Şirketi çocuğum gibi büyütmüşüm, halka açmakta zorlandım

6.2 MİLYAR lira ile bu yılın ilk 7 ayının en büyük halka arzını gerçekleştiren ŞA-RA Enerji’nin Kurucusu Şadi Türk’ün yönetimi devrettiği çocuklarıyla birlikte düzenlediği toplantıdayız.

Masada ŞA-RA Şirketler Grubu Kurucusu, ŞA-RA Enerji Yönetim Kurulu Başkanvekili, Onursal Başkan Şadi Türk, ŞA-RA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mertay Türk, Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Miray Türk Kocabaş, Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Mor Kurumsak, Grup Finans Direktörü Ali Ar, halka arz konsorsiyum lideri Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Furkan Gün var.

Şadi Türk, 1985 yılına uzandı:

- ŞA-RA Şirketler Grubu’nun temellerini 1985 yılında Raşit Mor ile birlikte Ankara’da bir atölye ile attık. 1990’da atölye seviyesinden fabrikaya geçtik.

İlk yıllarındaki büyüme tempolarını ve iş modellerini şöyle anlattı:

- Çek, senet ve ipoteğe girmeden, bankalar ve tedarik zinciri dahil güvene dayalı bir ilişki yürüterek, kazandığımız paraları üretime yönlendirip hızla büyüdük.

1990’lı yıllarda müteahhitliğe de soyunduklarını belirtti:

- Grubumuz bünyesindeki müteahhitlik firması ile tek çatı altında projeler geliştirip uygulamaya başladık.

Ana faaliyet alanlarını şöyle anlattı:

- ŞA-RA Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş., enerji iletim ve dağıtım tesisleri, enerji nakil hatları, şalt ve trafo merkezleri ile telekomünikasyon sistemleri alanında projelendirme, imalat, taahhüt ve montaj hizmetleri sunuyor.

2000 yılında turizm ve diğer alanlara da girmeye başladıklarını kaydedip, ihracata ilk başladıkları günlere döndü:

- Türkiye’de ihracatın yeni yeni konuşulduğu dönemde OSTİM’deki atölyelerimizden Endonezya’ya, Tayland’a ihracat yapmaya başladık. O günlerden itibaren ihracatımız kesintisiz sürüyor. Şu anda 100’ü aşkın ülkeye ihracatımız var.

Bugün Adana ve Ankara’daki 9 ana fabrikalarında yıllık toplam 200 bin ton çelik imalat kapasitesine sahip olduklarını kaydetti:

- 250 bin ton kapasiteli 3 adet tam otomatik sıcak daldırma galvaniz tesisi ve 70 bin ton tonluk cıvata-somun üretim kapasitesiyle sektörümüzde liderler arasında yer alıyoruz.

ŞA-RA Enerji’nin İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde olduğunu vurguladı:

- Bugüne kadar yurt içinde 6 bin 881 kilometrelik enerji nakil hattı projesini başarıyla tamamladık. Kendi ürettiğimiz ürünlerde iç pazarda yüzde 50’ye yakın paya sahibiz.

Üretimlerinden bazı örnekler verdi:

- Enerji nakil hattı kafes ve monopol direklerinden güneş enerjisi sistemleri çelik yapılarına, kompozit çekirdekli silikon izolatörlerden yüksek gerilim hat hırdavatlarına kadar oldukça geniş ve entegre bir üretim yelpazemiz var.

Şadi Türk, grubun kurucusu olarak hisselerin halka arzına ikna sürecinin sorulması üzerine şunları anlattı:

- ŞA-RA Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını oğlum Mertay’a devretmiştim. Halka arz konusunu o gündeme getirdi. Şirketi çocuğum gibi büyütmüştüm. O nedenle benim için paha biçilmez bir şirket. Halka arz kararına kendi adıma onay vermekte çok zorlandım.

Yıllık ihracat büyüklüğünü sorduk, Şadi Türk, Grup Finans Direktörü Ali Ar’dan aldığı veriyle yanıtladı:

- Bu yıl 185-200 milyon dolarlık ihracat geliri beklentimiz var.

ŞA-RA Enerji’nin cirosunu da Ali Ar paylaştı:

- 2026 ciro hedefimiz 300 milyon dolar civarında. Bunun yüzde 65-70’i ihracattan sağlanacak. İhracatımızın da yüzde 70’i Avrupa ülkeleri ve ABD’ye gerçekleşiyor. İhracattaki gücümüz uzun soluklu anlaşmalardan kaynaklanıyor.

