Siyasetçinin ergeni; “takip etmem ben seni”

Koyun can derdinde, kasap et derdinde… Üç tarafı deniz fakat dört tarafı sorunla çevrili bu coğrafya ateş ortamındayken, bizler bireysel ikbali için ergen çocuk gibi davranan siyasetçilerin eline düştük

Türkiye savaşa girecek mi? Suriye ve Türkiye üzerinden yeni bir petrol ve doğal gaz hub’ı oluşturulacak mı? İran’ın körfezde alternatif boru hatları gündeme gelecek mi? BlackRock geldi ve bizden ne istiyor? NATO dağılacak mı? Yeni NATO’da var mıyız yoksa sadece AB ülkeleri mi olacak?

ABD ile İsrail; İran’daki Kürt ayrılıkçıları savaşa girmeleri için cesaretlendiriyor mu? Bu durumda Türkiye, İran’da sınır ötesi operasyon yapacak mı? Meclis’te kapalı özel oturumunda CHP nöbetçi 20 milletvekili bıraktı, gerisi Silivri’de “yiğidim aslanım burda yatıyor” türküsüyle neden oyalanıp durur?

ÜÇ TARAFI DENİZ DÖRT TARAFI SORUNLA ÇEVRİLİ BU COĞRAFYADA…

Bütün bunlar olup biterken, biz sıradan vatandaşlar olarak bir şeyin doğrusunu nereden öğreneceğiz? İktidar bir şey söyleyecek, muhalefet de geçerli nedenleri varsa itiraz edecek ki biz “tez-anti tezden” aklımızı berraklaştırıp olup biteni kavrayabilelim. Bu zor coğrafyada olası tehditleri savuşturabilelim.

Fakat ana muhalefet başta olmak üzere tümünün bu konularda en ufak bir programı, açıklaması, perspektifi var mı bilmiyoruz. Çünkü muhalefet ya belediye başkanlarının derdiyle ilgileniyor. Ya da ergen gibi davranıp; birbirlerini sosyal medyada takipleşmekten çıkarıyor ya da küsüp sessizleşiyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Ergen siyasete dair…

Siyaset mahalle kavgası mıdır?

Değildir ancak bizdeki uygulaması ne yazık ki bu hale geldi. Ülkenin hayati sorunları dururken siyaset mücadelesini mahalle kavgasında ağız dalaşı düzeyinde… Bu da üretmeyen siyaset batağını tanımlar.

Bunun sonu nereye varır?

Olacağı şudur: İtibarsızlaşan siyaset kurumu, meclis ve yasa dışı çözümleri cesaretlendirir. Mafya düzenini devlet kademelerinde meşrulaştırır. Çözüm üretmeyen parlamento kendini fesheder.

NOT

İBNİ HALDUN’A GÖRE SİYASETİN 4 EVRESİ

1- Zor zamanlar büyük liderleri var eder. 2- Büyük liderler konfor ortamı inşa eder. 3- Konfor ortamı ergen siyasetçi üretir. 4- Ergen siyasetçi zor zamanları geri getirir. Bu döngüyü ister Atatürk’ten alın ister daha yakın örneklerden, durum değişmiyor. İbni Haldun’un Mukaddime’sini okumayı öneririm.

ERGEN SİYASET LÛGATI

Ergen: Henüz olgunluğa erişmemiş, toy. Fiziksel, ruhsal ve sosyal değişimi algılayamamış birey

Siyaset: Devletin yönetilmesi, kamunun düzenlenmesi ve toplumsal uzlaşmanın sağlanması süreci

Üretken siyaset: Tüm kaynakları toplumun refahı ve selameti için kullanma yetkinliği, gayreti, niyeti

Ergen siyasetçi: Siyasetle ilgilenen ancak henüz olgunun seviyesine ulaşmamış bizdeki çoğu siyasetçi