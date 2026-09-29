Şirketler neden yıkılır? Bağlılıkla bağımlılık arasındaki ince çizgi

Mehmet Altınkaynak/ Maden Mühendisi | Şantiye Teknik Yöneticisi & Daimi Nezaretçi

Şirketlerin en tehlikeli kırılganlıkları çoğu zaman kriz anında ortaya çıkmaz. Tam tersine, işler iyi giderken oluşur. Üretim hedefi tutar, sevkiyat çıkar, müşteri arar, para döner. Yönetim de doğal olarak sistemin sağlam olduğuna inanır. Oysa bazen sağlam olan sistem değildir; sistemin açığını her gün sessizce kapatan insanlardır.

Sahada bunu görmek zor değildir. Bir operatör makinenin sesinden yaklaşan arızayı sezer. Bir formen vardiyalar arasındaki bilgi boşluğunu tecrübesiyle kapatır. Bir bakımcı, prosedürde yazmayan küçük bir dokunuşla hattı yeniden ayağa kaldırır. Bir yönetici iki telefon görüşmesiyle sevkiyattaki düğümü çözer. Günün sonunda rakamlar yerine gelir ve herkes rahatlar.

Tam burada ince bir hata başlar: Kurum, insanların sistemi kurtarma becerisini sistemin kendi gücü sanabilir.

Bağlılık ile bağımlılık arasındaki asıl çizgi de burada belirir. Bir şirket çalışanına, müşterisine, teknolojiye, tedarikçisine ve yöneticisine elbette bağlıdır. Şirket dediğimiz yapı biraz da bu bağların toplamıdır. Sorun, bağın alternatifsiz hale gelmesidir. Çünkü alternatifsizlik başladığı anda değerli bir unsur, fark edilmeden kırılganlık kaynağına dönüşebilir.

“Ahmet Usta olmadan bu hat dönmez” cümlesi saha dilinde çoğu zaman övgüdür. Ahmet Usta gerçekten çok değerlidir. Ama cümlenin ikinci tarafını da duymak gerekir: Neden dönmüyor? Bilgi neden yalnızca onun kafasında? Ayar neden başka biri tarafından yapılamıyor? Bir çalışanın tecrübesi kurumu büyütüyorsa bu bağlılıktır; o tecrübe olmadan kurum hareket edemiyorsa artık bağımlılıktan söz ederiz.

Buradaki mesele insanı “yedeklenebilir parça” gibi görmek değildir. Tam tersine, iyi insanı korurken bilgisini kurumun ortak kapasitesine dönüştürebilmektir. Çünkü bazı şirketlerde yüksek performans diye gördüğümüz şeyin bir bölümü süreç kalitesinden değil, insanların sürekli telafi etmesinden doğar.

Verimlilik tartışmalarında en az konuşulan noktalardan biri bu. Ay sonunda hedef tutuldu diye sistem verimli kabul edilir. Oysa hedefe nasıl ulaşıldığına pek bakılmaz. Kaç kişi plansızlığı kişisel çabasıyla kapattı? Kaç arıza kayıt altına alınmadan ustalıkla geçiştirildi? Kaç gecikme fazla mesaiyle görünmez hale geldi? Rakam aynı olabilir, ama o rakamı üreten yapı aynı değildir.

Şirketin kendi kapasitesiyle ürettiği sonuç ile çalışanların sistemi sürekli telafi ederek ürettiği sonuç ayrılmadığında kırılganlık verimlilik gibi görünmeye başlar. Yönetimin sorması gereken zor sorulardan biri şudur: “Biz gerçekten iyi bir sistem mi kurduk, yoksa iyi insanlarımız kötü kurulmuş yerleri her gün düzelttiği için mi iyi görünüyoruz?”

İş güvenliğinde bu ayrım daha da kritik... Bir maden sahasında çalışanlar yalnızca saha yöneticisi yanlarındayken kurala uyuyor, İSG uzmanı geldiğinde ekipmanını düzeltiyor, denetim bittiğinde eski davranışına dönüyorsa kâğıt üzerinde güvenlik olabilir; kültür henüz oluşmamıştır.

Buna “gözetim bağımlılığı” diyebiliriz. Güvenli davranışın sürdürülebilmesi için sürekli bir yöneticinin fiziksel varlığı gerekiyorsa sistem güvenliği içselleştirememiş demektir. Güvenlik kültürünün gerçek sınavı, yöneticinin sahada olduğu saatler değil, olmadığı saatlerdir. Kimse bakmıyorken operatör riski gördüğünde işi durduruyor mu? Üretim baskısı varken çalışan “burada bir terslik var” diyebiliyor mu? Vardiya sorumlusu yukarıdan talimat beklemeden güvenli tarafta kalacak kararı verebiliyor mu?

