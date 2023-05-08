Siyasi partilere 2 önemli çağrı

Seçimlere sayılı gün kala, siyasilere iki farklı çağrı geldi. Bu çağrılardan biri Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)’den. Siyasetin ve siyasetçinin temel misyonunun toplum ve ülkenin önünü açmak olduğunu hatırlatan KAGİDER, seçilecek Cumhurbaşkanının, milletvekillerinin ve sonrasında göreve atanacak bakanların tümünün bu misyonun bilincinde olması ve bu sorumluluk içinde işlerini yapması gereğini vurguladı. KAGİDER Başkanı Emine Erdem “Sağlam temeller ve hedefler üzerine kurulmuş olan Cumhuriyetimiz tüm zorlukları aşacak güce sahiptir. Ancak bu güç, nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın enerjisini, aklını, bilgi birikimini devreye sokmadan, onların potansiyellerini toplumsal kalkınma sürecine kanalize etmeden hayata geçirilemez” dedi.

Diğer çağrı ise, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)’dan geldi.

Yapılacak seçimlerin havanın, suyun ve toprağın da kaderini belirleyeceğini belirten WWF-Türkiye; daha güçlü, sağlıklı ve afetlere dirençli bir Türkiye siyasilere çağrı yaptı.

KAGİDER ve WWF Türkiye taleplerini 10’ar madde halinde sıraladı.

KAGİDER: ARTIK EŞİTLEYELİM!

Ülkemizde kamu ve özel sektör tarafından her alanda yapılan planların, hazırlanan programların ve belirlenen hedeflerin temeline toplumsal cinsiyet eşitliğini oturtmak öncelik olmalıdır. Kadının yerini evi olarak gören erkek egemen kültüre karşı farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı ve bu konuya eğitim müfredatında yer verilmelidir. Kız çocuklarının ve genç kızların eğitime erişimi desteklenmeli ve kolaylaştırılmalıdır. Kadınlara önce ailede sonra eğitim sürecinde ve daha sonra da iş hayatında fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Kadına yönelik şiddet mutlaka önlenmelidir. Bu kapsamda, 6284 Nolu Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun etkin bir şekilde uygulanmasının yanı sıra Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönmesi de hayati önem taşımaktadır. Kadınların ekonomiye, sosyal yaşama ve siyasete katılımlarını artırmak için yerel düzeyde ve kamuda kotalar konulmalı, bunun için gerekli yasal altyapı hazırlanmalıdır. İş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen, kadınlara eşit olanak ve fırsatlar sunan bir iş kültürünün yerleşmesi için çaba gösterilmelidir. Kamu ve özel sektör desteğiyle açılacak kreşler, yaşlı bakım merkezleri gibi tesisler, iş yerlerinde süt odası ve eşi doğum yapan erkeklere de doğum izni vermek gibi uygulamalarla kadın istihdamının artması desteklenmelidir. Kadın girişimcilerin sermayeye, bilgiye, teknolojiye ve pazara erişimi desteklenmelidir. Kamu ve özel sektör satın almalarında kadın tedarikçilere öncelik verilmelidir.

WWF-TÜRKİYE: “DOĞAMIZ KAZANSIN”