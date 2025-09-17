Siyasi gerilim bitmez

Türkiye’de siyasi tansiyonun düşeceğini zannetmiyorum. Çünkü iktidar da muhalefet de bu iklimden besleniyor. Kısacası piyasalardaki volatilite yüksek kalacaktır. Fed bugün faiz indirecek. Yıl sonuna kadar toplam üç faiz indirimi bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta göz altına alınmasından sonra BİST 100 endeksi birkaç günde yüzde 18 düştü. Sonra beş ayda yüzde 31 yükseldi. CHP’nin İstanbul il kongresinin ay başında iptal edilmesinden sonra yüzde 10 gerileyen endeks, pazartesi günü açıklanan mahkeme kararından itibaren yüzde 7 arttı.

Kısa vadeli düşünen hisse senedi yatırımcısı açısından bu yüksek oynaklık yorucudur. Diğer taraftan, sakin kalabilen yatırımcı dalga boylarından pek etkilenmez. Yatırım süresi ne olursa olsun, siyasi görüşlere göre pozisyon almak tehlikelidir. Borsa endeksi; ideolojimizle, kendimizi hangi etiketlerle tanımladığımızla ilgilenmez. Para da ilgilenmez. Sermaye ve para piyasası araçlarını değerlendirirken, bağımsız düşünmek ve objektif olmak gerekiyor. Ama bu konular üzerine yorum yapanların çoğu maalesef bu yaklaşımdan uzaktır. Yatırım hususunda, dikkat çekmek ve duyguları körüklemek için tasarlanmış abartılı söylemler sürekli karşımıza çıkıyor.

Türkiye’de siyasi tansiyonun düşeceğini zannetmiyorum. Çünkü iktidar da muhalefet de bu iklimden besleniyor. Kısacası piyasalardaki volatilite yüksek kalacaktır. Öte yandan finansal varlıklarımızın fayda sağlayabileceği bir küresel ortam oluşuyor. Fed bugün faiz indirecek. Yılsonuna kadar toplam üç faiz indirimi bekleniyor. Yanı sıra, dünyada dolar üzerindeki baskı artıyor. Hafta başında da vurguladım. Doların değer kaybetmesi, rezerv paranın faizinin düşmesi lehimizedir.