Şirketin bilançosu zarar açıklarken 15 gün tavan serisi nasıl oluşuyor?

Borsanın %4,61 değer kaybettiği karamsar haft ada, %61’e varan getirilerle 18 hisse dikkat çekti. Listenin ilk iki sırasını alan hissenin haft a boyunca aralıksız tavan yapması bu agresif ivmenin, bilançodan mı yoksa yön arayan sıcak paradan mı beslendiği sorusunu akla getiriyor.

Piyasada genel eğilim, endeksin düştüğü dönemlerde yatırımcıların savunmaya geçmesi yönündedir. Oysa BIST 100’ün %4,61 gerilediği zorlu haftada kimi hisse taviz vermeden yükselişini sürdürdü. Özata Denizcilik ve Birleşim Grup Enerji beş işlem günü boy unca aralıksız tavanla %60 sınırını geçti. Özellikle teknoloji ve enerji hisselerinde esen rüzgara kapılmak son derece cazip görünebilir. Ancak fiyatın temel analizden koparak tamamen kendi spekülatif yörüngesini çizdiği bir ortamda yatırımcı nerede ineceğini bilmeli. Temele dayanmayan çıkışlarda hisseyi ayakta tutan asıl gücün agresif fiyatlama beklentisi olduğu unutulmamalı.

Hafta boyunca tavan yapanlar

Özata Denizcilik, geride kalan üç haftada gerçekleşen 14 işlem gününde de kapanışlarını her defasında tavandan yaptı. Üç haftalık sürede fiyatı 255 TL’den 966 TL’ye çıkarken %279 yükseldi. Hissenin motivasyonlu performans sergilemesinde kurumsal yatırımcının pozisyon almasının etkisi gözleniyor. TLY fonu alımlarla payını %7,79’a çıkardı.

Birleşim Grup Enerji, 15 Nisan’da başladığı hareketinde 14 tavan yapan bir diğer hisse oldu. Geçen sürede birkaç kez yoğun kâr satışıyla karşılaşsa da hızlı toparlandı ve yukarı eğilimini sürdürdü. Yakın tarihli önemli bir açıklaması olmayan şirket, 2025’te zarar yazdı. İlk çeyrekte de gelirini %52 düşürürken dönem sonunda yine zarar açıkladı.

Listeye sondan giren

Tabloya son sıradan giren Orge Enerji, haftalık %15,03 getiri sağlasa da iki aya yakın süredir yükselişiyle dikkat çekiyor. 2025’in ikinci yarısında yatay seyir izleyen hisse, martın son haftasından bu yana güçlü performans sergiliyor. 2025’te gelir ve kârını düşüren şirket, ilk çeyrekte dönem sonu kârını %138 artışla 269,2 milyon TL’ye çıkardı.

ZEYNEP'E SOR

TEK HİSSE Mİ, DAĞILIM MI?

Tek hisse; yüksek potansiyel, derin analiz, hızlı reaksiyon, maliyet yönetimi. Çökme riski, yoğun stres, manipülasyon tehlikesi, vade belirsizliği.

Dağılım; risk yönetimi, denge, rahatlık, trend yakalama, sürdürülebilir büyüme. Fırsat kaybı, takip zorluğu, işlem maliyeti, odak kaybı, yavaşlık.

Devreye giren yeni makarna fabrikası ciroyu destekleyecek. Ancak eriyen kârı büyümeli

Akhan Un’dan gelen yeni işler yıl sonu gelirini ne denli büyüteceğini öğrenebilir miyim? ● Yaşar Tatlı

Yaşar, şubatta borsada işlem görmeye başlayan Akhan Un’un marttan bu yana açıkladığı yeni işlerin toplamı 202,6 milyon TL seviyesinde. 2025’teki 8 milyar TL gelirin yanında paylaşımlar %2,52’ye denk gelse de gelir tablosundaki üç aylık cirosu %20 artışla 2,57 milyar TL’ye çıktı. Şirketin martta deneme üretimine başladığı 33 milyon euroluk makarna fabrikası geliri destekleyecek. Firma yönetiminin bu fabrika için koyduğu 60 milyon dolarlık 2026 ihracat hedefi dikkate alındığında, yıl sonunda cironun artması mümkün görünüyor. Ancak kârda düşüş söz konusu.

Yabancı fonun satışı yeni bir düşüş trendi başlatmaktan ziyade mevcut durumun bir sonucu

Tav Havalimanları’nda yabancının satışı hisseyi yeni bir düşüş trendine sokar mı? ● Metin Alkın

Metin, Rowe Price gibi büyük bir yabancı fonun TAV hissesinde 600 bin adetlik satış yaparak payını %4,91’e çekmesi bir sinyal olarak değerlendirilebilir. Ancak söz konusu işlemin hisseyi yeni bir düşüş trendine sokacağını düşünmek abartılı bir yaklaşım olur. Ekim 2025- Şubat 2026 arası güçlü çıkış yapan hissede kâr satışlarının olmasını olağan görmeli. Hissedeki asıl baskı gelirdeki artışa rağmen dönem sonunda 3 milyar TL’ye varan yüksek zarar. Ancak yaz aylarında havalimanları trafiğinden gelecek döviz gelirleri kârı destekleyecek gelişme olacaktır.

