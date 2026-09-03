Son New York fısıltıları: Arsenal taraftarı Mamdani bir Fenerbahçe maçına mı geliyor?

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New York’ta oturmuyorum ama “Büyük Elma’da” (New York’un sembolik adı) kapalı kapılar ardında konuşulanları yakından takip ediyorum.

Oray Eğin kadar olmasa da benim de iyi kaynaklarım var.

Bu şehirde çok şaşırtıcı şeyler oluyor.

Önce New York Times’da çıkan bir haberle başlayayım.

26 Ağustos 2026: Sosyalist belediye başkanı 15 süper “kapitalisti” toplantıya çağırmış

Gazete geçen hafta, tam tarihî ile 26 Ağustos günü ilginç bir haber yayımladı.

New York’un “sosyalist” belediye başkanı Zohran Mamdani, New York’lu 12 büyük zengin iş insanını bir araya toplamış ve onlara bir tür “danışmanlık komitesi üyesi olmalarını” teklif etmişti.

24 saat sonra süper kapitalistlerin gazetesinde aynı haber çıkıyor

Ondan bir gün sonra bu defa Amerika’nın en etkili iş dünyası gazetesi Wall Street Journal’da da aynı haber çıktı.

Her iki gazetenin de ortak bir noktası vardı.

İkisi için de ilginç bir haberdi.

Sosyalist bir belediye başkanı, şehrin önde gelen, kendi dünya görüşüne göre “kapitalist” iş insanlarıyla görüşmek istiyordu.

Bu toplantıya 15’e yakın çok zengin iş insanı davetli olduğu belirtiliyordu.

Bunlar arasında Wall Street’in bazı büyük finans yöneticileri ve gayrimenkul şirketi sahipleri vardı.

Davetliler arasında, banker ve gayrimenkul zengini olmayan bir kişi var

Ancak bir şey dikkat çekiyordu.

Her iki gazetenin haberinin ilk paragrafında verilen tek isim çok dikkat çekiciydi.

Çünkü bu isim ne bankerdi ne de gayrimenkul zengini.

Kısa süre içinde ABD’nin en zenginleri arasına giren bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı bu kişi…

Üstelik henüz Amerikan vatandaşlığı da yoktu.

Mamdani’nin 12 davetlisi arasında bir Fenerbahçe sponsoru

Bu sürpriz davetli, kısa sürede Amerikan yoğurt pazarında yüzde 30 pazar payına ulaşan Chobani yoğurt markasının kurucusu, Fenerbahçe’nin stat ve forma sponsoru Hamdi Ulukaya’ydı.

Tabii şunu merak ettim:

Finansçılar ve gayrimenkul yönetim şirketi zenginleri arasında niye birden ön plana Hamdi Ulukaya’nın adı çıkmıştı?

Bunların ikisi de Amerika’nın iş dünyası ve siyasetçileri üzerinde en etkili iki medya kuruluşuydu.

Verdikleri haberin havasına bakılırsa, sanki New York iş ve sosyal dünyasında yükselen yeni yıldız Hamdi Ulukaya gibi görünüyordu.

Neden?

Bu iki haberi okuyunca 12 mayıs günü Instagram’da yapılan bir paylaşımı hatırladım

Bu iki haberi okurken birden aklıma Hamdi Ulukaya’nın geçen mayıs ayında Instagram’da yaptığı bir paylaşım geldi.

12 Mayıs 2026 günü Instagram hesabından beni şaşırtan bir fotoğraf paylaştı…

New York’un yeni belediye başkanı Mamdani ile Hamdi Ulukaya yan yana görünüyordu.

Ama en ilginci, ikisinin üzerinde de çok tanıdık iki futbol kulübünün forması vardı.

Üzerlerindeki forma ve Ulukaya’nın elindeki topun renkleri

Mamdani’nin üzerinde İngiltere Premier League’inin geçen yılki şampiyonu Arsenal takımının forması vardı.

Hamdi Ulukaya ise Fenerbahçe forması giymişti.

Mamdani’nin üzerindeki formada Arsenal’in sponsoru Emirates’in, Ulukaya’nın üzerindeki formada ise Fenerbahçe’nin sponsoru Chobani’nin adı vardı.

