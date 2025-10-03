Şirketi borç değil nakit öldürür

Sokullu, Kanuni huzurundadır; -efendim Kırım Hanı Giray, yine borç istiyor. –Peki, sen ne düşünüyorsun? –Efendim daha önce verdiğimiz borçları ödemedi, vermeyelim derim. –Ver, ver; borç alan, emir de alır… Ancak nakit akışı bozuksa, emir alması yetmez, el koyarsın.

Borç, yiğidin kamçısıdır. Doğru… Ama haddini aşan kamçı, yiğidi öldürebilir de… Bilgelerin sözünü hatırlatmak faydalı; “haddini aşan, zıddına döner.” Borçta haddini aşma aksi halde zıddı; yıkıcıdır. Ancak günümüzde şirketlerin en büyük korkusu, nakit akışıdır ve yönetilmezse iflasa kadar götürebilir.

Nakit akışı (cash flow), bir işletmenin belirli bir dönemdeki nakit giriş ve çıkışlarını ifade eder. Nakit akışı, işletmenin finansal sağlığını değerlendirmek için kritik bir göstergedir. Nakit akışıyla işletmenin faaliyetleri, yatırımları, finansman aktiviteleriyle ortaya çıkan nakit hareketlerini izlemek amaçlanır.

ŞU GÜNLERDE KASAYA YAKIN DUR

Şu sıralar binlerce işletmenin toplantı masalarının konusu, nakit akışıdır. İşletmenin ana faaliyetlerinden elde edilen nakit giriş çıkışları önemlidir. Misal mal ve hizmet satışlarından elde edilen nakit, işletme giderlerine yetiyor mu? Eğer cevap “evet” ise korkma ama “hayır” ise kork.

Yatırım faaliyetlerinden doğan nakit akışında makine, teçhizat, gayrimenkul alımlarına yeten nakdin var mıdır? Varsa iyi de yoksa başın belada demektir. Finansman faaliyetlerine de dikkat et. Aldığın kredinin ödemeleri, hisse senedi ihracı ve ödenecek temettüler… Kasada paran mı yok; yandın gitti.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Nakit akışına dair…

Neden hayatidir?

Çünkü vücuttaki kan dolaşımına benzer. İşletmenin kanı da yönetebildiği nakdidir. En sağlam bünye dahi kan kaybından veya yetersizliğinden ölebilir. Konkordato ve iflas yolunu açan; bu kansızlıktır.

Borçtan önemli mi?

Evet. Zira borç; yeniden yapılandırılabilir, ek vadeye bağlanabilir, vade farkı ile ötelenebilir. Ancak nakde sıkışan bir işletmenin tüm faaliyetleri anında durur. Hayati ödemelerini yapamaz ve ölür.

not/ Borç ödeme dünyasi bu dünya

Sokağın borcu; kirlenmesi, apartmanın borcu, aidatı, yemeğin borcu kilodur. Borç en çok, ödenip ödenmeyeceğini merak eder. Hırsı, faiz tutkusundan gelir. Yabancıya borç, alacaklının tanış olmamasıdır. Hazinenin borcu, neye kefil olduğuna dairdir. Hazine garantisiyle alınabilenin riskidir.

BORÇ LÛGATI

Borç: gece gama, gündüz zillete sebeptir, tembellik, yoksulluk köleliğin başlangıcıdır

Borç faizi: Ödünç alınan paranın kirasıdır. Hibeden farkı, onu ödemek zorunluluğunuzdur

Nakit açığı: Derin kuyu; borç ise kısa ip; nakit açığıdır

Kredi: borcun kurumsal halidir, banka ve benzeri kurumlardan edinilir