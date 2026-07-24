Siyasal tiyatrodan jeopolitik zorunluluğa: Türkiye-AB stratejik çıpasını yeniden değerlendirmek

Ömer KAYIR / Başbakanlık Eski Müsteşar Yardımcısı

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile olan yarım asırlık serüvenini, özellikle 2003 sonrasındaki dönemi mercek altına aldığımızda, karşımıza iki katmanlı bir siyasal tiyatro çıkar: Bir yanda hiçbir zaman Türkiye’yi birliğe üye yapmak istemeyen Avrupalı klikler, diğer yanda ise üyelik için gereken yapısal ve demokratik dönüşümü gerçekleştirmeyi iç politikadaki güç konsolidasyonuna bir tehdit olarak gören Ankara’daki karar alıcılar.

Bu "tiyatro" benzetmesi uzun süre her iki tarafın da iç kamuoyunu konsolide etmesine hizmet etmiş olsa da, günümüz küresel güvenlik mimarisindeki radikal kırılmalar bu statükoyu artık sadece sürdürülemez değil, aynı zamanda tehlikeli kılmaktadır. Karşılıklı popülist retoriklerin ötesine geçebilmek için, iç politika hamlelerinin arkasındaki yapısal, tarihsel ve en önemlisi jeopolitik dinamikleri Brüksel ve Ankara ekseninde nesnel bir biçimde analiz etmek gerekmektedir.

1. İki Taraflı Tıkanıklığın Anatomisi

Türkiye ve Avrupa kamuoyunun ve politika yapıcılarının ilişkilerdeki felci doğru teşhis edebilmesi için, madalyonun her iki yüzündeki motivasyonları da gerçekçi bir zeminde okuması şarttır. 2003-2006 arasındaki yoğun reform momentumunun kaybı, tek taraflı bir başarısızlık değil; iki tarafın değişen stratejik önceliklerinin bir kesişimidir.

Batı Sahnesi: AB’nin Yapısal Bariyerleri

2004 yılındaki büyük Doğu genişlemesinden ve Kıbrıs'ın tek taraflı olarak birliğe dahil edilmesinden sonra, AB’nin Ankara’ya yönelik kurumsal yaklaşımı yapısal bir dışlama stratejisine dönüştü. Brüksel’deki belirli elitler için süreç hiçbir zaman tam üyelik hedefli olmadı:

"Hazmetme Kapasitesi" ve Kültürel Bariyerler: Fransa’da Sarkozy dönemi ve Almanya’da Merkel'in "imtiyazlı ortaklık" (privilegierte Partnerschaft) formülü ile somutlaşan kültürel ve coğrafi kaygılar, Türkiye'nin dinamik nüfusunu ve demografik ağırlığını AB’nin iç uyumu için bir risk olarak kodladı.

Kıbrıs Veto Tuzağı: Kıbrıs Sorunu çözülmeden Güney Kıbrıs’ın birliğe tam üye yapılması, AB entegrasyon sürecinin kalbine çözülmesi teknik olarak imkansız bir veto mekanizması enjekte etti. Bu durum, "Biz aslında genişlemeyi destekliyoruz ama kurallarımız ve üyelerimizin vetoları elimizi bağlıyor" konforuna sığınan üye ülkeler için kullanışlı bir diplomatik kalkan işlevi gördü.

Stratejik Tampon Bölge Arzusu: AB için stratejik tercih, Türkiye’yi karar mekanizmalarına ortak etmek yerine; göç dalgalarını göğüsleyen, Orta Doğu’daki istikrarsızlıkları sınırda tutan ve birliği doğrudan kriz alanlarından koruyan yapısal bir "tampon bölge" olarak konumlandırmak oldu.

Doğu Sahnesi: Türkiye’nin Stratejik Eksen Değişimi

Eş zamanlı olarak, Türkiye’deki karar alıcılar da Kopenhag Kriterleri’nin tam olarak uygulanmasının getireceği kurumsal denetim sisteminin (yargı bağımsızlığı, mutlak şeffaflık, hesap verebilirlik ve kuvvetler ayrılığı) iç politikadaki hareket alanlarını radikal biçimde kısıtlayacağını erken fark ettiler:

Egemenlik ve Denetim Krizi: AB standartlarında bir hukuk devleti inşa etmek, güçler ayrılığını mutlak kılmak anlamına geliyordu. Gücü merkezileştirme eğilimindeki yönetim elitleri için bu kurumsal dönüşüm, egemenlik alanının paylaşılması olarak algılandı ve isteksizliği beraberinde getirdi.

Avrupalı Popülizmin İç Politikadaki İşlevselliği: Avrupa başkentlerinden yükselen her dışlayıcı ve popülist söylem, Ankara’ya iç siyasette "Batı bizi zaten istemiyor, o halde kendi yolumuza bakarız" argümanını beslemek için muazzam bir siyasi yakıt sağladı.

