Siyaset hayatın önünü kapatırsa

Gündem mühendisliği yapılıyor gibi… Siyasetin kısır kavgasında bizi bir yere taşımayacak konuları, haftalardır tartışıyor, beyin enerjimizi ziyan ediyoruz. Acaba kaç kişi bu durumun farkında…

Siyaset kelimesi, seyis köküne dayanır. Hizmet eden anlamındadır. Halka hizmet üretmeyen siyaset olamaz. Hele ki hayatın önünü kapatması, düşünülemez. Ancak zaman zaman siyaset, günlük hayatımızı yavaşlatacak hatta duraksatacak kadar “tıkanmış” hale gelebiliyor. Bugün olduğu gibi…

Şu anda sadece ekonomideki sorunsalları sıralamaya kalksa, paragraflar yetmez. Sanayici finansa erişimden, ücretli geçinememekten, KOBİ nefessizlikten, çiftçi ekememekten, emekli karnını doyuramamaktan mustarip… Say say bitmez. Siz de kendi örneklerinizle onlarca madde sıralarsınız.

CHP’Yİ İZLERKEN HAYAT AKIP GİDİYOR

Ancak siyasete bakıyoruz, adeta ekonomiyi dışlamış, kendi ikbali derdine düşmüş bir zümre görüyoruz. Haftalardır CHP’yi seyrediyoruz. Dün de ekranlara kilitlendik, davanın ertelenişini izledik. Yetmedi; “Kılıçdaroğlu evinden çıktı, minibüste” diye naklen yayınlara gömüldük saplandık, kaldık.

İnsan, merakına dönüşür. Neyi konuşursan onu yüceltirsin. Konuşmadığın eğer hayatın gerçekleri ve yarına dair olup bitenler ise; kaçınılmaz şekilde uygarlığın taşrasına düşersin.

Siyaset, yağlı bir battaniye gibi gerçek gündemin üzerini örtünce, “cambaza bak” kandırmacası hayat bulmuş oluyor.

Not

Bizler saat 10:00’da enflasyon rakamı açıklaması bekleyen ekonomi basınıyız. Dün saat 10:00’da ise haftalardır dört gözle(!) beklenen CHP duruşması için ekrana kilitlendik. Siyaset, 19 Mart’ta zaten ekonomiye yüksek maliyet bindirmişti. Şimdi de siyasetten aman bulup ekonomi konuşamıyoruz.

SENTETİK GÜNDEM LÛGATI

■ Kayyum: makama vekâlet eden...

Kaymakam da aynı kökten gelir. Makamın kaimi

■ Veri sessizliği: Bilginin akmadığı, iletişimin kurulmadığı, bilgiye erişilmediği zamanlar

■ Ekran bağımlılığı: TV, cep, laptop veya tablet ekranında sosyal medyadan sunulana takılıp kalmak

■ Cambaza bak: İzleyeni sentetik gündemle oyalarken gerçek gündemden uzak tutmak

İKİ SORU İKİ CEVAP

Kısır gündeme dair…

● Siyasetin gölgeledikleri?

Ulaşım, enerji zamları, açık ve yoksulluk sınırları, gelir dağılımındaki felaket noktası, çöpten sebze toplayan ninelerimiz, iflaslar, intiharlar, işsizlik, hiperenflasyon, yolsuzluk, hırsızlık ve diğerleri…

● Dünyanın gündemi?

Mars’ta hayat izleri, günde 18 trilyon doların Anadolu üzerinden akıp gitmesi, biyomekanik devrim, yapay zekânın işletmelerdeki verim artışı, sağlıktaki gelişmeler, ileri teknolojide çarpıcı projeler…