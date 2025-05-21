Sokağın enflasyon sözlüğü

Sözlük derken, dilimizde fazlaca dolandırdığımız enflasyona farklı tanım getirmek, sokağın diliyle karşılık üretmek. Enflasyona buyurun;

Fiyatların artış hızıdır . Fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını izah eder.

. Fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını izah eder. Taşınmadan daha zengin bir muhitte yaşamayı ifade eder.

yaşamayı ifade eder. TÜİK ’in kamufle ettiği, ENAG ’ın abarttığı, İTO ’nun silikleştirdiği, vatandaşın hissettiğidir.

’in kamufle ettiği, ’ın abarttığı, ’nun silikleştirdiği, hissettiğidir. Batı ekonomilerinde %2 civarında olması arzulanandır.

arzulanandır. KAMUFLASYON ’dur. Kamunu zam yaparak düşeceğini sandığıdır.

’dur. Kamunu zam yaparak düşeceğini sandığıdır. Sıfır olduğunda girişim ruhunun gerilediği, ekonominin durağanlaştığı sosyal parametredir.

olduğunda gerilediği, ekonominin durağanlaştığı sosyal parametredir. Fiyatların daha da artacağı duygusunun zihinlerde kök salmasıdır.

duygusunun zihinlerde kök salmasıdır. Gıda ve enerjiyi dışarıda bırakınca “ çekirdek enflasyon ” diye adlandırılan artıştır.

ve dışarıda bırakınca “ ” diye adlandırılan artıştır. Büyümeyi arttırmak için gaza basıldığında motorun ürettiği ısıdır.

arttırmak için gaza basıldığında ısıdır. Hayat pahalılığına dönüşendir . Enflasyon dediğin iner de çıkar da ancak hayat pahalılığı, fiyatların taşındığı ve orada takılıp kaldığı

. Enflasyon dediğin iner de çıkar da ancak hayat pahalılığı, fiyatların taşındığı ve Hükümetin asla gerçekleştiremediği fiyat artış hızı olan “ yüzde 5 ” rüyasıdır.

” rüyasıdır. Saraydan kız kaçırma opereti benzeri, TÜİK’in endeksten mal kaçırma operasyonlarıdır.

opereti benzeri, TÜİK’in operasyonlarıdır. Kiracıların kira artışını belirleyen ancak ev sahiplerinin daima az bulduğu artışı belirleyendir.

kira artışını belirleyen ancak daima az bulduğu artışı belirleyendir. Hadsizliktir , kamu harcamalarındaki terbiyesizliktir , yandaşa kaynak aktarmaktır .

, kamu harcamalarındaki , yandaşa kaynak aktarmaktır En sinsi ahlak çözücüdür . Bireyleri bencilleştiren, bir ötekini umursamazlığa yöneltendir.

. Bireyleri bencilleştiren, bir ötekini yöneltendir. Nimeti alıp külfeti öteleme davranışı geliştirir, fırsatçılara bayram havası yaşatır.

davranışı geliştirir, yaşatır. Devletin borçlarını ödeme yöntemidir. Arkadaşların “ Alman hesabı yapalım ” önerisidir.

yöntemidir. Arkadaşların “ ” önerisidir. Herkesin birbirine devretmeye çalıştığı yakar top

İki seçim arası hükümetin bulaşmak istemediğidir.

istemediğidir. Popülizmin kaçınılmaz sonucudur.

Yapışkandır, geldiği gibi gitmeyen, gelince yapışıp kalandır.

not/ Enflasyon kimin için ne ifade eder?

Hükümet için; Düşürmek için mücadelemiz devam edecektir.

Merkez Bankası için; Yüzde 5 enflasyon hedeflememize bağlıyız.

Memur için; Acaba yüzde kaç telafi gelir?

Emekli için; Maaş zammı gelmiş neyime, zam damlar yüreğime…

Sanayici için; Maliyetlerin baş edilemez noktaya taşınması.

İhracatçı için; Rekabetçi kura ne zaman geçeriz acaba?

İthalatçı için; Yeni zamlı fiyat sirkülerinin güncelleme katsayısı.

Esnaf için; TÜİK ne ilan ettiyse etiketlere 2 katı zam yapılmalı.

Ev sahibi için; Endeksten TÜFE’m gelecek, evimi boşalt hemen.

Kiracı için; Yasal artırım belli, enflasyon oranında zam da nereden çıktı?

Benim için; Enflasyon bütün kötülüklerin anası, yönetimin defosu, büyümenin kemirgeni, kalkınmanın can düşmanı, gelir dağılımının bozguncusu, ahlak çözücü, topluma; hezimetle bitmiş bir meydan savaşından daha fazla zarar verici…