"Adaylık Statüsü" Dengesi: İki taraf da masayı tamamen devirmedi. Çünkü Türkiye için formel olarak "aday ülke" statüsünü korumak; uluslararası meşruiyet, yabancı sermaye çekme potansiyeli ve Batı ile pazarlık masasında elini güçlü tutma stratejisi açısından işlevsel bir araç olarak kaldı.

Karşılıklı İllüzyon: Gelinen noktada, iki tarafın da tam üyeliğin gerçekleşmeyeceğini bildiği ancak masayı ilk deviren ve jeopolitik faturayı ödeyen taraf olmaktan kaçındığı sürdürülebilir bir statüko üretildi. AB, göçmen kontrolü ve bölgesel güvenlik kartını kaybetmekten; Türkiye ise Batı çıpasından tamamen kopmanın ekonomik maliyetlerinden çekindi.

2. Entelektüel Miras: Demokratik Bir Kaldıraç Olarak Avrupa Vizyonu

A Türkiye’nin Avrupa yöneliminin salt dönemsel bir ticaret ya da pragmatik bir güvenlik pazarlığı olmadığını anlamak hayati önemdedir. Bu vizyon, Türk aydınları ve sivil demokratik aklı için köklü bir entelektüel mirastır ve paradoksal bir biçimde ülkenin en karanlık vesayet dönemlerinde sığınılacak bir güvence olarak savunulmuştur.

15 Eylül 1961: İdam Gölgesindeki Hücumbot Brifingi

Bu tarihi çizginin en dramatik anı, 1960 askeri darbesinin ardından Yassıada yargılamaları biten ve idam sehpalarının kurulduğu İmralı Adası’na doğru yol alan askeri bir hücumbotta yaşandı. Elleri kelepçeli, ölüme yürüyen idam mahkumu devlet adamlarının arasında bulunan devrik Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, yanındaki Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’ya döndü ve şu ricada bulundu:

"Fatin Bey, bize şu Ortak Pazar’ı anlat..."

1959 yılında, "Yunanistan boş bir havuza atlıyorsa, arkasından biz de atlarız. Onları orada yalnız bırakamayız" diyerek Türkiye’nin tarihi Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) başvurusunu yapan vizyoner diplomat; birkaç saat sonra idam edileceğini bilen bir insanın metanetiyle, kelepçelerinin şıkırtısı ve motor gürültüleri arasında hafızasındaki rakamlarla Türkiye’nin geleceğini anlatmaya başladı. Onun için Avrupa vizyonu, Türkiye’yi iç krizlerden, askeri darbelerden koruyacak ve insan onuruna yaraşır bir hukuk düzenini kurumsallaştıracak yegane sivil çıpaydı.

Ocak 1999: Sivil Toplum ve Demokratik Kurtuluş Projesi

90’lı yılların sonunda Türkiye; askeri vesayetin gölgesinde, faili meçhullerin ve ekonomik krizlerin boğduğu bir atmosferde nefessiz kalmışken, sivil siyaset Mesut Yılmaz ve çalışma arkadaşlarının öncülüğünde Avrupa Birliği dosyasını yeniden açtı.

Bu hamle, AB’yi sadece ekonomik bir pazar olarak değil; askerin kışlasına döneceği, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınacağı bir "toplumsal kurtuluş projesi" olarak millete sundu. 1961'deki o kelepçeli hücumbottan devralınan meşale, 1999'un puslu günlerinde yeniden ateşlendi ve aynı yılın sonunda gelen Helsinki Zirvesi ile Türkiye’nin önünde yepyeni, demokratik bir dönem açıldı.

3. Ötekileştirme Tuzağı: Otonom Bir Bölgesel Merkezin Doğuşu

Avrupa Birliği, 2000'lerin ortalarında üyelik sürecini askıya alarak aslında çok büyük bir medeniyet ve jeopolitik uzlaşı fırsatını tepti: Batı’nın Aydınlanma değerleri ile Müslüman çoğunluklu büyük ve dinamik bir ülkeyi evrensel hukuk potasında birleştirme fırsatı iç politika popülizmine kurban edildi.

Sosyolojide ve uluslararası ilişkilerde bir aktörü sürekli dışlar ve ona "Buraya ait değilsin" derseniz, o aktörün kendi merkezini inşa etmekten başka çaresi kalmaz. AB’nin bu dışlayıcı tutumu, Türkiye’yi şu radikal dönüşüme zorladı:

Batı Çıpasından Kopuş: Brüksel’in tek taraflı dayatmalarına karşı Türkiye, kendi egemenlik alanını ve stratejik otonomisini koruma refleksini en üst düzeye çıkardı.

Trans-Bölgesel Bir Güç Merkezine Dönüşüm: Brüksel kapısında bekleyen bir "aday" pozisyonundan çıkan Ankara; Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türk Devletleri Teşkilatı ekseninde kendi jeopolitik merkezini inşa etmeye yöneldi. Küresel güneyin ve çok kutuplu dünyanın tasarımında arabulucu, askeri/lojistik bir aktör ve otonom bir merkez güç (Hub) haline geldi.