Ulukaya’nın elindeki futbol topunun renkleri ise sarı-lacivertti.

Mamdani bayram namazına üzerinde Arsenal formasından uzun bir kurta ile gitti

Artık New York’ta herkes biliyor:

Zohran Mamdani sıkı bir Arsenal taraftarı.

2000’lerin başında amcası sayesinde Arsenal taraftarı olduğunu anlatıyor.

Uganda doğumlu olması nedeniyle Arsenal’in o dönemdeki Nwankwo Kanu, Lauren, Kolo Touré gibi Afrikalı futbolcularının da kendisini kulübe yakınlaştırdığını söylemişti.

Üstelik bu taraftarlığını da hiç saklamıyor.

Bu yıl Kurban Bayramı’nda herkesi şaşırtan bir şey yaptı.

Bronx’taki Kurban Bayramı namazına, üzerinde Arsenal formasından yapılmış uzun bir kurta giyerek katıldı.

Onunla ilgili ilginç bir ayrıntı daha: Mamdani aynı zamanda İspanyol kulübü Real Oviedo’nun küçük bir hissedarı.

Ulukaya’nın hayatındaki en büyük ideali neydi?

Hamdi Ulukaya’ya gelince, kendi deyişi ile “bebekliğinden beri Fenerbahçeli…”

“Hayatımın her gününde Fenerbahçe vardı. Bizim kasabada her şeyimiz Fenerbahçe’ydi. Başarısıyla sevindik, yenilgisiyle üzüldük” diyor.

Hayatındaki en büyük ideali bir gün Fenerbahçe stadında seyretmekmiş. “Lise bitince nasip oldu” diyor.

Şimdi ikisi de çok başka hayaller ve hedefler peşinde…

İlk beraberlikleri sokak futbolunda

Kısaca ikisi de iyi bir futbol meraklısı.

Zaten tanışmaları da öyle olmuş.

Bu yıl Dünya Futbol Şampiyonası başlamadan önce New York Belediyesi okullarda ve sokakta futbolu desteklemek amacıyla bir etkinlik düzenlemiş.

İşte Hamdi Ulukaya’nın paylaştığı o fotoğraf bu etkinliklerin açılışında çekilmiş.

Bakar bakar aklıma Beyaz Gölge dizisi geldi.

Hiç unutmuyorum, 30 Temmuz 1980 günüydü.

12 Eylül askerî darbesine giden günlerdi. Her gün sokaklarda 15-20 kişi öldürülüyordu.

Amerika’nın yeni “Beyaz Gölgeleri” Mamdani ve Ulukaya mı olacak?

İşte öyle günlerden biriydi ve TRT televizyonu Beyaz Gölge isimli bir Amerikan dizisinin ilk pilot bölümünü yayımladı.

Eski bir NBA oyuncusu sakatlandıktan sonra Los Angeles’ta bir lisenin basketbol takımının koçu oluyordu.

Bu dizi öylesine tutuldu ki, hâlâ unutamıyoruz.

Türk basketbolu bu günlere geldiyse o dizinin etkisi büyüktür.

O nedenle bu fotoğrafa bakarken şunu düşündüm:

Acaba New York sokaklarının yeni “Beyaz Gölge”leri Mamdani ve Hamdi Ulukaya mı olacak?

Biz farkında değildik ama Dünya Kupası sırasında Bronx, Brooklyn ve Queens sokaklarında on binlerce çocuk güvenlik içinde futbol oynadı.

Bu yıl New York Knicks basketbol takımının şampiyonluğunun keyfini yaşayan New York’un kenar mahallelerinde futbol yükselmeye başlamıştı.

Ulukaya ve Mamdani 23 haziran’da hangi takımın formasını ellerine aldılar?

Ulukaya 23 Haziran günü yine Instagram üzerinden yeni bir fotoğraf paylaştı.

Yine Mamdani ile yan yanaydı.

Bu defa üzerlerinde bir futbol takımının formaları yoktu…

Ama ikisinin de ellerinde aynı forma vardı.

Üzerinde de şu yazıyordu:

“New York Şehri’ni seçin…”

Ulukaya o paylaşımının altına şunu yazmıştı:

“New York belediye başkanı ve ben, bu şehrin eşsiz gücünün bilincindeyiz. Bu güç, hayalleri gerçeğe dönüştürme gücüdür ve en büyük gücümüz işte bu ruhtur.”