YATIRIM FONLARI

GZZ fonu finans hisselerine yatırım yaparak son bir yılda %27 getiri sağladı

Garanti Portföy’ün idaresindeki Finans Sektörü Değişken Fon (GZZ), son altı ayda dalgalı bir seyirle hareket etti. Fiyatı şubatta 6,83 TL’yi görürken sonrasında geriledi. Halihazırda birim fiyatı şubattaki seviyenin altında duruyor. Fon büyüklüğü mayıs ayı itibarıyla 64,18 milyon TL düzeyinde bulunurken önceki iki aya göre artış yaşandı. Ancak aralıktaki 74 milyon TL’nin gerisinde duruyor. Aralıktan bu yana fondan nakit çıkışı gözleniyor; nisandan bu yana ise para girişi söz konusu. Mayısta gelen nakit 3,4 milyon TL. Yatırımcı sayısı kademeli olarak geriliyor. Şimdilerde sayı 1.283 seviyesinde. Finans sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapan fon, 6 risk değerine sahip. Bankacılık ve aracı kurumların büyümesine odaklanan yatırımcılara hitap ediyor. Son bir yılda %26,90 getiride kaldı.

TAHVİL

TV8 Yayıncılık, piyasadan %55,09 bileşik faizle 400 milyon lira borçlandı

TV8 Yayıncılık, 15.05.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 400.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %48, bileşik faizi %55,09 olarak belirlendi. 147 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 09.10.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %19,33 düzeyinde. 15 Mayıs itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Buna göre TV8 Yayıncılık’ın verdiği %48 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 8,01 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından uygun bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFTVSKE2615 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

TSKB şubattaki fiyatının gerisinde duruyor. Fonlar daha ziyade bekle gör modunda

TSKB’de fonlar sınırlı işlemlerle daha ziyade bekleme modunda hareket ediyor. Portföylerindeki hisse %0,72 ile toplamda 502,1 bin lot artarak 70,47 milyona çıktı. Hisseyi tutan fon sayısı 54 ile değişmedi. GPG 1,3 milyon lot ile en fazla alımı yaparken, IHK 1,5 milyon lot ile en çok satışı gerçekleştiren fon oldu. TSKB hakkında bugüne kadar 20 aracı kurum öneride bulunurken 4 kurum model portföyüne dahil etti. En yüksek hedef önerisini GCM Yatırım 41,48 TL ile verdi. En düşük beklenti 16 TL ile Garanti Yatırım’a ait.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SMART GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ

Yurt içi firmadan döviz bazlı sipariş aldı. Yeni siparişler gelirin %43’ü düzeyinde

Smart Güneş, yurt içinde faaliyet gösteren kurumsal bir müşterisiyle 10,2 milyon dolar tutarında yerli güneş paneli satış sözleşmesi imzaladı. Tutar 11,6 milyar TL olan yıllık gelirinin yaklaşık %4’ü seviyesinde. Yılın beş ayında alınan siparişlerin toplamı ise yıllık gelirin %43’ünü aşmakta. Şirket ağırlıklı olarak döviz bazlı siparişler alırken, paranın zaman karşısındaki erime riskini de önlüyor. Paneller Aliağa tesislerinde yerli hücre kullanılarak üretilecek. Alınan siparişler fabrikanın kapasite kullanım oranını yükseltirken faaliyet karlılığını destekliyor.

HEKTAŞ

Ana ortak finansal desteğini sakınmıyor. Pay satıp sermaye avansı olarak verecek

Hektaş, hakim ortağı Oyak’ın sahip olduğu ve borsada işlem görmeyen paylardan şirket sermayesinin %10’una karşılık gelen kısmını üçüncü bir tarafa toplu olarak satıyor. Satıştan elde edilecek gelir, Hektaş’ın borç yükünü azaltmak amacıyla sermaye avansı olarak aktarılacak ve ileride yapılacak tahsisli sermaye artırımından mahsup edilecek. Ana ortak, söz konusu girişimle Hektaş’ın finansal yapısını güçlendirmek için doğrudan bir nakit mekanizmasını devreye aldığı anlaşılıyor. Firma, yılın ilk çeyreğinde satışlarını %19 geriletirken dönem sonunda 252 milyon TL zarar yazdı.

MLP SAĞLIK

Ataşehir’deki arsasını sattı. Üzerine yapılacak hastaneyi kiralayarak işletecek

MLP Sağlık, Ataşehir’de sahip olduğu 13 bin metrekarelik arsayı 25 milyon dolara sattı. Bilahare arsa üzerine sıfırdan inşa edilecek hastane binasını kiralanıp işleteceğini belirtti. Satış işlemi sonucunda ise şirket 166,1 milyon TL muhasebesel zarar yazdı. Anlaşmaya ilişkin tapu devri ve ödeme işlemleri tamamlanırken, hastane binası yapımına ilişkin işlemlere başlandı. Açıklamada hastane binasının 50 bin metrekare olacağı ifade edildi. Hastane işletmeciliğinde bina mülkiyetini elde tutmak, yüksek tutarlı sermayenin bağlanmasına yol açtığı için tercih edilmeyebiliyor.