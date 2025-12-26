Şirketler 2026 yılında nasıl borçlanmalı

İhracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan şirketler için en iyi kaynak TCMB kaynaklı TL ve döviz reeskont kredisi.

2025 yılının son günlerindeyiz. Yıl sonu itibariyle şirketler 2025 yılında 4 trilyon 658 milyar TL faiz ödeyecekler (Kur farkı dahil değil): 2024 yılında TCMB’ye açıklanan Türkiye Konsolide Gelir Tablosu’ndan aldığımız verilerde faiz gideri 3 trilyon 143 milyar TL olup 2025 yılında faiz giderleri yüzde 48 artacaktır. 2025 yılında TL kredi faiz (Efektif) ortalaması yüzde 49,2, TL reeskont kredilerinin ortalama faizi yüzde 27, USD kredi faizi ortalaması yüzde 8, EUR kredi faizlerinin ortalaması yüzde 6,6 olarak gerçekleşti. USD/TL yılbaşına göre değer kaybı yüzde 21,1, EUR/TL yılbaşına göre değer kaybı yüzde 37 ve yüzde 50-50 sepet USD ve EUR karşısında TL yüzde 29,4 değer kaybetti. Bu verilere göre para cinsinde borçlanma maliyeti;

- TL Ticari Kredi Faiz maliyeti yüzde 49,2 ve TL Reeskont Kredisi Maliyeti yüzde 27+1 (TM Komisyonu)

- TL Tahvil ve Bono Maliyeti yüzde 43,5 (TLREF) + yüzde 1,5 (Marj)+ yüzde 0,5 (Aracı kurum) Toplam yüzde 45,5

- USD Ticari Kredi Faiz ve Kur Farkı Maliyeti, yüzde 21 KF+ yüzde 8 USD Faizi ve Toplam yüzde 29

- EUR Ticari Kredi Faiz ve Kur Farkı Maliyeti, yüzde 37 KF+ yüzde 6,6 Faiz ve Toplam yüzde 43,6.

Bu verilere göre 2025 yılında maliyeti en iyi olan krediler sırasıyla, TL reeskont kredisi, USD ticari kredi, EUR ticari kredi, TL tahvil ve TL ticari kredi şeklinde sıralayabiliriz. 2024 yılında da sıralama şu şekilde olmuştu: EUR ticari kredi, USD ticari kredi, TL reeskont kredisi, TL tahvil ve TL ticari kredi şeklinde olmuştu. Bu maliyetler sırasıyla yüzde 20,3, yüzde 29, yüzde 31, yüzde 48 ve yüzde 49,2 olarak gerçekleşmişti. Her iki yıla da baktığımızda TL reeskont, EUR ve USD krediler öne çıkıyor.

2026 yılında nasıl borçlanmalıyız. Bizim 2026 yıl sonu öngörülerimiz enflasyon yüzde 22, USD yıl sonu 53.72 TL, EUR 61,78 TL, EUR/USD 1,15 ve yıl sonu politika faizi yüzde 26. 2026 yılında Fed bir faiz indimi yapacak yüzde 3,5 ve EUR için politika faizi sabit kalacak yüzde 2. 2026 yılında TL’nin dolara karşı yüzde 24 ve Euro’ya karşı yüzde 21 değer kaybedeceğini düşünüyoruz. Şirketlerin 183 milyar dolara ulaşan açık pozisyonu, sanayinin rekabet gücünün azalması, turizmde büyümenin yavaşlaması gibi faktörler 2026 yılında öne çıkacak. 2026 yılında politika faiz ortalaması yüzde 30,6 olacaktır. TL kredi maliyetinin yüzde 38 olacağını tahmin ediyoruz. Bu verilere göre 2026 yılında kredi maliyetleri;

TL Reeskont kredisi ortalama maliyeti yüzde 20,5 (TM komisyonu dahil). TCMB döviz reeskont kredisi de kullanılmaya başladı. Faiz oranı SOFR/EURİBOR +0.5 spread. Döviz kredilerinde en düşük oran. SOFR yüzde 3,8, EURİBOR yüzde 2 civarında. EUR Ticari Kredi Maliyeti yüzde 21 KF ve yüzde 6,5 Kredi faizi toplam yüzde 27,5 USD Ticari Kredi Maliyeti yüzde 24 KF ve yüzde 7,5 kredi faizi toplam yüzde 31,5 Tahvil Faizi aracılık komisyonu dahil yüzde 34 TL Ticari kredi faizi yüzde 38.

Sonuç olarak ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan şirketler için en iyi kaynak TCMB kaynaklı TL ve döviz reeskont kredisi. İkinci sırada satışa göre EUR ve USD, üçüncü sırada bu kredilere erişim sağlanamadığı takdirde TL tahvil ve ticari TL krediler. 2026 yılında kredilerde reel faiz öne çıkacak. Bu nedenle kaynakları doğru ve efektif kullanmalıyız.