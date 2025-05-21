Sokağın enflasyon sözlüğü
Sözlük derken, dilimizde fazlaca dolandırdığımız enflasyona farklı tanım getirmek, sokağın diliyle karşılık üretmek. Enflasyona buyurun;
- Fiyatların artış hızıdır. Fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını izah eder.
- Taşınmadan daha zengin bir muhitte yaşamayı ifade eder.
- TÜİK’in kamufle ettiği, ENAG’ın abarttığı, İTO’nun silikleştirdiği, vatandaşın hissettiğidir.
- Batı ekonomilerinde %2 civarında olması arzulanandır.
- KAMUFLASYON’dur. Kamunu zam yaparak düşeceğini sandığıdır.
- Sıfır olduğunda girişim ruhunun gerilediği, ekonominin durağanlaştığı sosyal parametredir.
- Fiyatların daha da artacağı duygusunun zihinlerde kök salmasıdır.
- Gıda ve enerjiyi dışarıda bırakınca “çekirdek enflasyon” diye adlandırılan artıştır.
- Büyümeyi arttırmak için gaza basıldığında motorun ürettiği ısıdır.
- Hayat pahalılığına dönüşendir. Enflasyon dediğin iner de çıkar da ancak hayat pahalılığı, fiyatların taşındığı ve orada takılıp kaldığı
- Hükümetin asla gerçekleştiremediği fiyat artış hızı olan “yüzde 5” rüyasıdır.
- Saraydan kız kaçırma opereti benzeri, TÜİK’in endeksten mal kaçırma operasyonlarıdır.
- Kiracıların kira artışını belirleyen ancak ev sahiplerinin daima az bulduğu artışı belirleyendir.
- Hadsizliktir, kamu harcamalarındaki terbiyesizliktir, yandaşa kaynak aktarmaktır.
- En sinsi ahlak çözücüdür. Bireyleri bencilleştiren, bir ötekini umursamazlığa yöneltendir.
- Nimeti alıp külfeti öteleme davranışı geliştirir, fırsatçılara bayram havası yaşatır.
- Devletin borçlarını ödeme yöntemidir. Arkadaşların “Alman hesabı yapalım” önerisidir.
- Herkesin birbirine devretmeye çalıştığı yakar top
- İki seçim arası hükümetin bulaşmak istemediğidir.
- Popülizmin kaçınılmaz sonucudur.
- Yapışkandır, geldiği gibi gitmeyen, gelince yapışıp kalandır.
not/ Enflasyon kimin için ne ifade eder?
Hükümet için; Düşürmek için mücadelemiz devam edecektir.
Merkez Bankası için; Yüzde 5 enflasyon hedeflememize bağlıyız.
Memur için; Acaba yüzde kaç telafi gelir?
Emekli için; Maaş zammı gelmiş neyime, zam damlar yüreğime…
Sanayici için; Maliyetlerin baş edilemez noktaya taşınması.
İhracatçı için; Rekabetçi kura ne zaman geçeriz acaba?
İthalatçı için; Yeni zamlı fiyat sirkülerinin güncelleme katsayısı.
Esnaf için; TÜİK ne ilan ettiyse etiketlere 2 katı zam yapılmalı.
Ev sahibi için; Endeksten TÜFE’m gelecek, evimi boşalt hemen.
Kiracı için; Yasal artırım belli, enflasyon oranında zam da nereden çıktı?
Benim için; Enflasyon bütün kötülüklerin anası, yönetimin defosu, büyümenin kemirgeni, kalkınmanın can düşmanı, gelir dağılımının bozguncusu, ahlak çözücü, topluma; hezimetle bitmiş bir meydan savaşından daha fazla zarar verici…