Ulukaya o gün Mamdani’nin öteki iş insanları ile birlikte yaptığı görüşmenin ruhunu bu cümlelerle anlatıyordu.

Mamdani’nin iş dünyası ile ilgili bu girişimlerini 10Haber’de Cengiz Turan’ın yazısında ayrıntılı olarak okuyabilirsiniz.

Çok ilginç ayrıntılar var.

İlk sohbette Orhan Pamuk muhabbeti oldu mu?

Ben daha çok bu görüşmenin bu insani tarafına baktım.

Mamdani’nin Türkiye ile ilgili özel bir bilgisi de var.

Babası Columbia Üniversitesi’nde öğretim üyesiyken Orhan Pamuk da orada ders veriyordu.

İkisi de üniversiteye ait lojmanlarda kalıyorlarmış ve oradan tanışıyorlarmış.

Orhan Pamuk o günlerde Mamdani’yi de babasının ve annesinin yanında görüyormuş.

Tahmin ediyorum bu konu da açılmıştır.

Ben Mamdani ile konuşsam mutlaka “Kama Sutra” konusunu açardım

Ben bir gün Mamdani ile böyle bir sohbet imkânına sahip olsam, ona mutlaka annesinin Kama Sutra filmi hakkında ne düşündüğünü sorardım.

Annesi Mira Nair, Hint sinemasının en büyük yönetmenlerinden biridir.

Onun bir kadın gözüyle yaptığı Kama Sutra filmini kim bilir kaç defa seyrettim.

Sakın adına bakıp bunun bir seks filmi olduğunu sanmayın.

Sinema estetiğinin başeserlerinden biridir.

Bir Hint kadınının Hindistan geleneklerine bakışını bir Visconti estetiği ile anlatır.

Mamdani’nin babası Müslüman, annesi Hindu.

O nedenle Müslüman bir evlat olarak annesinin bu filmi ile ilgili ne düşündüğünü öğrenmek isterdim.

Sohbette Mamdani’nin bir Fenerbahçe maçına gelmesi konuşulmuş

Kesin doğrulatamadım ama kulağıma şöyle bir bilgi geldi:

Sohbette Fenerbahçe konusu da açılmış.

Hamdi Ulukaya onu Chobani stadında bir maçı izlemeye davet etmiş.

O da “Bir programda uygun bir zaman bulursak gelip izlemek isterim” demiş.

Sıradan bir nezaket cümlesi olabilir.

Gelir mi bilmem.

Keşke gelebilse…

Çünkü Mamdani Türkiye’de çok iyi tanınan ve sempati duyulan bir belediye başkanı.

Bir son dakika haberi: Chobani hangi dev içecek şirketi ile iş birliğine gidiyor?

Ben bu yazıyı yazmaya oturduğum sırada önüme ilginç bir haber daha düşüyor:

Chobani grubu 1,2 milyar dolarlık yeni bir yatırım yapacağını duyuruyordu.

Küçük bir şehir için çok büyük bir haber bu.

Bu açıklamadan çok önemli bir ekonomik bilgi daha öğrendik:

Chobani, ABD’nin en büyük içecek şirketlerinden “Keurig Dr Pepper” ile bir iş birliğine gidiyormuş.

Keurig, içecek dışında özellikle kapsülle çalışan kahve sektöründe çok önemli bir şirket.

Amerikan halkının yüzde 80’ine ulaşabilen bir şirketle iş birliği

Çok güçlü bir dağıtım ağları var ve Amerikan halkının yüzde 80’ine ulaşabilecek bir güce sahipler.

Chobani’nin bu çapta bir şirketle iş birliği, eminim süt ürünlerinin yeni ve daha sağlıklı teknoloji ile işlenmesinde de çok önemli sonuçlar verecek.

Bütün bunlara bakınca insan hayranlık verici bir vizyon ve başarı hikâyesi görüyor.

Bence Fenerbahçe taraftarı da Hamdi Ulukaya’yı daha iyi tanımalı.

Evet, son New York fısıltıları bunlar.