Tarihi paradoks şudur: AB, kısa vadeli iç seçim hesaplarıyla Türkiye’yi dışlarken onu zayıflatmadı; aksine, kendi sınırlarında askeri açıdan son derece hazırlıklı, savunma sanayisinde dışa bağımlılığını asgariye indirmiş bağımsız bir güç merkezinin doğuşunu hızlandırdı.

4. Yeni Jeopolitik Realite: Kıtasal Savunmada Mecburi Ortaklık

Bugün ilişkileri iki perdelik bir "siyasal tiyatro" olarak yürütme lüksü tamamen tükenmiştir. Rusya'nın Ukrayna sahasındaki uzun vadeli agresif stratejisi ve Washington'ın transatlantik güvenlik şemsiyesini daraltarak odağını Hint-Pasifik eksenine kaydırma yönündeki yapısal eğilimi, Avrupa savunmasını acı bir gerçekle baş başa bırakmaktadır: Avrupa Birliği ve Türkiye, tarihsel önyargıları bir kenara bırakıp ortak bir savunma mimarisinde kader birliği yapmaya mecburdur.

Bu yeni zorunluluk üç temel sütuna dayanmaktadır:

I. Türkiye Olmadan "Stratejik Özerklik" Bir İllüzyondur

ABD’nin nükleer ve konvansiyonel koruması zayıfladıkça, AB’nin uzun süredir tartıştığı "Stratejik Özerklik" (Strategic Autonomy) kavramının içinin askeri sert güç ve lojistik kabiliyet açısından ne kadar boş olduğu ortaya çıktı. Kıta Avrupası; operasyonel hız, insan gücü ve mühimmat üretim kapasitesi açısından tek başına derin bir zafiyet içindedir.

NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olan, savunma sanayiinde (İHA/SİHA teknolojileri, zırhlı araçlar, elektronik harp ve akıllı mühimmatlar) küresel rüştünü ve üretim hızını savaş sahalarında kanıtlamış bir Türkiye dışarıda bırakılarak inşa edilecek bir "Avrupa Ordusu", Rusya askeri gerçekliği karşısında kağıttan bir kaplan olmaktan öteye gidemez.

II. Karadeniz ve Doğu Kanadı Güvenliğinin Kilidi

Ukrayna savaşı, Karadeniz’in kıtasal güvenlik, enerji hatları ve küresel gıda arzı için ne kadar hayati bir cephe olduğunu gösterdi. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni titizlikle uygulayarak Karadeniz’de daha büyük bir deniz savaşı tırmanmasını önleyen ve Tahıl Koridoru gibi krizlerde yegane diplomatik kanal olan Türkiye, AB’nin doğu sınırlarının güvenliği için de tek gerçek güvencedir. Polonya ve Baltık ülkelerinin hissettiği varoluşsal tehdit, ancak Türkiye’nin jeostratejik ağırlığı ve caydırıcılığı ile dengelenebilir.

III. Savunma Sanayiinde Endüstriyel Entegrasyon

Avrupa ülkelerinin konvansiyonel silahları üretme hızı ve yüksek maliyet yapıları, modern yıpratma savaşlarının (attrition warfare) temposuna ayak uyduramamaktadır. Türkiye ise yüksek teknolojili, muharebede test edilmiş (combat-proven) sistemleri yüksek hızda ve maliyet-etkin bir biçimde üretme kapasitesine sahiptir. Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (Sky Shield) gibi projelere Türkiye’nin entegrasyonu arayışları ya da Eurofighter tedarik süreçlerindeki tıkanıklıkların aşılması çabaları, bu askeri bağımlılığın kaçınılmaz ayak sesleridir.

Sonuç: Stratejik İlişkiyi Gerçekçi Bir Zemine Oturtmak

Etrafımız Ukrayna’dan Orta Doğu’ya kadar uzanan bir ateş çemberiyle sarılmışken, AB için Türkiye'yi sadece bir "göçmen bekçisi" olarak indirgemek stratejik bir körlüktür. Türkiye, Avrupa savunma mimarisinin asli ve yeri doldurulamaz bir sütunudur. Aynı şekilde Türkiye için de, Avrupa normları, evrensel hukuk ilkeleri ve kurumsal entegrasyon, ekonomik direncini ve küresel rekabet gücünü korumasını sağlayacak en güvenilir pusuladır.

Brüksel ve Ankara, son yirmi yılın tıkanmış kurumsal retoriklerini geride bırakmalıdır. Zaman; kültürel asimilasyon hayalleri ya da tamamen kopuş senaryoları üzerinden değil; kıtasal savunma, bölgesel istikrar ve ortak jeopolitik varoluş temelinde şekillenmiş, rasyonel, olgun ve derinlikli bir "stratejik ortaklık" modelini inşa etme zamanıdır.