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Sokağın enflasyon sözlüğü

Şeref OĞUZ
Şeref OĞUZ ÖNERİ - YORUM

Sözlük derken, dilimizde fazlaca dolandırdığımız enflasyona farklı tanım getirmek, sokağın diliyle karşılık üretmek. Enflasyona buyurun;

  • Fiyatların artış hızıdır. Fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını izah eder.
  • Taşınmadan daha zengin bir muhitte yaşamayı ifade eder.
  • TÜİK’in kamufle ettiği, ENAG’ın abarttığı, İTO’nun silikleştirdiği, vatandaşın hissettiğidir.
  • Batı ekonomilerinde %2 civarında olması arzulanandır.
  • KAMUFLASYON’dur. Kamunu zam yaparak düşeceğini sandığıdır.
  • Sıfır olduğunda girişim ruhunun gerilediği, ekonominin durağanlaştığı sosyal parametredir.
  • Fiyatların daha da artacağı duygusunun zihinlerde kök salmasıdır.
  • Gıda ve enerjiyi dışarıda bırakınca “çekirdek enflasyon” diye adlandırılan artıştır.
  • Büyümeyi arttırmak için gaza basıldığında motorun ürettiği ısıdır.
  • Hayat pahalılığına dönüşendir. Enflasyon dediğin iner de çıkar da ancak hayat pahalılığı, fiyatların taşındığı ve orada takılıp kaldığı
  • Hükümetin asla gerçekleştiremediği fiyat artış hızı olan “yüzde 5” rüyasıdır.
  • Saraydan kız kaçırma opereti benzeri, TÜİK’in endeksten mal kaçırma operasyonlarıdır.
  • Kiracıların kira artışını belirleyen ancak ev sahiplerinin daima az bulduğu artışı belirleyendir.
  • Hadsizliktir, kamu harcamalarındaki terbiyesizliktir, yandaşa kaynak aktarmaktır.
  • En sinsi ahlak çözücüdür. Bireyleri bencilleştiren, bir ötekini umursamazlığa yöneltendir.
  • Nimeti alıp külfeti öteleme davranışı geliştirir, fırsatçılara bayram havası yaşatır.
  • Devletin borçlarını ödeme yöntemidir. Arkadaşların “Alman hesabı yapalım” önerisidir.
  • Herkesin birbirine devretmeye çalıştığı yakar top
  • İki seçim arası hükümetin bulaşmak istemediğidir.
  • Popülizmin kaçınılmaz sonucudur.
  • Yapışkandır, geldiği gibi gitmeyen, gelince yapışıp kalandır.

 

not/ Enflasyon kimin için ne ifade eder?

Hükümet için; Düşürmek için mücadelemiz devam edecektir.

Merkez Bankası için; Yüzde 5 enflasyon hedeflememize bağlıyız.

Memur için; Acaba yüzde kaç telafi gelir?

Emekli için; Maaş zammı gelmiş neyime, zam damlar yüreğime…

Sanayici için; Maliyetlerin baş edilemez noktaya taşınması.

İhracatçı için; Rekabetçi kura ne zaman geçeriz acaba?

İthalatçı için; Yeni zamlı fiyat sirkülerinin güncelleme katsayısı.

Esnaf için; TÜİK ne ilan ettiyse etiketlere 2 katı zam yapılmalı.

Ev sahibi için; Endeksten TÜFE’m gelecek, evimi boşalt hemen.

Kiracı için; Yasal artırım belli, enflasyon oranında zam da nereden çıktı?

Benim için; Enflasyon bütün kötülüklerin anası, yönetimin defosu, büyümenin kemirgeni, kalkınmanın can düşmanı, gelir dağılımının bozguncusu, ahlak çözücü, topluma; hezimetle bitmiş bir meydan savaşından daha fazla zarar verici

 

 

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