Teknolojide aynı problem daha yeni bir kılıkla karşımıza çıkıyor. Dijitalleşme, sensörler, yapay zekâ, otomasyon ve karar destek sistemleri şirketleri hızlandırıyor. Bunların karşısında durmak zaten mümkün değil. Ama teknolojiyle insan muhakemesi arasındaki sınırı da kaybetmemek gerekiyor.

Ekran kapandığında saha karar veremiyorsa, yazılım veri üretmediğinde kimse öncelik sıralayamıyorsa, sistemin önerisi gelmeden tecrübeli insanlar bile harekete geçemiyorsa dijitalleşme yeni bir yetenek kazandırırken başka bir yeteneği köreltmiş olabilir. Teknolojinin iyi tarafı bize daha hızlı ve daha doğru karar verdirmesidir. Tehlikeli tarafı ise fark etmeden karar verme kasımızın yerine geçmesidir.

Kısacası teknoloji sizi hızlandırıyorsa ona bağlısınızdır. Teknoloji olmadan düşünemiyorsanız ona bağımlısınızdır.

Ekonomik tarafta da mekanizma farklı değil. Cirosunun büyük bölümünü tek müşteriden sağlayan şirket, tek tedarikçiyle kusursuz çalışan üretim hattı veya tek pazarda güçlü olan ihracatçı yıllarca başarılı görünebilir. Bunların hiçbiri tek başına hata değildir. Hata, o bağın ne zaman alternatifsiz hale geldiğini fark edememektir.

Çünkü bağımlılık çoğu zaman alarm vererek büyümez. Sessizce normalleşir. Önce “en iyi müşterimiz” denir, sonra “ana müşterimiz”, bir süre sonra da onsuz bütçe yapılamaz hale gelir. Önce “bu işi en iyi o biliyor” denir, sonra “ona soralım”, en sonunda “o yoksa bekleyelim” noktasına gelinir. Teknolojide, tedarikte ve karar mekanizmasında da süreç benzerdir.

Bence yöneticiler zaman zaman klasik performans raporlarının dışında çok basit bir stres sorusu sormalı: “Bunu yarın sistemden çeksek ne olur?”

Bir kişiyi, bir müşteriyi, bir yazılımı, bir tedarikçiyi ya da tek bir karar noktasını düşünün. Ortadan kalktığında şirket yalnızca biraz yavaşlıyor mu, yoksa düşünme, karar verme ve üretme kabiliyetinin önemli bir kısmını da kaybediyor mu? Asıl kırılganlık burada görünür.

Şirketlerin problemi güçlü bağlara sahip olmak değildir. Problem, güçlü bağların zamanla görünmez bağımlılıklara dönüşmesi ve şirketin bunu başarı sayesinde fark edememesidir. Çünkü başarı da bazen yanıltır. Ekranlar yeşildir, kamyonlar çıkıyordur, müşteri sipariş veriyordur, hedef tutuluyordur. Tam da bu yüzden kimse “Burada neyi fazla taşıyoruz?” diye sormaz.

Gerçek kurumsal dayanıklılık hiçbir şeye ihtiyaç duymamak değildir. İyi çalışanlara, teknolojiye, müşterilere, yöneticilere ve tecrübeye ihtiyaç vardır. Mesele bunların değerini sistemin içine yayabilmektir: bilgiyi kişiden kuruma taşımak, güvenliği gözetimden davranışa geçirmek, teknolojiyi muhakemenin yerine değil yanına koymak, müşteri ve tedarik ilişkilerini alternatifsiz bırakmamak.

Şirketler çoğu zaman yıkıldıkları gün kaybetmezler. Yıkıldıkları gün yalnızca herkes sonucu görür. Asıl kayıp daha önce başlar: kurum, kendisini ayakta tutan şeyin güçlü bir sistem mi yoksa birkaç vazgeçilmez insan, ilişki ve araç mı olduğunu ayırt edemediğinde.

Bağlılık güç verir. Bağımlılık ise o gücü tek bir noktaya toplar. Ve bir yapı, bütün ağırlığını tek bir noktaya verdiği anda henüz ayaktadır; ama artık eskisi kadar sağlam değildir.