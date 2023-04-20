Sistemi ne zaman değiştirmeli?

Bakım ve onarım maliyeti artınca, önceki yatırımı koruma vurgusu anlamsızlaşıyor.

Eski ve artık işe yaramayan teknoloji altyapısı ile uğraşmak çok sıkıntılı bir iştir. Bu sorun birkaç defa karşıma çıktı ve her seferinde farklı boyutları ile benim için öğretici oldu.

İlk ve mutlu hikaye, İTÜ’de okurken Ankara Gölbaşı’na gidip Türkiye’nin yurtdışı çıkışını sağlayan tam dijital telekomünikasyon altyapısını ziyaret etmemdi. Özal dönemiydi ve Avrupa’da başka hiçbir ülkede olmayan tam dijital teknolojiye tanık oluyorduk. Bunun nedeni bizim çok gelişmiş olmamız ya da Avrupa’nın çok geride olması değildi ama gençliğin etkisiyle biz “ilki bizde” konusuna odaklanmıştık. Yanılmıyorsam zaman bölmeli çoğullama kullanıyordu ve çok sayıda telefon hattını bir kanaldan yurtdışına bağlayarak yüksek kapasite sağlıyordu.

O kadar genç olmasam, Avrupa’da neden başka bir ülkede bu teknolojinin olmadığını düşünürdüm. Bunu yıllar sonra düşünmek zorunda kaldım ve o zamana da ışık tuttu. Avrupa’nın elinde belirli bir kullanım süresine göre fizibilitesi ve yatırımı yapılmış eski teknoloji vardı. Bu çalışırken yenisine geçmek ve bu arada operasyonun sürmesini sağlamak kolay değildi. Bizde ise servis de kullanıcı da olmadığı için herşeyi rahatça sıfırdan kurmuştuk. Bunun hızıyla dönüşüm konusunda önemli bir dersi atlamıştık.

Bundan sonraki ders, kurumların bilişim teknolojisi altyapısında karşıma çıktı. Büyük teknoloji şirketleri sistemlerini yine büyük şirketlere satmaya çalışırken vurgulu bir şekilde “var olan yatırımınızı koruyarak bu yeni teknolojiye geçebilirsiniz” ifadesini kullanıyordu. Bu ifade, öve öve yönetim kurulundan yatırımı için kaynak isteyip bu kaynakla yaptığınız yatırımı çöpe atacağınızı CEO’ya anlatmak zorunda kalmayacaksın, anlamına geliyordu.

Eski yatırımın yükü, yenisini güzel gösterir

Sonra gün geldi, devran döndü ve biz artık bu eski yatırımdan bahsetmeyi bıraktık. Bunun nedeni, zaman içinde yapılan yeni eklemelerle iyice karmaşık hale gelen sistemin bakım, onarım ve lisans karmaşasının artık içinden çıkılamaz hale gelmesiydi. Üstelik zaman içinde her şey değiştiği için, ne amaçla alındığını kimsenin hatırlamadığı bir sistemi bambaşka amaçlar için kullanmaya çalışırken o ilk aşkı hatırlayan kimse de kalmamıştır ortalıkta.

Ama asıl acı veren bu değildir. Zaman içinde sisteme yapılan eklemelerle oluşturulan ucube, ilk sistemden bile daha kötü performans gösterebilir. Bir dönem çalıştığım yayın grubunda sayfa tasarım bölümü, hız düşüklüğü nedeniyle sayfa basamadıklarını söyleyip şikayet edince o ekibin ethernet bağlantıları bir üst seviyeye çıkarılmıştı. Ancak ana veri şebekesindeki switch’ler değiştirilmediği için, bu ekip ağda işlem yaparken bizim sistemler kesiliyor ve biz yazı işleri olarak çay içmeye gitmek zorunda kalıyorduk. Bu arkadaşlara öyle bir hız verilince, tabii ki hiyerarşi olarak da izden yukarıda olmaları sağlanmıştı.

Telekomun derdi, bilgi işleme ders oldu

Bu sorunu daha büyük boyutta yaşayan Türkiye’deki mobil operatörler oldu. 4.5G ihalesi gecikince, 2G ve 3G şebekelerini birlikte çalıştırmanın acısı büyüdü. Artık kullanımı iyice azalan 2G şebekenin bakım maliyeti çok yüksekti ve operatörler veri bazlı 4,5G’ye geçerek sıkıntıyı bir kerede çözmek istiyordu. 3G’den 2G’ye geçip sonra tekrar 3G şebekesine dönen bir sinyal, müşteriyi kaçırmanın kolay yolu olabilecek bir memnuniyetsizlik yaratıyordu ve 2G’den bile daha kötüydü.

HPE Türkiye, Doğu-Güney Avrupa, Kafk aslar ve Orta Asya Genel Müdürü Güngör Kaymak, Greenlake ile donanımı servis olarak sunmalarının faydaları arasında, zaman içinde eklemelerle farklı özelliklere sahip çok sayıda cihazın bir araya gelmesinin yarattığı performans kaybını da engellediklerini söyleyince aklıma bunlar geldi. Kaymak, HPE içinde giderek genişleyen bir bölümünden sorumlu olduğu dünyanın sürdürülebilirlik sorunları ve iyi teknoloji yaklaşımlarına odaklanıyor ancak telekomdan aldığımız ders, bu bölümün şirketler açısından en azından aynı derecede önemli olduğunu düşündürüyor. Böyle bir olanak oluştuğunda, sistemi değiştirmenin zamanı gelmiş demektir.