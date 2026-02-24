Siyasetin geleceğini hoşnutsuzlar belirleyecek

Bu hafta CHP ile ilgili iki ayrı davanın duruşmaları var. Bu davalar sadece CHP ve CHP’liler için değil hem ekonomideki karar alıcılar hem de siyaset mühendisleri için önem taşıyor. Bu önem giderek Türkiye’nin yeni siyasal rejiminin yolculuğunu da belirleyecek: Yeni sistem bütün kurum ve kurallarıyla artık geri dönülmez biçimde yerleşecek mi yoksa siyaset ve ülke bir rehabilitasyon dönemine mi girecek?

Ben bu satırları yazarken, 2023 kurultayında delegelerin iradesine yasa dışı yollardan ipotek koymaya çalışıldığı iddiası ile ilgililerine yönelik açılan ceza davasının duruşması devam ediyordu. Duruşmada konuşan tanık Tolgahan Erdoğan’ın “Tanık olmamam için 500 bin dolar teklif edildi” diye ifade verdiği de haber sitelerine ve sosyal medyaya yansımıştı. Bu arada mutlak butlana yönelik davanın duruşması da ayın 26’sında yapılacak…

Görülüyor ki CHP kurultayına yönelik davalar daha bir süre partinin de toplumun da gündeminden düşmeyecek… Bu tabloda altını çizmeniz gereken bir nokta var. O da bütün yaşananlara rağmen CHP’nin kamuoyu nezdindeki durumu…

Geçtiğimiz günlerde DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sosyal medya hesabından DİSK Araştırma Mekezi’nin son çalışmasından bazı rakamlar paylaştı.

Paylaşım şöyleydi:

“DİSK-AR İşsizlik ve İstihdamın Görünümü (2025 4. ÇEYREK) Raporu Yayımlandı…

İşsizlik en çok gençleri ve kadınları etkiliyor.

- Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 38,7!

- AKP gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranını 10 puan artırdı!

- Gençlerde geniş tanımlı işsizlik ortalama yüzde 36 iken genç kadınlarda yüzde 45,8!”

Bu paylaşımın üzerine daha önce alıntıladığım Metropoll’ün Şubat 2026 Araştırmasını da hatırlayalım. Orada da katılımcılara “Muhalefet Türkiye’yi yönetmeye hazır mı?” sorusu yöneltildiğinde toplumun %60,8’inin bu soruya net biçimde “hayır” cevabını verdiği, “Evet” diyenler ise %37,4’te kaldığı, kararsızların ise neredeyse olmadığı bilgisi vardı.

İki başka anketle devam edeyim…

Geçtiğimiz günlerde İzmir merkezli İntegral araştırma Ocak 2026 araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Kent genelinde 2000 kişiyle telefonla yapılan araştırmada katılımcılara CHP’nin olası adayları Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel’in mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yarışma ihtimali ayrı ayrı sorulduğunda; tüm senaryolarda “İkisine de oy vermem, ikisi de değil” seçeneğindeki rekor artış dikkat çekerken, özellikle İmamoğlu-Erdoğan senaryosundaki %25,3’ü bulan “İkisi de değil” cevabı seçmenin giderek farklı bir yol aradığı şeklinde değerlendirildi.

Bir diğer araştırmadan ise Prof. Hurşit Güneş’in paylaşımı ile haberdar oldum. Tükiye Raporu’nun hazırladığı Şunat 2026/ rapor 134’e göre bugün seçim yapılsa kararsızlar dağıltılmadan CHP % 24,5; AK Parti % 22,8 oy alıyor. Kararsızlar % 11,5, oy kullanmayacağım diyenler ise % 16,4. Aynı araştırmada kararsızlar ve oy kullanmayacağım diyenler dağıtıldığında ise CHP %33,5’a; AK Parti ise %32,3’e yükseliyor. İncelemek isteyen için tablonun detayları yanda…

Toparlarsak…

Bir; seçmende, mevcut partilerden de mevcut siyaset kurumundan da hoşnutsuz bir yüzde artışı var.

İki; yaşanan bütün sosyoekonomik sıkıntılara rağmen CHP iktidarla arayı açamıyor.

Üç; ana muhalefet partisi kendi iç tartışmalarının dışına çıkarak yeni bir yol, yeni bir söylem inşa edemiyor…