1 varsayıldığından şirket değerlemesinde bu önemli metrikten yararlanılmadığından şirket ve içinde bulunduğu riskler yeteri kadar sermaye maliyetinin içine girmiyor. Sermaye maliyeti gelir yöntemi ile yapılan şirket değeri hesaplanmasında İndirgenmiş Nakit Akışı yönteminde bulunan serbest nakit akışın bugünkü değerinin hesaplanmasında kullanılan Ağırlıklı Ortalama Maliyetinin bulunmasında kullanılıyor. Sermaye maliyeti,

- Risksiz getiri oranı (geçen hafta bu konuda yazmıştım)

- Risk primi ve

- Beta Beta, bir şirketin hisse değerinin pazara göre volatilitesini gösterir. Beta >1 ise şirket hissesinin volatile, Beta

Beta ( Şirket) = Covaryans( Rş, Rm)/ Varyans Rm

Beta’yı etkileyen faktörleri üç ana başlıkta özetleyebilirim,

1. Şirketin satışlarındaki süreklilik ve mevsimselliğin az olması.

2. Şirketin sermaye yapısı (Capital Structure) ve borç -öz kaynak yapısı 3. Operasyonel levarege ( contribution marjın) Bu üç faktör fiyat tespit raporlarında dikkate alınmadan direkt Beta=1 varsayılıyor.

Sermaye Maliyeti = Risksiz Getiri Oranı + Beta*(Risk Primi) formülünde Beta 1 kabul edildiğinde Sermaye maliyeti Risksiz getiri oranı ile Risk priminin toplamına eşit oluyor. O zaman aşağıdaki risklerin hiç biri değerlemenin içine girmemiş oluyor, - Sektörün kendine has riskleri - Şirketin aşırı borçlu olması. Bu riskleri de kapsayacak şekilde analistler tarafından şirketin içinde bulunduğu sektördeki Beta bilgisini kullanarak değerlemelerini yaptıkları şirketin Beta’sını sektörel risk ve şirketin leverage durumunu hesaplayarak yapmaları daha doğru olur. Otomotiv, Kimya, Perakende, Teknoloji, Gıda, demir çelik gibi her sektör farklı bir Beta’ya sahiptir. Özetle, halka arz olunan şirket bu saydığım sektörlerdeki benzer firmalar ile aynı operasyonu yapıyor ise leverage durumunu da hesaplayarak bulunacak Beta’nin fiyat tespit raporlarında Sermaye maliyetinin içine dahil edilmesi gerekir görüşündeyim.