Şadi Türk’ün Raşit Mor’la birlikte Ankara’da 1985 yılında kurduğu ŞA-RA Enerji, 41 yıl sonra yüzde 20’sini halka arz ederek 6.2 milyar liralık kaynak toplayacak noktaya gelmiş bulunuyor…

ŞA-RA Enerji’nin 8 Temmuz’da başlayan talep toplama süreci yarın tamamlanıyor…

Halka arz geliri sürdürülebilir büyüme ve yatırıma gidecek

ŞA-RA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mertay Türk, halka arzdan elde edilecek geliri, şirketin sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda stratejik alanlara yönlendireceklerini bildirdi:

- Kaynağın yüzde 55’lik en büyük dilimi, artan satış hacminin desteklenmesi ve operasyonel gücün garanti altına alınması amacıyla işletme sermayesinin finansmanında kullanılacak. Yüzde 30’u da borçların ödenmesine yönlendirilecek.

Borçların ödenmesiyle bilançonun daha sağlam bir yapıya kavuşacağını belirtti:

- Geriye kalan yüzde 15’lik kaynak ise fabrikalarımızda makine ve teçhizatın yenilenmesi, kapasite artırıcı yeni teknolojilerin üretim hatlarına entegrasyonu gibi yatırımlara aktarılacak.

ŞA-RA Enerji Onursal Başkanı Şadi Türk araya girdi:

- Bütün veri merkezleri devreye girmiş ve enerji ihtiyacının maksimum kapasitede talep edildiği bir an düşünün. Enerji sistemlerinde de buna göre yatırım yapmak gerekiyor. Biz de aynı mantıkla fabrika kapasitelerini geliştirdik.

Şu anda fabrikalarının kapasitesinin tamamını kullanma şanslarının olmadığını vurguladı:

- Ama biz yüzde 100 kapasite ile çalışacak şekilde hazırlandık. Şu anda yüzde 50 kapasiteyle çalışıyoruz ama doluluğumuz giderek artıyor. Mevcut kapasitemiz 5-10 yılda bizi çok fazla yatırım yapmadan çok daha büyük rakamlara ulaşma şansı verecek.

Halka arz büyümeyi hızlandıracak

ŞA-RA Enerji’nin halka arz sürecinin konsorsiyum lideri Tera Yatırım’ın Genel Müdür Yardımcısı Furkan Gün, halka arzla elde edilecek kaynakla ilgili şu bilgiyi verdi:

- Halka arz geliri ikiye bölünüyor. Yarısı şirketin içine girecek. Yarısı da şirket ortaklarına gidecek. Şadi Bey (Türk) SPK ile görüşürken diğer grup şirketlerini de detaylı anlattı. Ortaklar o parayı orada kullanmayı planlıyor.

ŞA-RA Enerji’nin büyüme potansiyeline değindi:

- ŞA-RA Enerji, büyüme potansiyeli olan bir şirket. Bugüne kadar ciddi büyümüş, devam da edecek. Ancak, o büyümeyi finanse edecek işletme sermayesi gerekiyor.

Şadi Türk’ün vurguladığı bir ayrıntıya dikkat çekti:

- Şirket halka arz olmasa da yine büyüyecekti. Bu konuda bir sorunu yok. Banka kanalları sonuna kadar açık. Tedarikçi kanalları da sonuna kadar açık. Ancak, bu yolla yüzde 3’er, 5’er büyüyebilecekti. Halka arz, büyümeyi yüzde 10-20’lere çıkaracak.

Kanada’da ilk 10’da yer alan 5 projede nakil tedarikini biz sağladık

ŞA-RA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mertay Türk, dünya çapında öne çıkan projeler konsundaki soruya Kanada’dan örnek verdi:

- Kanada’da ilk 10’da yer alan enerji projelerinden 5’ine nakil tarafında tedariki biz sağladık.

Mısır’a uzandı:

- Geçen yıl Mısır’da “Giza Cable” adlı kablo üreticisi ile iş yaptık. Aynı zamanda müteahhit. Onların yaptığı Mısır-Suudi Arabistan enterkonnekte enerji nakil hattı projesinin ürünlerini biz sağladık.

Ar-Ge merkezinin 7 projesi ticarileşti

ŞA-RA Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Mor Kurumsak, şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge ve Tasarım Merkezi’nin önemli geliştirmelere imza attığını bildirdi:

- Ar-Ge’de biraz daha dijitalleşmeye odaklandık. Enerji iletim hattındaki direklerin prosesleri gibi birçok alanda projeler yaptık. 7 proje ticarileşti. Geri kalanları da onay aşamasında.

Karbon ayak izini azaltmada da önemli yol aldıklarını iddia etti:

- Şu anda karbon ayak izi değerlerimiz Avrupa’nın belirlemiş olduğu değerlerin altında. Bu da bizi Avrupalı müşterilerimiz nezdinde önemli bir iş ortağı noktasına taşıdı. Şu andaki verilerimize göre 2027’de Avrupa’da herhangi bir vergiye tabi olmayacağız.